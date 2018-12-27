Детвора Донбасса поедет на Кремлевскую елку

Еще до войны среди донецких мамочек в интернете обрел небывалую популярность форум «Кроха». Там можно было поделиться любой родительской проблемой – от сложностей забеременеть до травли подростка в школе и услышать дельный совет от более опытных мамочек. Именно оттуда взяла корни традиция несколько раз в год проводить акции по сбору денег и на новый год приезжать с подарками в Донецкую онкогематологию для детей Института неотложной и восстановительной хирургии им. В.К. Гусака.

Все начиналось с флешмобов

Мамочки объединились и решили взять шефство над больными детьми.

Они устраивали донорские дни, флешмобы, пряничные акции и ярмарки, где продавались поделки, созданные руками больных детишек, а потом на эти деньги покупали необходимые лекарства и подарки маленьким пациентам. Несколько раз в год они делали праздники для больных онкологией ребятишек.

Иногда для счастья нужно так мало! Фото: архив Ольги Иванцовой

В этом году по политическим причинам форум "Кроха" прикрыли. Хотя какие могут быть политические мотивы в обсуждении ветрянки или сложностей переходного возраста? Но инициативные мамы не оставили своей благотворительной деятельности. Только теперь, во время войны, работы для них оказалось еще больше. Кроме детей с онкологией, решили охватить своим вниманием детей погибших военных, сирот, малообеспеченных, а также одаренных детей.

- Информацию о нуждающихся находим буквально повсюду, конечно, проверяем, ведь ситуации бывают разные, - рассказывает одна из самых инициативных мамочек – Ольга Иванцова. – Но не оставляем своим вниманием и детскую онкогематологию. Дети накануне праздника пишут письма Деду Морозу, и мы стараемся выполнить их желания. Бывает, конечно, непросто. Но когда видишь сияющие счастьем глаза ребенка, его радость, то все сложности по плечу. А вдруг это последний его Новый год или последний подарок?

Онкогематологию Донецка дончанки опекают не первый год Фото: архив Ольги Иванцовой

Есть дети, которые ни разу не видели моря

Все это меня нисколько бы не удивило, если бы передо мной сидели обеспеченные чиновницы, но передо мной - обычные донецкие мамы, к тому же Ольга воспитывает сама сына. Просто боль чужих детей они воспринимают, как собственную. Их инициативности можно позавидовать – призывы в соцсетях, поиск добровольцев-помощников, подробные отчеты о каждой поездке. Деятельности активных родителей уже третий год помогает общественная организация «Под крылом России».

- Без них нам было бы тяжело! Нас услышала директор этой организации молодая инициативная девушка Анна Рубайло, именно благодаря ей третий год дети из Дебальцево, Зайцево, Горловки, прифронтовых районов Донецка имеют возможность отдохнуть на море в Крыму. Вы не поверите, есть дети, которые в 10 лет моря не видели, - рассказывает Алина Петрова - единомышленница Ольги. – А в этом году наши подопечные дети поедут в Москву на Кремлевскую елку! Встретить Рождество в Москве в 2019 году приглашены всего 20 человек. Дети в возрасте от 7 до 14 лет уже готовятся к главной встрече с Дедом Морозом в Кремле. Это новогоднее чудо случится благодаря друзьям «Под крылом России» и тем неравнодушным людям, которые не остаются в стороне от чужой беды.

Анна Рубайло слушает мечты своих подопечных. Фото: архив Анны Рубайло

Подключился фонд России

- В тот год, когда ВСУ развернули масштабную акцию по уничтожению русскоязычного населения Донбасса, я училась в Англии. Когда я слушала BBC news, меня пробирала дрожь! Мне было страшно от того, что говорят европейские политики. Каждый день находился инфоповод для рассуждений на тему не дружественной России, - рассказала Анна Рубайло - Диплом я получила и поспешила вернуться на Родину, где продолжила заниматься карьерой, добровольческой и благотворительной деятельностью. Зная о моих патриотических чувствах, опыте оказания благотворительной помощи и неравнодушному отношению к детям, мне поступило предложение возглавить один из фондов. За это время успели многое – отремонтировали Горловскую школу, оборудовали там же площадку для воркаута и провели соревнования, организовали фестиваль детского и юношеского творчества в Крыму, теперь вот детвору ждет Кремлевская елка. Не знаю, будут ли детки просить игрушки и сладости, но точно знаю, что многие загадают мир и снова вернуться в Москву! К сожалению, не все дети могут выехать без сопровождения мамы. Кроме того, у многих детей имеются серьезные психологические травмы, с которыми нужно справиться в первую очередь, а потом уже на экскурсию ехать.

На пятом году войны мне все чаще стало казаться, что от нас – дончан устали все, что надоело нам помогать, когда просвета не видно, когда проблем все больше и помощь необходима в каждой второй семье. Тем более приятно было узнать, что есть люди, которые не очерствели, которые сами находясь в непростых условиях, ищут пути помощи тем, кому еще тяжелее.

- Ольга, как нуждающимся сделать так, чтобы вы узнали о них? – спрашиваю я, уже прощаясь с моими собеседницами.

- Вот почта: domdobryhdel@mail.ru, пусть люди пишут, мы постараемся помочь, - говорит Ольга. – Мы не всесильны, но объединив усилия, иногда можем сделать даже невозможное.

Ни дать, ни взять - настоящие Снегурочки наших дней. Перед Новым годом, как никогда, в нас сильна вера в Сказку, хочется верить в Чудо, независимо от возраста. А оно, оказывается, иногда может быть в образе вполне земных людей с неравнодушным сердцем.