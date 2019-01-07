2019-01-07T19:18:16+03:00
Политика

Ситуация на дорогах ДНР: в снежном плену оказались сотни жителей, некоторые участки трасс перекрыты

Из-за непогоды некоторые населенные пункты оказались отрезанными [фото, видео] [обновляется]
Ольга ГОРДОПавел ХАНАРИНЦесанна АНТОНЕНКО
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Фото: infryazino.ruФото: infryazino.ru
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На Донецкую Народную Республику обрушилась непогода. Дороги замело снегом. Некоторые населенные пункты оказались отрезанными.

Началось спасение застрявших людей около таможни в Мариновке

Начались работы по расчистке дороги около дороги в Мариновке. Там в снежном плену оказались около сотни человек. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде.

— Приехал трактор, разбирают снег, — поделилась она. — Уже на метров двадцать продвинулись. Идем колонной, медленно. Спереди нас много машин.

В Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики отчитались, как продвигается работу по спасению людей:

— В результате снежных заносов возле КПП Мариновка в заторе оказались два автобуса, в котором находятся пассажиры, в том числе и дети. На данных участках работает техника МЧС и Министерства транспорта, — сообщили в МЧС Республики.

Министр МЧС ДНР выехал в Тельмановский район, где из-за непогоды перекрыты дороги

МЧС и Министерство транспорта ДНР продолжают вести работу по ликвидации сильных снежных наносов на трассах Республики. Наиболее сложная ситуация сложилась в Шахтёрском и Тельмановском районах.

— В Тельмановский район выехала оперативная группа Министерства во главе с Министром МЧС генерал-лейтенантом службы гражданской защиты Кострубицким Алексеем Александровичем, — рассказали в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

На некоторых участках даже спецБТР не может пробраться. Фото: МЧС ДНР

На некоторых участках даже спецБТР не может пробраться. Фото: МЧС ДНР

В социальных сетях люди сообщают о тяжёлой ситуации, которая сложилась на трассах Республики. На некоторых участках сквозь снежные заносы не могут пробиться даже БТРы, где-то работают тракторы.

О ситуации на трасах в Тельмановском и Шахтерском районах Республики по состоянию на 18:00 7 января отчитались в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики:

— В снежных заторах оказались150 легковых автомобилей, 3 автобуса, в которых находятся 53 человека, 9 детей и одна беременная девушка. Находящимся в снежных заторах оказывается помощь, — рассказали в МЧС ДНР.

До сих пор над освобождением людей из снежного плена работают 17 снегоуборочных машин и 48 человек личного состава МЧС Республики.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек

Около сотни человек оказались в снежном плену у таможни в Мариновке. Об этом «Комсомолке» сообщила одна из пассажирок автобуса «Москва - Донецк», который тоже оказался в засаде.

— Автобусы и машины замело. Все переполнены, с нами дети, — рассказывает Татьяна Елисеева. — Стоим здесь уже больше четырех часов. В нашем автобусе 44 человека, среди которых девять детей и беременная женщина. Сзади ростовский автобус – там 11 человек. Еще стоит несколько легковых машин.

В снежном плену у таможни в Мариновке оказались около сотни человек.! другой источник

Оказавшиеся в беде позвонили в МЧС. Но начали паниковать, что помощи все еще нет.

«КП» тоже позвонила на горячую линию спасателей, чтобы выяснить ситуацию.

— В данный момент техника в пути. Работает снегоуборочная техника, а она двигается не быстро. Дороги заметены, сотрудники продолжают пробираться к людям.

Татьяна Елисеева рассказывает, что в автобусе пока что не холодно, но людей охватывает паника, царит напряженная обстановка.

— Закроемся в автобусе и дышим, так тепло становится, — поделилась девушка.

Дороги на Новоазовск и Мариновку перекрыты из-за непогоды

Дороги Донецкой Народной Республики продолжат заметать снегом. Из-за этого некоторые дороги стали недоступными для пользования. Жители населенных пунктов остались отрезанными.

Дорога на Новоазовск со стороны Тельмановского района и на Мариновку через Саур-могилу перекрыты. Об этом сообщили в соцсетях.

— Техника не справляется со снегом. На открытых участках дорог с поля дует сильный ветер. Техника проходит, а через 10 минут снова наметает и невозможно проехать, — говорится в сообщении.

В сети распространяется неверный экстренный номер МЧС: Правильный номер

С начала непогоды и снегопадов, которые пришли в Донбасс четыре дня назад, в сети распространяется сообщение с телефонными номерами экстренной службы МЧС.

Сообщение гласит: Если вы застряли на трассе далеко от населенного пункта – звоните на «горячую линию» МЧС ДНР: (далее указаны неверные номера телефонов – городской и мобильного оператора «Феникс», которые мы не публикуем, дабы не вводить в заблуждение читателя). «Комсомолка» позвонила на указанные номера и не получила ответа ни на одном из указанных номеров.

Обратившись в центр управления в кризисных ситуациях, мы выяснили действующие номера экстренных служб.

101 (короткий номер набирается с мобильного и никогда не занят)

Городской: (062) 340-62-99 (набирали с мобильного, ответили и объяснили)

«Феникс» 071 342 69 99

Так же напоминаем, что в Донбассе сейчас самая настоящая метель. ГАИ и МЧС ДНР просит водителей не выезжать сегодня на личном транспорте без экстренной необходимости, а также быть предельно внимательными на дорогах.

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