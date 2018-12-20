Донецкий волонтер спасает руки девочки, мечтающей стать художником

Она никогда не носила перчатки, просто ее ручки от рождения напоминали варежки. Пальчики еще в утробе матери срослись между собой не только на руках, но и на ногах. Называется это синдактилия и выглядит куда хуже, чем звучит. 6-классница Вика Карасева привыкла к сложностям в школе. Взять ручку или карандаш, как все дети и красиво рисовать, для нее настоящий подвиг. Да что там рисовать, даже просто писать, стоило ей невероятных усилий. Но кое-как приспособилась, смирившись, что это на всю жизнь. Семья у Вики небогатая, кроме нее еще двое детей, об операции даже не мечтали. Мать работает в «Зеленстрое», зарплата – минимальная, одеть-обуть детей да с голода не помереть уже счастье.

Откликнулись русские люди Украины

А тут еще и война началась. Карасевы, чей дом на жилплощадке (это многострадальный район Трудовских) мечтали об одном – выжить. Однажды, когда семья была в огороде, рядом с их квартирой прилетел снаряд. В квартире все посекло, но их Бог миловал. Сколько раз спускались в подвал и спали в коридоре – не сосчитать. Однако, у провидения были свои планы насчет судьбы девочки.

Однажды в семью приехали волонтеры – Андрей Лысенко со своей командой, привезли продуктовые наборы. Узнав, что в семье есть школьники, прихватили с собой краски, карандаши и фломастеры. А когда вручали подарки, то только тогда заметили сросшиеся пальчики Вики.

- Она тогда потупилась и призналась нам, что самая большая мечта у нее – научиться красиво рисовать и в будущем стать художником, - рассказывает Андрей Лысенко. – Захотелось ей помочь. Проконсультировался в нашей Республиканской травматологии, показал снимки и оказалось, что возможно разъединить ей пальчики. Для этого нужно несколько этапов операций. Мы собрали деньги с помощью неравнодушных людей. Сам бы я сделать ничего не смог, только с помощью всех это удалось.

Вот так это было до встречи с волонтерами. Фото: Андрея Лысенко

Самое удивительное в этой истории, что на призыв помочь донецкой девочке, живущей на самой передовой Донецка, откликнулась жительница Киева. Именно она передала львиную долю средств, необходимых на операции Вике. Для этого мужественная киевлянка кинула клич среди единомышленников. Имя свое она, конечно, не называет, попросила только передать, что это от «русских людей Украины», которые сочувствуют Донбассу.

Мечтает не прятать руки от окружающих

Мы встречаемся с Викой и ее мамой Светой в палате нашей травматологии. Девочке уже успешно прооперировали правую руку, для этого потребовалось три операции, разъединили пальчики, выполнили пластику и теперь Вика баюкает эту руку в гипсовой повязке.

- Там на правой руке у дочки не было половины мизинчика, было сращение не только мягких тканей, но и костей, врачи восстанавливали этот дефект с помощью пластики. Операция была сложной, длилась долго, - рассказывает мама Света. – Но Вика выдержала все достойно. Теперь вот скоро снимут швы и через три месяца можно сделать левую руку.

Кстати, операцию успели сделать вовремя, пока кости еще детские, чем позже бы это произошло, тем сложнее было бы восстановление. Впереди массажи, разработка пальцев, но Вику греет мечта, что она научится красиво рисовать. А еще она мечтает о маникюре, как любая девчонка в ее возрасте.

- Здесь в больнице стараюсь не отстать от своего класса, делаю уроки и надеюсь к новому году мои пальцы заживут, - мечтает она. – Не верится, что руки у меня будут, как у всех, и я не буду их прятать от глаз окружающих, чтобы не шокировать людей.

Помогают не меньше, просто нуждающихся стало больше

Мы прощаемся с Викой, волонтеры обещают приехать на выписку из больницы.

- Мне кажется порой, что от нас устали все, включая нас самих. Не война-не мир затянулись, ситуация с места не сдвигается, тут и святой потеряет терпение. Неужели Донбассу все так же помогают? – спрашиваю я волонтеров по пути из больницы.

- Помогают. Большинство - из России, остальные - со всех уголков мира, включая и Украину. Иногда это совсем небольшие суммы, но вот так соберёшь по копеечке и для кого-то это операция, для другого – продукты, третьему – лекарства купишь, - говорит Андрей. – Помогать стали не меньше, нет. Другое дело, что за эти годы войны, людей, кому нужна наша помощь стало куда больше. Больше сирот, больше разбитых домов, больше нищеты и людей, которых убивают не снаряды, а война. Сколько я вижу в последнее время людей с онкологией, сахарным диабетом, инсультами – не передать.

Волонтеры говорят, что в последнее время очень много стали помогать сами дончане. Потому что так понимать боль, может только тот, кто с ней живет. Сталкиваюсь, как журналист, уже не впервые, что, прочитав публикации «Комсомолки», дончане просят принять помощь – деньгами, вещами, продуктами. При этом многие просят не называть их имена. Спасибо всем, кто не остается равнодушным, кто помогает. Закон бумеранга обязательно вернет вам это добро. А все вместе мы можем поменять чью-то судьбу.