Львы из Донбасса, которых защищает Бриджит Бардо, могут оказаться в ЮАР на охоте для американских богачей

Петр Порошенко оказался в центре нового скандала. Мало президенту проклятий со стороны православных, которых он решил поделить. Теперь вот защитники животных сообщают гаранту, что на Украине подрывают не только веру людей, но и европейские ценности. Знаменитая французская актриса и певица Бриджит Бардо обратилась к Петру Алексеевичу с просьбой спасти умирающих в Покровске цирковых животных и найти им подходящий приют. Обращение актриса, которая является активисткой движения за права животных, опубликовала на странице своего фонда в Twitter.

Бриджит Бардо призвала Порошенко немедленно спасти всех животных, принадлежащих Игорю Падалко. Фото: Скриншот письма Бриджит БАРДО

- Эти животные содержатся в ужасающих условиях, голодая и замерзая до смерти. Кроме того, они удерживаются без соблюдения санитарных норм, что представляет опасность не только для них самих, но и для населения, — пишет Бардо. - Господин Порошенко, призываю действовать незамедлительно и потребовать немедленного спасения и поиска новых хозяев для всех животных, принадлежащих Игорю Падалко. Я очень рассчитываю на вас.

В письме также говорится, что эта позорная ситуация наносит огромный ущерб имиджу Украины, подрывает веру людей в то, что страна уважает европейские ценности, в частности, статью 13 Лиссабонского договора, которая гласит, что животные являются разумными существами и что Евросоюз должен учитывать требования, касающиеся их благополучия.

Еще раньше к Порошенко обратился зампредседателя группы по защите животных Европейского парламента Стифан Эк. Парламентарии забили тревогу после известия о гибели от холода одного из львов.

В транспортной клетке льву остается только грустить. Фото: facebook.com/laeoukraine

Откуда же взялся в провинциальном Покровске (бывшем Красноармейске) зверинец, который так «прославил» незалежную? И кто такой Игорь Падалко, чье имя упоминает Бриджит Бардо?

ПОЖАР УНИЧТОЖИЛ ВЕСЬ КОРМ

История зверинца берет свое начало с 2000 года, когда многодетная семья фермера Игоря Падалко (сейчас в ней 14 своих и приемных детей) приобрела на окраине Красноармейска территорию бывшего совхоза «Красноармеец»: 25 га земли, несколько старых коровников, ставок.

При виде пушистого львенка Игорь Падалко не удержался и взял его на руки. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

Ровно год назад по местному телеканалу «Донбасс» показали сюжет о «самом большом частном зоопарке области» (именно так был представлен зверинец) и многодетной семье Игоря Падалко, которая им владеет.

- Вольеры постоянно расширяем. На львов у меня идет в сутки 40 килограммов говядины, другое мясо им нельзя, – объяснил глава семейства.

Полтора года назад Светлана Падалко с дочкой радостно встречали привезенных в зверинец берберийского льва Витольда и африканскую львицу Багиру. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

Тогда в зверинце нашли приют семь львов. Среди них и семейная пара. Витольд и Багира жили в одном вольере. По соседству с ними 11 медведей и волки. Их сюда передали сотрудники цирка. Прирученных хищников днем даже выгуливали на поводке.

- Любят поиграться и подурачиться, бегаем с ними до ставка, – рассказала телевизионщикам дочь владельца зоопарка Тамара.

Пока медведь маленький его даже ребенок может на поводке выгуливать. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

Сюжет снимали на фоне выгоревшего ангара, в котором уцелели только бетонные конструкции. В тот момент там шел ремонт. Оказывается, еще осенью 2016 года здесь случился крупный пожар (о его причине ничего не было сказано). Огонь уничтожил часть помещений и все запасы корма. Но семье Падалко удалось сберечь животных. С восстановлением зверинца помогли неравнодушные покровчане. Они привозили корм и стройматериалы.

От сильного пожара пострадал не только бывший коровник, но и трактор с прицепом. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

«ЗВЕРЬ СКОНЧАЛСЯ ОТ ИСТОЩЕНИЯ!»

- У животных нет не то что еды, даже воды. Львы в язвах, тощие, в фекалиях. Но что самое жуткое — клетки не позволяют им двигаться нормально. Лев с трудом может развернуться в клетке! - об этом уже в нынешнем декабре поведала «Вчасно» волонтер Ксения Назимко.

По сообщениям волонтеров, в конце ноября от переохлаждения и истощения скончался один из львов.

- Львы зиму не переживут, их вес критический, и они умрут страшной смертью, — заявила волонтер Оксана Шаронина. - Ветеринар предупредил, что зимой медведи получат обморожение конечностей из-за того, что пол в клетках из металла.

В такой клетушке медведь поневоле озвереет. Фото: facebook.com/laeoukraine

По утверждению защитников животных, медведи психологически больны. У них нет возможности ни встать, ни выпрямить спину. Два льва сидят в клетке метр на метр, и они даже не реагируют на людей. Волонтеры рассказывают, что летом жители Покровска собрали для Падалко более 30 тысяч гривен на строительство просторных вольеров. Но их не построили, а деньги ушли неизвестно куда. Различные организации предлагали главе семейства забрать у него животных, но мужчина отказался.

Сейчас некогда гостеприимный хозяин зверинца агрессивно встречает журналистов, волонтеров и различных проверяющих, старается не подпускать их к зверям.

Можно предположить, что после масштабного пожара двухлетней давности семья Игоря Падалко так и не смогла справиться с навалившимися проблемами. Но признавать этого не хотят.

КУДА РАССЕЛЯТ ЖИВОТНЫХ

В декабре, после проведенного митинга у здания Министерства экологии и природных ресурсов Украины, в этом ведомстве провели совещание с участием специалистов Минприроды и экологической общественности. На нем решали, как организовать конфискацию животных из частного зверинца в Покровске.

- Уже наработан четкий план действий в случае изъятия животных в рамках уголовного производства по делу жестокого обращения с животными, инициированного Минприроды, — написал на своей странице в Фейсбуке замминистра экологии и природных ресурсов Василий Полуйко.

Выяснилось, что Падалко был привлечен Госэкоинспекцией к админответственности – на него наложен штраф в сумме 6800 гривен с конфискацией животных. Более того, в полицию направлены материалы дела для привлечения Игоря к уголовной ответственности по статье 299 УК «Жестокое обращение с животными».

Теперь госорганы и волонтеры решают судьбу 118 животных и птиц из зверинца – львов, медведей, волков, лисиц, лам, собак, различных пернатых. Их собираются конфисковать и разместить в различных центрах по Украине. При этом замминистра Полуйко обратился к зоозащитникам и журналистам с призывом не сообщать о том, что все львы и медведи будут переданы в Киевский зоопарк. Мол, эта информация не соответствует действительности.

Оказывается, донецкий губернатор Александр Куць похвалился в Фейсбуке, что его подчиненные по его личному поручению договорились с Игорем Падалко о том, что 12 медведей и 6 львов будут перевезены в Киевский зоопарк. Там они будут находиться до момента, пока Падалко не создаст у себя в зверинце соответствующих условий.

СПАСИТЕЛЬ ЛИОНЕЛЬ ИЗ ЮЖНОЙ АФРИКИ

Получается, что замминистра Полуйко говорит о конфискации животных, а губернатор Куць утверждает – зверей вывезут лишь на время. Первый выступает за передачу животных другим хозяевам. А второй – за сохранение большого частного зоопарка в Донецкой области.

И на фоне этих споров объявляется новое заинтересованное лицо. Выясняется, что волонтеры договорились с организацией LAEO Ukraine, которая готова перевезти и разместить у себя львов и медведей, содержать их и лечить. А потом львов отправить в… Южную Африку.

Бывший военный из ЮАР Лионель де Ланге приехал на Украину спасать бездомных и диких животных от голодной смерти. Фото: facebook.com/laeoukraine

- Львы будут жить на Украине с нами до тех пор, пока не будут подготовлены документы, чтобы животные могли путешествовать в Южную Африку в свой новый дом, - написал на своей страничке в Фейсбуке глава организации LAEO Ukraine Лионель де Ланге.

Кто не знает этого выдающегося иностранца, вкратце расскажу. Бывший военный из Южноафриканской республики Лионель приехал на Украину в 2014 году спасать бездомных и диких животных от голодной смерти. Мужчина обратился к президенту международной организации зоозащитников имени Лоуренса Энтони (LAEO) Барбаре Вайсман за поддержкой. В результате был организован благотворительный фонд LAEO Ukraine, который Лионель же и возглавил.

Лионель помогал Николаевскому зоопарку, проявил интерес к животным из «зоопарка Януковича» в Межигорье. Самым же значимым достижением южноафриканца за прошедшие годы было возрождение заброшенного частного зверинца в Гидропарке Херсона. Впрочем, херсонские и николаевские журналисты не очень высокого мнения о деятельности Лионеля и подозревают его в махинациях с благотворительными взносами.

Кстати, медведей наверно перевезут в зверинец Херсона. А львам уготовано более длительное путешествие. Может быть, поэтому замминистра Полуйко попросил прессу пока не говорить о будущем месте обитания зверей?

Лионель уже обозначил путь, по которому повезут львов из Покровска. Фото: facebook.com/laeoukraine

Тем временем, Лионель опубликовал карту маршрута перевозки и написал «Нам нужно путешествовать 1261 км, чтобы добраться до нашего объекта». Объект – это Самбир Львовской области на западной границе Украины. Рядом - международный пункт пропуска. Каким образом львы окажутся потом в ЮАР, неизвестно. Но у Лионеля уже есть такой опыт. Не так давно он отправил трех львиц в южноафриканский Порт-Элизабет, о чем похвастался на своей страничке в Фейсбуке.

ЧТО ТАКОЕ «КОНСЕРВИРОВАННАЯ ОХОТА»

Из всей этой истории со львами у меня возникает по-дурацки наивный вопрос: зачем львов надо вывозить из Украины и именно в Африку? Понятно, это их дальняя родина. Но ведь никто же не везет с самого юга «черного» континента живых свиней на Украину, чтобы потом их тут забивать на сало, которое так любят украинцы.

В ЮАР, между прочим, насчитывается 160 ферм, в которых совершенно законно выращивают львов. Защитники животных утверждают, что фермеры продают своих питомцев иностранным охотникам. Легкое убийство львов на огороженном пространстве называют «консервированной охотой». Спрос на нее обеспечивают богатые охотники за трофеями из Европы и США, которых привлекает гарантированный успех и относительная дешевизна трофея: от 5 до 25 тыс. фунтов. В Танзании сафари с охотой на дикого льва обойдется уже в 50 тыс. фунтов. Об этом поведал миру корреспондент «The Guardian» Патрик Баркхэм.

Кстати, львы из зверинца в Покровске – совсем не доходяги, как может показаться из заявлений волонтеров и опубликованной фотографии. Большинству из этих зверей всего два года. И на черном рынке стоят такие «зверюшки» не одну тысячу долларов.

Ни в коем случае, не думаю, что защитник животных Лионель де Ланге привезет львов из Покровска на одну из таких ферм. Но где гарантия, что потом зверей не пошлют на убой другие люди?

РАСПРАВА ЗА СТРОПТИВОСТЬ?

В этой истории с частным зоопарком не все так однозначно, как могло показаться издалека Бриджит Бардо, которая в своем обращении к президенту Порошенко даже назвала фамилию владельца.

- Травля моей семьи длится с начала ноября, - рассказал Игорь Падалко «Донецким новостям» свое видение конфликта. - Приехали неизвестные люди и в ультимативной форме потребовали, чтобы я отдал им двух медведей в приют. Я отказался. Они предупредили, что я об этом пожалею. И началось...

По его словам, неизвестные, представившись волонтерами, сделали съемку, на которой запечатлели лишь транспортные клетки. В них были животные, выкупленные Падалко у бродячих цирков и зоопарков.

Гималайским медвежатам Принцу и Мальвине достаточно места для игр. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

- О том, что при норме в 30 квадратных метров у меня медведи и львы обитают в вольерах в 35-50 метров, никто ничего не сказал. И не показал эти уже готовые вольеры. Активисты пришли на территорию, применяли рукоприкладство ко мне, жене и 73-летнему отцу. Была попытка отравить моих собак. Идут постоянные угрозы. С ноября вся наша многодетная семья живет под постоянным прессингом – и психологическим, и физическим. Я периодически вызываю полицию. В частности, после того, как в соцсети распространили дезинформацию о том, что у меня умер лев, а его тело неделю пролежало, притрушенное снегом. Специально попросил тогда правоохранителей заснять всех моих животных: 11 медведей и 6 львов – все на месте, – прокомментировал «ДН» владелец зверинца.

В семье Игоря и Светланы Падалко 14 своих и приемных детей. Фото: ВКонтакте/Игорь ПАДАЛКО

Можно не сомневаться, что после обращения популярной французской певицы к Петру Порошенко будет принят самый радикальный вариант решения конфликта – конфискация и расселение зверей. И мечта Игоря Падалко о создании «Парка Покровского периода» канет в Лету вместе с самым большим в Донецкой области частным зверинцем.

КСТАТИ

И еще один по-дурацки наивный вопрос возникает у меня к украинским и европейским защитникам животных. Вы пишите президенту Порошенко о страданиях от холода и голода в Покровске львов и медведей, митингуете под зданием министерства. А в это время рядом десятки тысяч жителей региона по обе стороны линии соприкосновения живут в более ужасных условиях. Но НИКТО в их защиту не вышел на митинг в центре Киева. Получается, майданы в незалежной происходят только тогда, когда в них есть только чей-то большой финансовый интерес.