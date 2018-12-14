2018-12-14T20:31:41+03:00
Политика

Чудесное везение: «Пуля пролетела у меня между ногами и полетела дальше», - житель Трудовских

Во время обстрела Жилплощадки, пуля снайпера ранила жителя поселка, пройдя четко между ногами. Парень получил ранения по касательной обеих ног.
Ольга ГОРДО
Поделиться:
Комментарии: comments1
Дмитрий Дьяченко вчера отпраздновал свой второй день рождения. Фото: vk.com/dezmon777Дмитрий Дьяченко вчера отпраздновал свой второй день рождения. Фото: vk.com/dezmon777
Изменить размер текста:

Вчера микрорайон Жилплощадка подвергся мощному обстрелу. По сообщениям местных жителей, обстрел длился весь день. Многие не могли выйти на связь – после первых прилетов пропал интернет:

- Исчез интернет после первого прилета на поселок Трудовская, микрорайон Жилплощадка. Обстрел начался, когда «Красный Крест» выдавал гуманитарную помощь, собрались люди. И тут началось. Стреляли именно в тот район, где были люди. Я была около высокого забора за который и успела спрятаться. Раздачу гуманитарку сразу перенесли в другое место, но я уже не поехала а быстро домой. Больше трех часов не было света и интернета. Стреляли до самого вечера. Звонила подруга с Жилплощадки, попало соседу в дом, а ей осколками сильно побило крышу. Ранен мужчина. Мы расслабились, давно такого не было. Слава Богу, сегодня у кого не спрошу все снова в режиме готовности №1, - рассказала Светлана, жительница поселка Трудовские.

Под этот обстрел и попал Дмитрий Дяченко, военкор, фрилансер, житель этого поселка. Тот самый мужчина, о котором говорила Светлана. Он как раз и шел за гуманитаркой. Дмитрий рассказал «Комсомолке» как его ранило:

- Передовая от Жилплощадки всего метрах в 700-800, до километра. Когда мы шли работали стрелковые, минометы. Шли вдоль дороги, собирались переходить на сторону ДК. И вот как раз пуля пролетела между ног, зацепив обе ноги. Она пролетела и полетела дальше. Чуть-чуть бы выше и – ничего хорошего бы не было. Когда меня подрезало, мы побежали к стене.

- Скорую вызвали?

- Первую помощь мне оказали местные жители, которые тоже шли за гуманитарной помощью. Были на машинах люди. Вот из автомобильной аптечки меня и перевязали.

- Было больно?

- Да я бы не сказал, что очень. Как если об асфальт свезти локоть или колено. Может, чуть больнее. Приехал в травматологию, предложили госпитализацию, я отказался. Потому что не сквозное, по касательной. Обработали, перевязали, завтра сдам кровь на столбняк.

- Испугался?

- Да уже пятый год войны. Я всю войну проработал военным корреспондентом, на передовой бывал частенько. Ни одного ранения. Это первое.

Дмитрий однозначно родился в рубашке. Не первый раз уже рассказывают о таких развлечениях украинских снайперов. Целятся по мирным и именно в паховую область. Трудовские и Жилплощадка находятся совсем близко к линии фронта, стрелковое оружие "Дотягивается" запросто.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Военные подразделения ДНР приведены в полную боевую готовность
ОБСЕ не досчиталась больше полусотни украинской военной техники в хранилище под Луганском
В Донецке мужчина прыгнул в Кальмиус, а перед смертью покурил
Пьяный украинский боевик сбил местного жителя в оккупированной Попасной
Украинские боевики несут потери
Главную ёлку ЛНР откроют 21 декабря в Луганске
Наталья Волкова подозревает сотрудников кафе "Сепар" в причастности к теракту
Автомобили с иностранными номерами теперь могут находиться на территории ДНР целый год
За минувшую неделю ВСУ более ста раз нарушили режим прекращения огня
Глава ДНР поблагодарил героев-чернобыльцев за их подвиг и пообещал максимальную социальную защиту
Макеевчанин зарезал собственную мать
Денис Пушилин открыл международный форум добровольцев в прифронтовой Горловке
Новый год 2019 в Донецке: во сколько обойдется вызов Деда Мороза и Снегурочки
Первый эшелон наступательной группировки ВСУ протянулся на 50 км
Минские загнали ситуацию в тупик
В Донецке арестовали Михаила Халина – бывшего и.о. замминистра доходов и сборов ДНР
Леонид Пасечник поклонился всем ликвидаторам аварии на ЧАСЭ и поблагодарил их за подвиг
Заведено уголовное дело на сотрудников миндоходов ДНР
Интенсивность обстрелов в ДНР резко выросла за минувшие сутки
ВСУ очередным обстрелом уничтожили единственный магазин в селе Коминтерново
В прифронтовом районе Донецка обстрелом ВСУ ранен мужчина