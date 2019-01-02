2019-01-02T14:41:33+03:00
Происшествия

В Донецке подорвали железнодорожный мост

Жертв и пострадавших нет. Теракт расследует министерство государственной безопасности [Видео]
Роман ПОБЕРЕЖНЮКЦесанна АНТОНЕНКО
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Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНРЛиквидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР
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Новый Год преподносит Донецкой Народной Республике неприятные сюрпризы. В первый же день 2019 года, 1 января, в Пролетарском районе столицы была взорвана опора железнодорожного моста через объездную автомобильную дорогу Славянск-Донецк-Мариуполь.

К счастью, погибших и пострадавших нет. В 15:02 на 27-м километре аварийного ж.-д. перегона Чумаково-Ларино остановили движение электричек и следом перекрыли объездную. Сотрудники МЧС ликвидировали последствия взрыва и укрепили опоры моста к 06:30 2 января. Теперь мост не обрушится. Ход ремонтно-восстановительных работ контролировал лично глава спасательного ведомства Алексей Кострубицкий.

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Кто заложил взрывчатку в столице Республики, предстоит выяснить МГБ.

Как «Комсомолка» уже сообщала, утром 28 декабря прошлого года один из монтеров путей «Донецкой железной дороги» предотвратил диверсию на макеевском путепроводе. Ярослав Хомченко выполнял обход пути, и обнаружил на перегоне Путепровод - Ханженково подозрительное устройство. Монтер увидел синий провод, запорошенный снегом, возле рельсов. Взрывное устройство было заложено близ моста, и взрыв мог обрушить его на пути. А там каждый день проходят несколько пригородных пассажирских поездов и грузовые составы. В этом месте пересекаются пути из Ясиноватой в сторону Луганска и из Иловайска в сторону Горловки.

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Ликвидация последствий подрыва моста в Донецке 1 января 2019 года. Фото: МЧС ДНР

Прибывшие саперы МЧС обследовали участок и нашли еще две закладки. Взрывные устройства обезвредили, и около полудня движение на этих участках дороги возобновилось.

Взрыв железнодорожного моста в Донецке. ВИДЕО: DNR-ONLINE.! другой источник

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