Что дончане загадывали под бой курантов?
В новогоднюю ночь в Донецке отменили комендантский час и огромное количество дончан не преминули этим воспользоваться. Если честно, прожив всю жизнь в Донецке, ни разу не встречала Новый Год на площади. А тут такой шанс – комендантский час отменен – раз, в городе установилась прекрасная зимняя погода – два, Новый Год – три.
С салютом наша елка еще красивееФото: Ольга ЖУКОВА
Ночной новогодний Донецк прекрасен. А заполненный людьми – втройне. Не ожидала увидеть столько желающих встретить Новый Год на площади. Массовые гуляния начались задолго до полуночи. На площади в прямом смысле яблоку негде упасть. Шампанское, новогодние шапочки, снегурки, деды морозы, улыбки, поздравления, бенгальские огни – отовсюду! Просто оказываешься в эпицентре нового года. Отсчитать вместе со всем Донецком последние секунды уходящего и встретить новый год мелодию курантов на Спасской башне Кремля, которую играют часы на донецком главпочтамте!
И сразу после полуночи мы поинтересовались кто что загадал.
Вот эта Елочка решила никому не говорить, что загадала, чтобы наверняка сбылось.
Желания любят тишину. А то не сбудутсяФото: Ольга ЖУКОВА
Снегурка наоборот, предложила загадать желание мне, только искреннее и самое заветное. При этом обязательно надо было держаться за серебряную косу. Я вспомнила самое заветное, загадала. Снегурка пообещала, что обязательно сбудется, но не в ближайшее время. Придется подождать. Ну, пять лет ждали, еще ждали еще подождем.
По секрету сообщаем - серебряная коса у этой Снегурки волшебнаяФото: Ольга ЖУКОВА
Эти все время боя курантов целовались. Даже спрашивать не надо, что загадывали.
Эх, молодежь!Фото: Ольга ЖУКОВА
Эта пара загадала сына или дочку. От всей души всем коллективом желаем исполнения такой прекрасной мечты.
Все сбудется!Фото: Ольга ЖУКОВА
Эдуард Басурин, который тоже встречал Новый Год на площади, ответил, что загадал то же, что и пять лет назад:
- Загадал то же, что и весной пять лет назад. Все закончится через пять лет. Я хочу чтоб так и было. Ну а так – здоровья родным и близким.
Эдуард Александрович, хоть бы вы были правы!Фото: Ольга ЖУКОВА
У сотрудников патрульно-постовой службы и сотрудников ГАИ было одно желание на всех – поскорей бы домой, к семье. Может быть не прямо сразу, но это-то желание сбылось у всех.
Как я вас понимаю! Но ничего не поделаешь - работа такаяФото: Ольга ЖУКОВА
Новый Год на площади вместе с дончанами встретил и Глава Республики Денис Пушилин:
- Что загадал? Мира Донбассу загадывал. Тут одно желание на всех уже который год, - поделился с «Комсомолкой» Глава.
Глава загадал самое главноеФото: Ольга ЖУКОВА
А вот интересно, что загадывает под бой курантов Дед Мороз? Всегда все загадывают желание ему. Подошла к одному из множества дедов, и очень удачно попали на самого настоящего, хоть он и маскировался под обычного гражданина в костюме Деда Мороза. Во-первых, этот Дед Мороз прибыл к нам из Североморска, а это за полярным кругом, где он, как все знают с детства, и прописан. Во-вторых, мешок с подарками. Просто граждане в костюмах редко берут с собой мешок с подарками. А у этого был для всех детей, которых было полно, несмотря на поздний час. Это были расфасованные по пакетикам гостинцы – несколько печенек и яблоко, например. Или печеньки и мандаринка. И такими пакетиками был набит мешок. ТО есть, обделенных детей не будет, хватит на всех. Так вот, оказывается, Деды Морозы под бой курантов загадывают, чтобы у нас с вами сбылось все загаданное! Вот так. И не вздумайте мне расстроить такого потрясающего настоящего Деда Мороза. Вон, как за нас переживает. Чтоб все сбылось!
Самый настоящий Дед Мороз из СевероморскаФото: Ольга ЖУКОВА
Отдельно хочу еще раз погордиться дончанами. В отличие от довоенных масштабных праздничных мероприятий на площади, не встретила ни одного пьяного. И ни одной брошенной бутылки. Шампанское было, да. На то он и Новый Год. Но все пустые бутылки были четко аккумулированы вокруг урн. А еще очень многие пришли с красивыми бокальчиками. Не одноразовые стаканчики, не пластиковые, а красивые хрустальные бокалы.
У некоторых уже сбылось - увольнение на Новый Год!Фото: Ольга ЖУКОВА
Что еще запомнилось – поздравление посторонних с Новым Годом. Что же тут удивительного спросите вы? В новогоднюю ночь принято поздравлять всех, не только родственников и друзей. А удивительное было то, что к посторонним обращались – С новым Годом, родные!
Я злой и страшный серый волк, я в поросятах знаю толк! Рррр!Фото: Ольга ЖУКОВА
Дончане ответственно подошли к выбору нарядовФото: Ольга ЖУКОВА
Девочка снежинкаФото: Ольга ЖУКОВА
Такой вот настоящий красивый Новый Год получился.