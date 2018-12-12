«Главные песни о новом» или новогодняя сказка для взрослых

Когда за окошком унылый дождь, в душе – одиночество, то перестук вагонных колес, чай в стакане, позвякивающем о подстаканник и случайные попутчики – это то, что нужно. А если все это происходит в Театральной гостиной Донецкой муздрамы, накануне Нового года, то возможно любое чудо.

Музыкальная программа «Главные песни о новом» стала авторским проектом заслуженной артистки ДНР Елены Мартыновой, артистки драмы Анны Якубовской и артиста-вокалиста Андрея Болдарева. И в некотором смысле продолжением программы «Главные песни о старом», презентованной зрителям в прошлом году. При этом смотрится она самостоятельной постановкой.

- Зрителя ждут много песен, шуток, викторина и, конечно, счастливая любовная история, которая подарит новогоднее настроение, - рассказала генеральный директор и художественный руководитель театра Наталья Волкова. - В первой половине 92-го сезона в Театральной гостиной появились два премьерных музыкальных спектакля "На углу Дерибасовской" и "Главные песни о новом".

Наталья Волкова пообещала дончанам еще больше встреч с любимыми артистами.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Можно всю жизнь ждать чуда, считать года, рассматривать первые седые волосы и коварные морщинки и ждать, ждать. Можно бояться быть смешным, отвергнутым и с горечью помнить обиды. Но не в нашем случае! Когда за дело берутся настоящие друзья, задавшиеся целью помирить проводницу Лолу и музыканта Васю по прозвищу Допинг. И вот все будто бы случайно подстроено так, чтобы главные герои встретились в вагоне-ресторане. Незадачливый влюбленный является в образе Деда Мороза, якобы подхалтурить и тут начинается сказка.

Наши проводницы самые красивые.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Звучат знакомые всем шутки и, конечно, песни – «Ты, только ты», «Ты мне не снишься, я тебе тоже», «Звенит январская вьюга», «Старинный рояль», «Снова курю одна», «Не отрекаются, любя» и другие. Всего в постановке их 19! И с помощью них выстроены все диалоги между героями.

Участниками постановки становятся и сами зрители, которым проводницы даже приносят чай в подстаканниках, как и положено в поезде. А стук вагонных колес и сама Театральная гостиная действительно создают воплощение поезда, где можно рассказать свою историю, встать на какой-то станции и больше никогда не встретить своих попутчиков.

Чем не вагон-ресторан?Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Нужно сказать, что проводницы Марго и Лола – воплощение женственности и шарма, никакой параллели с Веркой Сердючкой! Более того, их форма скорее напоминает форму стюардесс. Вообще это самые интеллигентные проводницы, коих мне доводилось видеть. И оказывается, что причиной расставания влюбленных стало смешное недоразумение, которое выясняется в финале постановки. Иногда сердце женщины может покорить маленький плюшевый мишка – игрушка детства, в поисках которой избранник преодолел все препятствия, зная, что это подарит радость его любимой. Это лучше самых изысканных слов говорит о любви. Конечно, романтическая история оканчивается свадьбой и хэппи эндом.

Все, как и положено, окончилось свадьбой.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Премьера «Главных песен о новом» уже скоро – 20 декабря. Пусть она подарит дончанам лирическое настроение и веру в сказку.