Храм возле Донецкого аэропорта: Приходите, помолимся

Как можно было выжить приходу, и людям из поселка 15 – ый участок под «Градами» - не понятно. Но они ходят на службы, молятся.

Части снарядов лежат повсюдуФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

- А как жить без веры? – Говорит местная жительница Лена. – Это сейчас относительно тихо, а были времена, когда и молиться от страха не было сил…

Дом неподалеку от ХрамаФото: Ольга ГАЛЬСКАЯ

Прихожане здесь постоянные. Есть и ополченцы, которые живут неподалеку, и по возможности, не пропускали ни одной службы.

Сам Храм сильно страдал от осколков снарядов. Его отстраивали, латали. Но боеприпасы снова сносили стекла и купола.

Православные особенно чтят это место. Дело в том, что на территории Храма (это, кстати, первый большой Храм Донецка, открывшимся после десятилетий государственного атеизма), есть могила архимандрита Антоний (Чернышева).

Он строил этот храм, к отцу Антонию ходили за советом, а когда умер – совет стали спрашивать на его могиле. Люди говорили, что батюшка обладал даром предвидения. И особая сила есть и у его могилы.

Даже сейчас, в войну, на могилу отца Антония приезжают люди из подконтрольной Киеву территории – помолиться именно в этом месте.

Я как – то встретила там двух женщин из Волновахи.

- Мы еле добрались к батюшке, - говорит одна из прихожанок Валентина. – Пока проедешь все эти блокпосты, пока доберешься, сил нет никаких. Но у его могилки умиротворение наступает. Словно говоришь с ним, живым! И совет как поступить в своей жизни, сам внутри тебя зреет.

- А что чудесное было после ваших молитв?

Валентина молчит. А ее подруга вспоминает:

- Невестка у меня после родов в реанимацию попала, врачи говорили, что ни она, ни ребеночек не выживут. Мой сын часто приезжал к отцу Антонию, молился, и вот Господь управил – живы!

Судьба Анатолия Михайловича Чернышева достойна большой книги. "КП" писала о ней, когда о помощи для Храма просили донецкие волонтеры.

Купола на Храме восстанавливали заново. ФОТО: Александр Шурлаков

Родился в 1911 году, рос в детдоме. В годы войны участвовал в обороне Сталинграда, где, как потом вспоминал, перед началом контрнаступления служился молебен перед Казанской иконой Божией Матери, а затем войска строем проходили перед иконой, и командиры прикладывались к ней.

Воевал в артиллерии. Дослужился до подполковника и командовал артдивизионом. Несколько раз был на грани гибели, получил тяжелые ранения. После войны работал в Норвегии на дипломатической должности и во Франции. Даже несколько лет сидел в тюрьме – по ложному обвинению в шпионаже.

После освобождения сразу поступил в Ленинградскую духовную семинарию, а затем - и в Духовную академию. В Донбассе архимандрит Антоний сначала служил в селе Безыменном, где поднял “из ничего” приход, затем - на Григорьевке, в пригороде Донецка, и только потом уже его перевели в храм святителя Игнатия. Собственно, храм он построит потом, а вначале “храмом” была маленькая хатка, сменившаяся затем армейской палаткой...

В 1988 году случился удар, и у отца Антония парализовало левую сторону тела, руку и ногу. Уже в возрасте под 80 лет, начал он последнее строительство в своей жизни.

Знавшие отца Антония говорят, что в батюшке сочетались и строгость, и бесконечная доброта.

Исповедуя, он, полупарализованный, сидел на стульчике, а кающийся становился на колени, и батюшка прижимал его голову к своей груди, накрывал епитрахильей и, сопереживая, порой плакал сам над грехами своих духовных чад. На постройке храма часто не хватало рабочих рук. Привозили машину кирпича, а разгружать некому... И отец Антоний мог выйти на дорогу, остановить первую же машину и слезно просить помочь.

А жил отец Антоний недалеко от строящегося храма, в маленьком флигельке, и мог лечь спать с незапертой дверью. В конце концов однажды к нему пришли бандиты и спросили, где деньги. Батюшка честно ответил: “Какие у меня деньги? Мои деньги вон - стены возводятся!” (Новый храм начинал строиться на личные сбережения отца Антония). Именно благодаря отцу Антонию в Донецке открылась первая большая воскресная школа и для детей, и для взрослых, куда ходило около ста человек. Умер архимандрит Антоний 12 марта 1995 года: инсульт. Прихожане говорят, что спустя двое суток тело продолжало оставаться теплым...

А сейчас в Храме можно купить иконы. Которые расшивают бисером прихожанки. Я купила одну из них – святой мученицы Любови. Именно о любви и мире молятся в этом Храме каждый день.