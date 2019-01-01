Что дончане загадывали под бой курантов?

В новогоднюю ночь в Донецке отменили комендантский час и огромное количество дончан не преминули этим воспользоваться. Если честно, прожив всю жизнь в Донецке, ни разу не встречала Новый Год на площади. А тут такой шанс – комендантский час отменен – раз, в городе установилась прекрасная зимняя погода – два, Новый Год – три.

С салютом наша елка еще красивееФото: Ольга ЖУКОВА

Ночной новогодний Донецк прекрасен. А заполненный людьми – втройне. Не ожидала увидеть столько желающих встретить Новый Год на площади. Массовые гуляния начались задолго до полуночи. На площади в прямом смысле яблоку негде упасть. Шампанское, новогодние шапочки, снегурки, деды морозы, улыбки, поздравления, бенгальские огни – отовсюду! Просто оказываешься в эпицентре нового года. Отсчитать вместе со всем Донецком последние секунды уходящего и встретить новый год мелодию курантов на Спасской башне Кремля, которую играют часы на донецком главпочтамте!

И сразу после полуночи мы поинтересовались кто что загадал.

Вот эта Елочка решила никому не говорить, что загадала, чтобы наверняка сбылось.

Желания любят тишину. А то не сбудутсяФото: Ольга ЖУКОВА

Снегурка наоборот, предложила загадать желание мне, только искреннее и самое заветное. При этом обязательно надо было держаться за серебряную косу. Я вспомнила самое заветное, загадала. Снегурка пообещала, что обязательно сбудется, но не в ближайшее время. Придется подождать. Ну, пять лет ждали, еще ждали еще подождем.

По секрету сообщаем - серебряная коса у этой Снегурки волшебнаяФото: Ольга ЖУКОВА

Эти все время боя курантов целовались. Даже спрашивать не надо, что загадывали.

Эта пара загадала сына или дочку. От всей души всем коллективом желаем исполнения такой прекрасной мечты.

Все сбудется!Фото: Ольга ЖУКОВА

Эдуард Басурин, который тоже встречал Новый Год на площади, ответил, что загадал то же, что и пять лет назад:

- Загадал то же, что и весной пять лет назад. Все закончится через пять лет. Я хочу чтоб так и было. Ну а так – здоровья родным и близким.

Эдуард Александрович, хоть бы вы были правы!Фото: Ольга ЖУКОВА

У сотрудников патрульно-постовой службы и сотрудников ГАИ было одно желание на всех – поскорей бы домой, к семье. Может быть не прямо сразу, но это-то желание сбылось у всех.

Как я вас понимаю! Но ничего не поделаешь - работа такаяФото: Ольга ЖУКОВА

Новый Год на площади вместе с дончанами встретил и Глава Республики Денис Пушилин:

- Что загадал? Мира Донбассу загадывал. Тут одно желание на всех уже который год, - поделился с «Комсомолкой» Глава.

Глава загадал самое главноеФото: Ольга ЖУКОВА

А вот интересно, что загадывает под бой курантов Дед Мороз? Всегда все загадывают желание ему. Подошла к одному из множества дедов, и очень удачно попали на самого настоящего, хоть он и маскировался под обычного гражданина в костюме Деда Мороза. Во-первых, этот Дед Мороз прибыл к нам из Североморска, а это за полярным кругом, где он, как все знают с детства, и прописан. Во-вторых, мешок с подарками. Просто граждане в костюмах редко берут с собой мешок с подарками. А у этого был для всех детей, которых было полно, несмотря на поздний час. Это были расфасованные по пакетикам гостинцы – несколько печенек и яблоко, например. Или печеньки и мандаринка. И такими пакетиками был набит мешок. ТО есть, обделенных детей не будет, хватит на всех. Так вот, оказывается, Деды Морозы под бой курантов загадывают, чтобы у нас с вами сбылось все загаданное! Вот так. И не вздумайте мне расстроить такого потрясающего настоящего Деда Мороза. Вон, как за нас переживает. Чтоб все сбылось!

Самый настоящий Дед Мороз из СевероморскаФото: Ольга ЖУКОВА

Отдельно хочу еще раз погордиться дончанами. В отличие от довоенных масштабных праздничных мероприятий на площади, не встретила ни одного пьяного. И ни одной брошенной бутылки. Шампанское было, да. На то он и Новый Год. Но все пустые бутылки были четко аккумулированы вокруг урн. А еще очень многие пришли с красивыми бокальчиками. Не одноразовые стаканчики, не пластиковые, а красивые хрустальные бокалы.

У некоторых уже сбылось - увольнение на Новый Год!Фото: Ольга ЖУКОВА

Что еще запомнилось – поздравление посторонних с Новым Годом. Что же тут удивительного спросите вы? В новогоднюю ночь принято поздравлять всех, не только родственников и друзей. А удивительное было то, что к посторонним обращались – С новым Годом, родные!

Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк! Рррр!Фото: Ольга ЖУКОВА

Дончане ответственно подошли к выбору нарядовФото: Ольга ЖУКОВА

Девочка снежинкаФото: Ольга ЖУКОВА

Такой вот настоящий красивый Новый Год получился.