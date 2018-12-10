Срочное сообщение оперативного командования ДНР: названа точная дата наступления Украины на Донбасс

Сегодня, 10 декабря, заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики, полковник Эдуард Басурин рассказал, что разведка ДНР получила точные данные о том, как, когда и откуда Украина планирует зайти в Донбасс. Наступление планируется осуществить на Мариупольском направлении.

— Цель планируемого наступления – захватить территорию Новоазовского и Тельмановского районов и установить контроль над участком границы между Донецкой народной республикой и Российской Федерацией в районе населенных пунктов Коньково и Холодное, — сообщил Эдуард Басурин.

Ударная группа, сформированная украинской армией, состоит из более 12 тысяч человек и сосредоточена вдоль линии соприкосновения в районе населенных пунктов Новотроицкое, Широкино, Ровнополь, где находится более 50-ти танков, 40-ка реактивных систем залпового огня, 180-ти орудий и минометов.

Первый эшелон наступления составит 128-я горно-штурмовая и 79-я десантно-штурмовая бригады. Во втором эшелоне, по данным разведки, пойдут 56-я мотопехотная бригада и 36-я бригада морской пехоты. Артиллеристский огонь будет вести два ракетных дивизиона 27-й артиллерийской бригады и реактивный дивизион 15-го артиллерийского полка. Кроме того, в район населённого пункта Володарское в срочном порядке было переброшено 12 единиц РСЗО «Смерч» 40-й артиллерийской бригады.

В резерве останется тактическая группа «Мариуполь» в составе 73-го морского центра специального назначения (около 500 человек) и двух гаубичных самоходных дивизионов 1-й и 406-й артиллерийских бригад.

— По замыслу украинского командования утром 14 декабря после артиллерийской подготовки передовые подразделения 128 и 79 бригад должны перейти в наступление с рубежа населенный пункт Гранитное – Широкино в направлении населенного пункта Клинкино с задачей к исходу 15 декабря выйти к государственной границе ДНР в районе населенных пунктов Коньково и Холодное, — сообщил Эдуард Басурин.

Командование операцией будет возложено на генерала Мойсюка.

ФОТО: НМ ДНР

Химическая атака

Официальной причиной начала вооружённой агрессии ВСУ должен послужить теракт, совершённый украинскими спецслужбами в Мариуполе. По данным разведки, за несколько дней до планируемого наступления на одном из промышленных предприятий города будет взорвано хранилище с химикатами. Не исключено, что взрыв будет осуществлён с помощью беспилотных летательных аппаратов, приспособленных для сброса мин и ручных гранат.

По предварительной информации, которая сейчас проверяется, теракт будут осуществлён на Мариупольском металлургическом комбинате имени Ильича, где хранятся большие запасы аммиака. В случае, если этот план будет приведён в действие зона предполагаемого заражения составит до 15 квадратных километров. Пострадает около 50-ти тысяч человек.

В дальнейшем ответственность за этот теракт будет возложена на ДНР и именно из-за него, на волне массовой истерии, спровоцированной СМИ, будут начаты активные боевые действия.

— Обращаюсь к украинским солдатам. Мы защищаем свою Родину. Мы на своей земле. Вы пришли к нам на Донбасс, как захватчики. Наше дело правое. Мы победим. Подумайте о своих близких. Идя в бой против нас, вы не защищаете Украину. Вы отстаиваете интересы Порошенко и его компании, — заявил Эдуард Басурин.

Он призвал полицию Мариуполя усилить бдительность и внимательно следить за безопасностью промышленных объектов.

Напомним, разведка ДНР неоднократно сообщала об опасности химической атаки в Донбассе и её последствиях.