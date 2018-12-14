Чудесное везение: «Пуля пролетела у меня между ногами и полетела дальше», - житель Трудовских

Вчера микрорайон Жилплощадка подвергся мощному обстрелу. По сообщениям местных жителей, обстрел длился весь день. Многие не могли выйти на связь – после первых прилетов пропал интернет:

- Исчез интернет после первого прилета на поселок Трудовская, микрорайон Жилплощадка. Обстрел начался, когда «Красный Крест» выдавал гуманитарную помощь, собрались люди. И тут началось. Стреляли именно в тот район, где были люди. Я была около высокого забора за который и успела спрятаться. Раздачу гуманитарку сразу перенесли в другое место, но я уже не поехала а быстро домой. Больше трех часов не было света и интернета. Стреляли до самого вечера. Звонила подруга с Жилплощадки, попало соседу в дом, а ей осколками сильно побило крышу. Ранен мужчина. Мы расслабились, давно такого не было. Слава Богу, сегодня у кого не спрошу все снова в режиме готовности №1, - рассказала Светлана, жительница поселка Трудовские.

Под этот обстрел и попал Дмитрий Дяченко, военкор, фрилансер, житель этого поселка. Тот самый мужчина, о котором говорила Светлана. Он как раз и шел за гуманитаркой. Дмитрий рассказал «Комсомолке» как его ранило:

- Передовая от Жилплощадки всего метрах в 700-800, до километра. Когда мы шли работали стрелковые, минометы. Шли вдоль дороги, собирались переходить на сторону ДК. И вот как раз пуля пролетела между ног, зацепив обе ноги. Она пролетела и полетела дальше. Чуть-чуть бы выше и – ничего хорошего бы не было. Когда меня подрезало, мы побежали к стене.

- Скорую вызвали?

- Первую помощь мне оказали местные жители, которые тоже шли за гуманитарной помощью. Были на машинах люди. Вот из автомобильной аптечки меня и перевязали.

- Было больно?

- Да я бы не сказал, что очень. Как если об асфальт свезти локоть или колено. Может, чуть больнее. Приехал в травматологию, предложили госпитализацию, я отказался. Потому что не сквозное, по касательной. Обработали, перевязали, завтра сдам кровь на столбняк.

- Испугался?

- Да уже пятый год войны. Я всю войну проработал военным корреспондентом, на передовой бывал частенько. Ни одного ранения. Это первое.

Дмитрий однозначно родился в рубашке. Не первый раз уже рассказывают о таких развлечениях украинских снайперов. Целятся по мирным и именно в паховую область. Трудовские и Жилплощадка находятся совсем близко к линии фронта, стрелковое оружие "Дотягивается" запросто.