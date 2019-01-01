Антонина, бухгалтер Донецкого аэропорта : Я путешествовала по всему миру, а теперь могу говорить только с собаками

Все безлюдно утром 1 января. Рядом – Вольво – центр. Разрушенный почти до основания. Хозяева залатали дома, разрушенные обстрелами 2014-15 года, но не все. Жизнь потихоньку возвращается в поселок, но есть места, где этого не будет еще долго.

- Вы тут металл не ищите! – советует местный житель, и быстро уходит – Опоздали, кричит вслед. – В 2014 все вынесли!

На улице Взлетной, рядом с бывшим Донецким аэропортом совсем безлюдно. Но в некоторые дома вернулись хозяева. И собаки, которые остались, и раньше бегали к каждому встречному, теперь встречают этого встречного лаем. Для них хозяев – все. А за то, что раньше кормили – большое собачье и кошачье спасибо! Но к гостям не спешат. Хозяева важнее.

Встречаем Антонину Александровну. Жительница улицы Взлетной. Бухгалтер с сорокалетним стажем. Аккуратно одетая. Встречает нас с пятью большими псами.

Так Антонина патрулирует с собачками улицы – но только днем. Ночью не рискует.

- Все давно разграблено! – говорит она нам и тут же смотрит на псов.

Грабить мы не собираемся. Но поговорить хочется. Антонина рада поговорить. На улице Взлетной (это сразу за улицей Стратонавтов) живет человек десять. Еще несколько навещают.

Те, кто тут живет, знают и бояться мародеров. Они как бы контролируют улицу. Опасных узнают в лицо. И эта маленькая улица бывших сотрудников аэропорта поделена на три участка – смотреть на пришедших. Антонина смотрит средний участок

- Унесли ж все уже! – Говорит Антонина. Она тут помнит – кто, чем живет, что осталось на этой улице.- Я и в Магадан летала раньше, бесплатные билеты при Союзе были, и в другие края. Стояла у карты России и думала – куда полететь?

Собачки играются у ног Тони, но к нам не дружелюбны. Это понятно – теперь бывший бухгалтер аэропорта их последняя надежда на кашу с жалкими кусками кур, которыми за 100 рублей везут с вокзала. И на цену не влияет, есть Новый год или нет.

До магазина тут шагать почти три километра.

Она бережет свою улицу Взлетную. И радуется вернувшимся.

- А что загадаете? – спрашиваем.

- Так люди возвращаются. Жить будем!

В голубых глазах Тони такая тоска при этих словах. Но она прячет ее, а я ухожу с надеждой. Взлетная улица не пропадет никогда!