«Ничего особенного, просто чудо. Повезло», - в Рождество дончане рассказали свои счастливые истории

Если честно, я не знаю как это работает, но какая-то система у Создателя, безусловно, есть. Ну, например, многие у нас клеят молитвы и иконки образами на улицу, чтоб не прилетело. Но. Если бы это работало, то самыми безопасными местами были бы храмы и монастыри. А ведь от многих остались пепелища и руины. Но случаются совпадения, когда целым остается дом с вырезанныи из журнала образом. Вот все вокруг в руинах, а дом с образком цел.

Практически во всех катастрофах есть выжившие, которых что-то остановило. На войне так же. Бывало, приезжаешь на место обстрела – многоквартирный дом, несколько прямых попаданий. Ну, думаешь, сколько же тут смертей? Не может быть, чтоб никого не задело. А вот, поди, ж ты, может! Какая-то неведомая сила заставляет людей перейти в другую комнату, зайти в ванную, выйти на площадку покурить, вынести мусор, хотя там полведра и человек не так чтобы фанат выноса мусора. По описаниям, у всех ха несколько мгновений до прилета появился какой-то зуд, непреодолимое желание переместиться. До того как все искали какое-то логическое объяснение своему порыву. Некоторые находят, некоторые нет. Но со слов выживших, противиться этому порыву совершенно невозможно. После очередного такого обстрела с разрушениями, но без жертв, мой коллега (представитель другой конфессии) удивленно произнес:

- Ну, за вас и молятся…

В Рождество «Комсомолка» собрала для вас такие чудесные истории спасения.

Анжела М.:

В июне 16 года собрались мы с подружкой к ней на дачу с ночевкой. Дети с нами конечно. Сумки сложены. И в последний м момент решили поехать утром. Божий промысел. Что-то нас остановило. Через два часа прямое попадание в дом. Если бы поехали как раз были бы там все. У нас есть уже фамильная реликвия - икона Николая Чудотворца. Досталась от деда. Его ранило во время Великой Отечественной в1941, пол года в госпитале, без ноги вернулся. Эту икону ему в Москве батюшка дал. Вера это главное.

То, что осталось от дачи после обстрела. Фото: А.Мокогон

Мария С.:

Я родила сына 10 февраля 2015 года в больнице Вишневского. Нас выписали 14 февраля. Жили мы тогда в квартире свекрови на бульваре Пушкина, и ехать собирались по Щорса, далее по Театральному подняться на Университетскую. В тот день что-то «прилетело» как раз на этот перекресток - пересечение Театрального с Университетской. Нас спасло то, что я долго собиралась. Приехали друзья, и мы фотографировались возле роддома. Услышав взрыв, мы сели в машины и поехали по домам. На перекрёстке после взрыва лежало несколько человек.

София З.:

Есть такое село Многополье, о нем многие узнали по Иловайскому котлу. Там живет наш давний друг, монахиня, сестра Теодозия. Задолго до войны ее орден определил на поселение в это село. Она знает в совершенстве пять или шесть языков. Ее мама очень известная оперная дива. Летом Теодозия помогала с организацией детских лагерей для детей из бедных семей. Незадолго до котла, числа 20-го августа, мы поехали ее забирать, но она предсказуемо отказалась. Наши военные ребята нас предупредили, что лучше бы вообще всех отсюда вывезти. В общем 24 -го там начался замес и она чудом смогла мне дозвониться, лёжа на полу, в своем глиняном домике, подвала там нет. Мы поехали. Помню, что на блокпосту с украинской стороны у военного в руках были четки моей церкви. Пришлось ждать часа четыре пока шел бой между Многопольем и Кутейниковым. Грады и тяжелая арта, не проедешь.

Как мы забирали ее и двух ее котов описывать не буду, но эти 12 км туда и обратно запомню надолго. Очень на нее злилась, ругалась, что она не уехала, когда было тихо. И тут она говорит, что нам надо под обстрелом проехать в другой конец села и забрать беременную девочку. Вместе с беременной забрали и ее родителей и большого белого пуделя. Через две недели Лена родила мальчишку. В общем выехали. Если бы не сестра Теодозия и ее глупое решение остаться в Многополье, беременная девочка бы просто погибла.

И кстати, дом ее в самом центре боёв, в огороде и во дворе окопы. А дом и забор целые. Всего одна трещина в окне с торца дома.

Марина Н.:

27 августа 2014 провожали с дочкой маму. Калининский район, бульвар Шевченко. Стояли на остановке на стороне Черемушек, маму поторопила домой, мол устала, давай сумки отнесу. Отошли за угол, и упало несколько мин в округе, на саму аллею бульвара, в машину с людьми. остановка и дом за ней до сих пор в следах от осколков. 27 августа наш второй день рождения.

Но иногда даже разрушенные храмы помогают.

Военнослужащий с позывным Мартин:

В Иверском монастыре была позиция, где я находился с ноября 2014 года по январь 2015 года. Несмотря на бои, за это ни одного двухсотого Трехсотых мало и все легкие.

Вот такие рядовые чудесные истории. Божий ли это промысел, интуиция, чудо, совпадение – не знаю. Но это есть. И продолжает случаться и происходить.