В парк Щербакова стала наведываться дикая лисица

В последнее время в социальных сетях всё чаще стали появляться фотографии лисицы на фоне улиц столицы. ­То она бегает в жилых кварталах где-то в Кировском районе, то на проезжей части в Ленинском, а недавно её заметили в парке Щербакова.

- Бегает «рыжая» по всему парку, людей сильно не боится, - рассказывает дончанка Ольга Симоненко. – Мы с ребенком шли, так она неподалеку от нас всегда была.

Появление в городе зайцев, лис, белок и других животных, которых раньше здесь не видели, связано с военными действиями. Они просто убегают от мин и снарядов.

Кому-то и вообще удалось покормить лисицу чуть ли не с рук. Настолько стало жалко животное, что решили рискнуть и подойти к ней поближе. Та в ответ не испугалась, а наоборот – подбежала. Правда печенье есть не стала – не её это еда.

Лиса в парке Щербакова. Фото: соцсети

Не все отнеслись к появлению лисы позитивно. Возможно, это и справедливо, ведь говорят, что чаще всего они выходят к людям больные бешенством.

- Нужно срочно её отловить и вывезти куда-то подальше от людей, - пишет в социальной сети Андрей Печка. – Вдруг укусит кого-то? Тем более, если ребенок пострадает от животного.

Нашлись и слишком уж агрессивные дончане, которые предложили убить её из оружия. Мол, чтобы та знала, как к людям выходить. Большая часть комментаторов выступили против такого варианта решения ситуации.

- Зачем сразу убивать? Да, это дикое животное, которое, скорее всего, напугано. Поймать и отвезти либо в лес, либо в приют. Вариант найти можно, не обязательно лишать жизни, з пишет дончанин Сергей Ефимов. - Бешенство это быстро прогрессирующая болезнь, которая всегда ведёт к смерти животного. Этого лиса местные кормят уже больше месяца, он не бешеный, а ручной.

- Если лиса не бешеная, а ручная, то это не значит, что она не укусит. Дикое животное в любом случае может напасть, - пишет Тата Аниськова.

Лиса в парке Щербакова. Фото: соцсети

- Лисы в Донецке всегда были. Просто не все их видели. Они выходят к людям, потому что есть нечего. Когда сделали объездную дорогу возле стадиона, они большую часть посадки захватили. А там природа, как ни крути. И тогда тоже много животных стали видеть. Особенно после шашлыков на природе. Жрать-то хотят - голодные.

А кого-то и вовсе появление лисы не удивило.

- После коров на бульваре Шевченко, коз на улице Университетской и кабана на бульваре Пушкина нас лисицей не удивить, - говорят дончане.

Жители Донецка призывают друг друга быть осторожными и бдительными.