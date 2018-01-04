Донецкий Маресьев – Сергей Семернин: Без ноги и жить, и приносить помощь другим вполне возможно

Наша встреча несколько раз переносится и это впервые не по моей вине. Просто мой собеседник Сергей Семернин - военнослужащий батальона «Патриот», лишившийся год назад ноги, живет настолько насыщенной и активной жизнью, что иным двуногим не угнаться.

Несмотря на снежную погоду, он встречает меня в футболке и шортах прямо у входа в подразделение. Снежинки опускаются на его непокрытую голову, но он даже внимания не обращает.

До войны был предпринимателем

Сергей шагает впереди меня, и только легкая хромота выдает его протез. Наше интервью происходит в спортзале, где температура едва ли выше 10 градусов и стынь стоит такая, что через полчаса я чувствую, как немеют пальцы на руках. Но именно здесь Сергей тренируется, в среднем 1,5 часа, делает несколько подходов к уцелевшим тренажерам. Из десятка железных конструкций, хорошо, если три работают. В этот зал было попадание, окна до сих пор забиты картоном, на потолке зияют выбоины штукатурки, а на стенах - следы осколков. Но это ему не мешает, характер у парня донецкий – упрямый, такие - что растения сквозь асфальт пробиваются.

- Я из обычной макеевской семьи. Мама – учитель истории в школе, отец – водитель. Родителей моих уже нет, - немного стесняясь, начинает Сергей. – Я был предпринимателем – владел магазинами фаст-фуда, но как только начались события у нас в Донбассе, оставил бизнес и пошел воевать. Понимаете, есть долг. Мы все, кто здесь родился, видели, откуда летит, кто обстреливает нашу родную землю, мы не могли отсидеться.

Как там поет Скляр? «Когда война на порог, нам не убежать, не спрятаться, надо просто выбрать оружие, которым сражаться». Сергей застал самое начало, когда только формировались отряды ополчения. Сначала служил в батальоне «Восток», потом перешел в «Патриот», который стоял практически на передовой.

- Я был стрелком в звании рядового и это была настоящая, невыдуманная война, а рядом со мной были такие же ребята, которые еще вчера работали в шахтах или на заводах, - задумчиво говорит Сергей, подбрасывая спичечный коробок на теннисном столе. – Одно сейчас удивляет – откуда столько кадровых офицеров повылазило? Где они были три года назад? Я не помню их ни в окопах, ни на передовой. А служил я всегда на границе своей земли.

Словно попал в 41-ый год

Сергей не хочет вспоминать то, что пришлось пройти – слишком это страшно, привыкнуть к этому, говорит, невозможно и именно это выдает в нем настоящего фронтовика. Так неохотно говорили о Великой Отечественной наши дедушки. Давно заметила, те, кто по штабам, да в Донбасс наездами, куда как словоохотливее бывают. С улыбкой вспоминает только, как первый раз в землянке оказался.

- Был сырой декабрь 2014 года, мело так противно и мокро. И вот я помню, как насквозь продрогший прилег в землянке у буржуйки. На миг какой-то стало тепло так, уютно, - вспоминает он и спичечный коробок замирает в его беспокойных пальцах. – И знаете, я будто в прошлое попал, в ту войну, где наши деды фашистов били.

Вскоре Сергей стал командиром первого взвода. 21 июня 2017 года его группе нужно было закрепиться у села Сосновское Новоазовского района. Ребята зашли в серую зону, задача была – окопаться там и держать оборону. Сергей решил осмотреть местность на предмет огневых точек противника.

В этот спортзал было попадание снаряда.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Так поступал всегда, как командир взвода, делал небольшие вылазки, чтобы обеспечить безопасность своих ребят, - вспоминает Сергей. – И наступил на мину, которую давно прозвали «черная вдова». В 80% случаев это гибель либо человеку отрывает обе ноги.

Сергей попал в «счастливые» 10% - ему оторвало только левую ногу и повредило сухожилия и мышцы на правой.

- Я подобное видел не раз и ребят своих с такими травмами вытаскивал. Увидел, что случилось с ногой, только и подумал: «Вот блин! И я попал!» Сам снял разгрузку, достал спокойно аптечку, уколол противошоковое, перемотал остатки ноги эластичным бинтом, - обо всем этом он рассказывает, не дрогнув мускулом. – Ребята кинулись мне помочь, я им кричу: «Стойте, пацаны, где стоите!» и не зря: там поблизости, как позже оказалось, были еще несколько мин. Получается, я своей ногой спас жизни остальным ребятам.

С фантомными болями договорился

О своей травме Сергей говорит с юмором. Мне приходилось общаться с людьми, искалеченными этой войной, но ни у кого я не встречала такого иронично-шутливого отношения к себе. Я ожидала встретить жалобы, возможно, горечь, а вместо этого услышала смех и шутки.

- От того, что я пополнил отряд одноногих, духом не падаю. Наоборот, у меня с этой травмой появилось столько друзей, хочется многое воплотить в жизнь, - улыбается он. – Я занимаюсь в нашем спортзале и параллельно изучаю программу реабилитации для людей с отсутствием той или иной конечности. Я мечтаю арендовать хороший спортзал для людей, подобных мне, чтобы заниматься всем вместе. Таких ведь очень много. Вспоминаю, как тяжело мне было не столько физически, сколько морально первый раз выйти из дома. Мне казалось, что на меня все будут смотреть, жалеть. Я всю жизнь занимался спортом, танцами, боксом и вдруг такое. Мне понятны переживания ребят и не у каждого хватит силы духа справиться. Мы должны объединиться и помогать друг другу, делиться опытом.

Сергею помогли с протезом неравнодушные люди. Откликнулись его товарищи – военкоры Михаил Андронник, Екатерина Катина, они сняли сюжет о Сергее и с его помощью удалось собрать необходимые средства на протез.

- Протез мне делали в России, со множеством примерок. Увы, у нас ребята так не умеют делать. Тот, что мне сделали здесь, так и лежит без надобности, неудобный оказался. Не сразу, но я смог справиться с фантомными болями. Если вначале они были невыносимыми, будто ногу топором рубили, то теперь стали добрыми, я с ними договорился, - усмехается он.

Нужна государственная программа по реабилитации военных

Сергей смог вернуться в батальон замкомандира роты по воспитательной работе.

- А сколько таких пацанов без ног, потерянных, никому не нужных? - Спичечный коробок вновь начинает плясать в пальцах моего собеседника. - Их нужно вытягивать однозначно, работать с ними, выступать на соревнованиях. Я смог вернуться на службу, а многие ведь, что скрывать, пьют от безнадеги, получают жалкую пенсию. Недавно мне написал незнакомый военный, этот парень тоже потерял ногу, так вот он с четырьмя детьми буквально голодает, последняя пачка макарон осталась в доме. Ему тоже делали протез у нас, но ходить на нем он не может – культю трет, болтается. Как воздух, необходим нам закон о военных.

Сергей рассказывает о необходимости реабилитационного центра для военных - с тренажерами, бассейном, подготовленными специалистами, психологами. В свое время он долго искал, где можно было бы заниматься восстановлением.

- И ничего не нашел, возможно, что-то есть, но мне не удалось найти информации об этом, - говорит он. – Нашел только общество инвалидов «Новая жизнь», возглавляемое Ярославом Лисобеем. В принципе, можно для начала там часть зала арендовать. Но, конечно, нужна государственная программа по реабилитации военных. Эти ребята жизнь отдавали за Республику, да и еще способны пользу немалую принести. Но им нужно помочь. А у нас получается каждый остается наедине со своей болью и своими проблемами. Не мы должны искать возможность реабилитации, она должна находить нас.

Хочется, чтобы слова Сергея услышали те, в чьих силах решить этот вопрос. Чувствуется, что у парня достаточно энергии помочь таким же, как он, чтобы жизнь для них не проходила мимо. А в том, что военных, нуждающихся в реабилитации на пятом году войны у нас более, чем достаточно, я даже не сомневаюсь.