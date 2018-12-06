Война или мир: Чего ждать от приезда Порошенко в Донбасс

Никто и не сомневался, что День вооруженных сил Украины (отмечается 6 декабря) главнокомандующий встретит где-то вблизи с передовой. Нагнетание военной истерии в незалежной и втягивание всего мирового сообщества в конфликт на юго-востоке страны – единственный шанс для Петра Алексеевича удержаться во власти. И судя по риторике Порошенко в последние дни, отступать он не намерен.

- По нашим данным, Порошенко планирует посетить штаб ООС (операции объединенных сил. - Авт.) для ознакомления с обстановкой, оценить моральное состояние боевиков, которых планирует кинуть в ближайшее время на убой ради достижения своих политических целей, — еще 4 декабря заявил начальник пресс-службы управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Он отметил, что в ходе поездки Порошенко запланированы встречи с региональными властями с целью привлечения их ресурсов в подготовке агрессии против республик. А 7 декабря командующий ООС Сергей Наев собирается провести сбор командиров из 79-й, 80-й, 36-й и 128-й бригад ВСУ для вручения им боевых разнарядок.

- Наступление после этого может начаться в любой день, - прогнозируют в разведке Народной милиции ДНР.

Тем временем, спецпредставитель ОБСЕ в трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации в Донбассе Мартин Сайдик заявил, что ТКГ готовится к перемирию в Донбассе в связи с новогодними праздниками.

- В заседаниях ТКГ в Минске будет перерыв на четыре недели – с 19 декабря до середины января. И я очень надеюсь, что у нас будет действительно серьезное перемирие в связи с новогодними и рождественскими праздниками, – добавил Мартин Сайдик.

Дончане прекрасно осведомлены, как проходят такие «перемирия». Накануне установленного дня украинская армия выпускает по территории республик едва ли не все имеющиеся в наличии снаряды и патроны. Потом наступает недолгое затишье, после которого обстрелы возобновляются по нарастающей.

Так было на протяжении четырех лет войны. Но сейчас Порошенко ввел в стране военное положение. И ему надо оправдать такое решение не только перед США и Европой, но и перед украинцами. Инцидента в Керченском проливе для этого явно недостаточно. Нужна другая провокация – в этот раз с жертвами среди мирных жителей. Тогда и украинская армия получит повод для начала наступления.

Кстати, в Народной милиции ДНР уже предупредили о таком сценарии. Для этого, по словам Даниила Безсонова, киевские силовики собираются нанести на боевую технику ВСУ отличительные знаки Народной милиции Донецкой народной республики. Также в районах населенных пунктов Старогнатовка, Анадоль и Мирное (Мариупольское и Тельмановское направления) в зоне ответственности 128-й бригады отмечено присутствие групп националистов из украинской добровольческой армии (УДА), которых не должно быть в зоне проведения ООС.

Подразделения УДА, которые подчиняются Дмитрию Ярошу, были еще в начале осени выдворены из Донбасса. Известно, что командующий ООС Сергей Наев категорически против присутствия вооруженных радикалов на передовой и в прифронтовой зоне. И заставить генерала принять другое решение мог только главнокомандующий. Сейчас группы боевиков из УДА численностью от 30 до 45 человек проводят боевое слаживание на полигонах 128-й бригады.

Не исключено, что президент будет обсуждать с командованием ООС организацию провокации для последующего обострения боевых действий и вовлечения в «отражение российской агрессии» не только украинской армии, но и войск НАТО.