2019-01-07T19:08:05+03:00
Политика

Кому снежный плен, а кому - сказка: дончане выкладывают фото заснеженного города

Топ-10 фото заснеженного Донецка 7 января
Павел ХАНАРИНЦесанна АНТОНЕНКО
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Фото: Людмила ЖуковаФото: Людмила Жукова
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Донецк засыпало снегом. Сотни людей оказались в снежном плену, тысячи дончан пока что не могут передвигаться в некоторые населенные пункты в Республики - они отрезаны заносами. В это же время другие дончане радуются погоде!

- Донецк похож на сказку, - говорят они. - Прямо праздничное настроение. Можно и на горку сходить, и просто погулять по "белому покрывалу января".

"Комсомолка" публикует десять фото из соцсетей, которые сдлали горожане во время прогулки.

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте

Фото: ВКонтакте/infodoneck

Фото: ВКонтакте/infodoneck

Фото: Людмила Жукова

Фото: Людмила Жукова

Фото: Анастасия Савленко

Фото: Анастасия Савленко

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

Фото: ВКонтакте/citydon

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