Почему исчезла мука в Донецке

- Муки нет, завтра завезут. Но уже по новой цене, - говорит мне продавщица в ларьке на рынке в Пролетарском районе столицы.

На двери ларька расписаны цены на товар. «Еленовская» мука высшего сорта стоит 19 рублей за килограмм. Такая же цена на «Донецкую». Сколько будет стоить мука в пятницу реализатор не знает.

В «Первом республиканском супермаркете», расположенном по соседству, тоже грустная картина. Длинная полка заставлена сахаром. Лишь в правом углу скромно «притулились» килограммовые пачки с российской мукой «Макфа» по 37 рублей. Считай, в два раза дороже продукции местного производства.

- Мука была, всю разобрали, - слышу стандартный ответ от продавца-консультанта.

Ажиотаж с мукой в Донецке возник в начале недели. Среди жителей пустили слух о скором повышении цены на этот продукт. Народ дружно отправился в магазины, чтобы сделать запасы.

- Десять кило закупила, - поделилась со мной пожилая соседка Виктория Валентиновна. – До весны нашей семье хватит.

Как результат, полки в магазинах опустели.

Впрочем, мука в Донецке есть и сейчас. В супермаркете рядом с Крытым рынком продают «Безыменскую» по 20 рублей за килограмм, двухкилограммовая пачка стоит 39 рублей. В супермаркете «Молоко» рядом с «Донбасс Ареной» такую же пачку продают за 38,50. Зато в этом магазине есть более дешевая мука. Килограммовая пачка «Урожая» стоит 18,50 рубля, а двухкилограммовая «Донмлин» - 32. При этом никаких очередей. В магазинах «Обжора» можно купить двухкилограммовые пачки «Еленовской» за 34 рубля, а «Урожая» - за 35.

В Правительстве ДНР пока не прокомментировали ситуацию с мукой. Лишь выложили результаты мониторинга по торговым точкам Донецка за 12 декабря.

О низком урожае пшеницы и росте цен на муку и хлеб «Комсомолка» писала не раз на протяжении последних двух недель. В конце прошлой недели директор торговой сети «Семёрочка» Андрей Дундуков рассказал о трех мини-кризисах, спровоцировавших повышение стоимости продукта №1. Один из кризисов был вызван дефицитом зерна.

- Сиюминутно новое зерно не вырастишь. Сегодня Правительство более либеральное. Оно не производит изъятий урожая, выращенного на незарегистрированной земле. У фермеров есть зерно, однако, в ожидании повышения цены в феврале перед посевной кампанией, на рынке оно отсутствует, - сообщил Дундуков.

Видимо, кто-то воспринял эти слова как сигнал, что завтра ситуация с ценами на муку будет еще хуже. Хотя руководитель «Семерочки» говорил прежде всего о действиях Правительства по стабилизации ситуации.

Думается, что ажиотаж, который «подогрели» соцсети и украинские сайты, скоро спадет. Ведь много муки не запасешь – там со временем жучки заведутся. Это дончане хорошо усвоили с 2014 года.