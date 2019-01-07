Кому снежный плен, а кому - сказка: дончане выкладывают фото заснеженного города
Донецк засыпало снегом. Сотни людей оказались в снежном плену, тысячи дончан пока что не могут передвигаться в некоторые населенные пункты в Республики - они отрезаны заносами. В это же время другие дончане радуются погоде!
- Донецк похож на сказку, - говорят они. - Прямо праздничное настроение. Можно и на горку сходить, и просто погулять по "белому покрывалу января".
"Комсомолка" публикует десять фото из соцсетей, которые сдлали горожане во время прогулки.
Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте
Фото: ВКонтакте/infodoneck
Фото: Людмила Жукова
Фото: Анастасия Савленко
Фото: ВКонтакте/citydon
Фото: ВКонтакте/citydon
Фото: ВКонтакте/citydon
Фото: ВКонтакте/citydon