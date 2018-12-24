Русские идут: Российские космонавты распылили землю с Саур-Могилы в космосе

Необычную космическую акцию организовал российский специалист по истории пилотируемой космонавтики Александр Глушко, неоднократно приезжавший в Донецк и являющийся частым гостем Донецкого республиканского краеведческого музея. Идея доставить на борт Международной космической станции землю с Саур-Могилы возникла у него ещё в 2015 году. По словам Глушко, её одобрил лично первый Глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко.

- Мемориальный комплекс, который возвели на Саур-Могиле в советское время, теперь разрушен украинской артиллерией. Земля, которую мы взяли в этом месте, является символом мужества защитников этого региона – и красноармейцев, и бойцов ДНР, – отметил Александр Глушко.

По словам историка, четыре капсулы и пакетик с грунтом «ждали» полёта три года. Только в 2018-м Глушко удалось договориться с одним из космонавтов, который взял капсулы и пакет на орбиту в качестве «личных вещей». По словам историка, во время выхода в открытый космос землю распылили.

Интересно, что 4 капсулы с землёй Донбасса получили на МКС сертификат, который оформляют для предметов, побывавших в космосе. В документе стоят подписи как российских космонавтов, так и астронавтов из США. В тексте сертификата чёрным по белому значится легендарная высота Саур-Могила.

- Я не знаю, известно ли американцам, что Саур-Могила находится на территории ДНР, но обмана тут нет, – говорит Александр Глушко. – Главная цель этой акции – призвать к прекращению войны на этой территории.

Кстати, в прошлом году с Днем Республики российские космонавты поздравили дончан с борта МКС.