Кому снежный плен, а кому - сказка: дончане выкладывают фото заснеженного города

Донецк засыпало снегом. Сотни людей оказались в снежном плену, тысячи дончан пока что не могут передвигаться в некоторые населенные пункты в Республики - они отрезаны заносами. В это же время другие дончане радуются погоде!

- Донецк похож на сказку, - говорят они. - Прямо праздничное настроение. Можно и на горку сходить, и просто погулять по "белому покрывалу января".

"Комсомолка" публикует десять фото из соцсетей, которые сдлали горожане во время прогулки.

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте/infodoneck

Фото: Людмила Жукова

Фото: Анастасия Савленко

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon