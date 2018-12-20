Подросток из Макеевки прыгнул с высотки с самодельным парашютом ради славы?

За тем, как пятнадцатилетний Богдан Фирсов готовится к прыжку с парашютом с крыши недостроенной четырнадцатиэтажки, в макеевском микрорайоне Солнечный, наблюдала толпа прохожих. По сообщениям очевидцев, среди зевак был и младший брат мальчика. Все они снимали видео, ждали, когда паренек «ступит в пропасть». А могли ведь отговорить его от глупого и опасного поступка!

- Собралась толпа, и никто не пытался остановить парня, только снимали, - возмущается макеевчанка Анна Забарная. - Люди напрочь утратили человечность и здравый смысл. И дело тут не в доступности этого недостроя, нашлось бы что-то другое. Дело в людской глупости и безразличии.

- Никто не отговаривал, потому что он же не суицид совершить решил, а прыгнуть с парашютом ради славы, - предполагают очевидцы.

На кадрах видео видно, что наверху, разводя руки в сторону, стоит паренек, рядом заметны силуэты еще двух человек. Спустя некоторое время малолетний экстремал все-таки решается на прыжок, но во время полета парашют Богдана не раскрывается.

- Мало того, что он был неправильно сложен, так еще и техника прыжка была неправильной. А самый главный фактор - с такой малой высоты парашют попросту не успевает раскрыться. Напора воздуха не хватит, чтобы стабилка вытянула основной купол, - рассказывает специалист по прыжкам с парашютом Егор Романов. - То, что они видят в интернете, – совсем другое. Там это делают профессиональные каскадеры, в большинстве случае со страховками.

В погоне за славой

Макеевский подросток Богдан Фирсов прыгал явно для популярности в соцсетях и чтобы доказать своим сверстникам «свою крутость». Он был снаряжен камерой, которая и должна была зафиксировать его «трюк». Вот только Богдан не мог подумать о том, насколько опасный он делает шаг.

Богдан Фирсов. Фото: ВКонтакте/ В Макеевке

На место трагедии сразу же прибыла скорая помощь, медики констатировали смерть Богдана Погорелова. Мама Богдана приехала вместе с нарядом полиции.

- Она подбежала к парню и упала перед ним на колени. Ее предупредили, что трогать ничего нельзя… Дальше без комментариев, - рассказывает жительница Солнечного микрорайона Татьяна Мощенская.

Это недостроенное четырнадцатиэтажное здание стало для макеевчан по-настоящему мистическим местом.

- Здесь оборвалось много жизней, - говорят горожане. - Были и суициды, и несчастные случаи. Сколько мы ни пытались добиться того, чтобы закрыли входы в этот дом, но подростки продолжают погибать.

Местные жители даже начали предлагать самостоятельно обеспечивать охрану, но на это днем не хватает времени, а ночью - комендантский час.

- Нанять специалистов – нет денег. У нас не такие большие доходы, - говорят жители. – Достаточно было бы завалить первые два-три этажа строительным мусором, чтобы не было прохода к крыше. Полиция тоже не будет этого делать, потому что у них нет на это определенного указа.

Бороться с недостроями устали

Жители районов, где есть недостроенные дома, неоднократно жаловались властям на то, что в таких местах собирается молодежь, гуляет по крыше.

- На чердак жилого дома взобраться тяжелее, а недострои есть в любом районе города, это места, где молодежь занимается всем, чем хочет, пока никто не видит, считается крутым делом фотографироваться на высоте, сводить туда девушку, - отвечает Оксана Городницкая.

Вид со злополучной 14-этажки. Фото: ВКонтакте/ В Макеевке

А ведь действительно, интернет пестрит экстремальными снимками. Молодые люди, в погоне за лайками в соцсетях, готовы, рискуя жизнью, сделать новый пост на своей страничке.

- Интересно, куда смотрят родители детей, которые ходят на эту заброшенную стройку? - возмущается макеевчанка Светлана Ивлева. - Каждый день от четырех до десяти человек гуляют на крыше недостроенного 14-этажного дома в микрорайоне Солнечный. Детям не больше 13-15 лет.

Злополучная высотка в Солнечном на 80 процентов готова к эксплуатации. Раньше там была охрана, но сейчас все очень запущенно.

- Это только последние лет семь высотка в таком плачевном состоянии, - считает горожанка Оксана Подвойская. - Она была даже оборудована стеклопакетами, но уже все растащили. Ее бы сдать в эксплуатацию. Вон сколько людей жилья лишились, им бы только коммуникации подвели, а дальше они бы и сами все сделали.

Однако этот вопрос так и остается открытым, а молодежь продолжает взбираться на крыши, что может привести к очередным жертвам.

- Хозяева стройки по документам находятся на Украине, а в Республике не имеют полного права забрать эти здания, потому что потом будут судебные разбирательства, а это никому не нужно, - сказала макеевчанка Татьяна Шлянина.