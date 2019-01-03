2019-01-03T16:09:10+03:00
Политика

Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о том – будет ли наступление Украины на ДНР

Прогноз сценария развития военных событий на Донбассе
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Главная опасность – это применение на Донбассе химоружия. ФОТО: golos.uaГлавная опасность – это применение на Донбассе химоружия. ФОТО: golos.ua
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Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко рассказал «Комсомолке» о том, как могут воплощаться на Донбассе планы президента Порошенко.

- Сейчас снова заговорили об обострении ситуации на линии соприкосновения. И хоть обстрелов меньше, но в сводках каждый день мы читаем о том, что в зону ООС подтягивают военных, тяжелое вооружение…

- Главный вопрос Порошенко – это выборы. Сдвинуть их, введя военное положение, ему не удалось. Оно было только 30 дней, а до этого, если помните, в ВР его подняли на смех… Он не рассчитал последствия операции в Керченском проливе. Сейчас призрак нового военного положения – это просто эпический провал Порошенко. Его засмеют еще сильнее. Что он делает сейчас – не ново. Просто обрезает неудобный электорат. Он – то понимает, что большая часть жителей Юго-востока Украины за него не проголосует никогда! Скорее всего, на подконтрольной Киеву территории Донбасса выборы отменят.

- Но Запад по – прежнему помогает украинскому режиму.

- И продолжит! Инструкторы, оружие, переход на стандарты НАТО – все это будет. Однако, горячая точка Донбасс, как начало третьей мировой, кураторам Украины не нужна.

- Поэтому, вялотекущее развитие военных событий продолжится? Но ведь каждый день кто – то из мирных жителей получает ранения, гибнет, да и просто умирает от болезней, которые они получили из – за постоянного стресса от этой войны!

- Мое мнение – Порошенко не развяжет в этом году масштабных боевых действий. В следующем – может быть. И основная причина: в войне против Республик он проиграет! Но главная опасность – это применение на Донбассе химоружия. И неадекватные радикалы могут это провернуть за спиной Порошенко.

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