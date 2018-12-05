Где в Донецке купить живую ёлку: адреса

Уже 10-15 декабря в столице откроются ёлочные базары, где можно будет купить живую ёлку. Уже определено 100 мест для торговли новогодними соснами и елями на территории всех 9 районов Донецка.

Буденновский район

1. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (гостевая парковка ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)

2. ул. Краснооктябрьская в районе дома №87 (ООО «Первый Республиканский Супермаркет»)

3. ул. Октября район дома №18 (территория, прилегающая к зданию стеклорезки)

4. ул. 230-й Стрелковой дивизии (напротив СК «Спортмакс»)

5. ул. 230-й Стрелковой дивизии (в районе дома № 11)

6. ул.230-й Стрелковой дивизии, 1 (на противоположной стороне «Вируса»)

7. ул.230-й Стрелковой дивизии между автомобильной стоянкой «Цветочный» и магазином «Ярмарок»

8. ул. 230-й Стрелковой дивизии, 8а (в районе супермаркета «Обжора»)

9. ул. Римского-Корсакова (в районе дома №20)

10. ул. Арктики в районе парка «Энергетик»

11. ул. Полоцкая, 13«б» (в районе ООО«Первый Республиканский Супермаркет»)

12. пересечение улиц Нижнекурганской и Клайпеды (напротив АГЗС ГП «РТК»)

13. ул. Октября, 20 «а» (напротив магазина «Аппетит»)

14. ул. Октября (в районе аптеки «Арника»)

Ворошиловский район

1. пл. Конституции,1

2. пересечение ул. Челюскинцев и пр. Богдана Хмельницкого (напротив Крытого рынка)

3. пр. 25-летия РККА (площадка дома №11)

4. пр. 25-летия РККА (площадка дома №12)

5. пересечение ул. Кобозева и пр. Павших Коммунаров

6. пр. Богдана Хмельницкого,93

7. бул. Шевченко,6 «б» напротив магазина «Золотой ключик»

8. ул.50-летия СССР (западнее дома №101)

Калининский район

1. ул. К. Ратникова (микрорайон «Парковый»)

2. площадка возле дома №85 по пр. Ильича (со стороны ул. Карпинского)

3. пересечение ул. 50-й Гвардейской дивизии и ул. Цусимской

4. ул. Кадиевская микрорайон «Строитель»

5. пр. Павших Коммунаров (площадка возле дома №77)

6. пересечение ул. Герцена и пр. Красногвардейский

7. бул. Шевченко,54 (площадка перед зданием бывшего Донецкого городского молодежного центра)

8. пересечение бул. Шевченко и ул. Владычанского (возле Калининского рынка)

9. ул.Черниговская (внутриквартальная площадка)

Киевский район

1. ул. Артема (возле дома №169а)

2. ул. Артема (возле дома №194а)

3. ул. Артема, 160 (парковка возле ТК «Маяк»)

4. ул. Артема пересечение с улицами Горная и Куйбышева

5. ул. Университетская (возле дома №78)

6. ул. Куйбышева (возле дома №240а)

7. ул. Звягильского (возле дома №56)

8. пр. Киевский, 5 (с торца дома)

9. пр. Партизанский (автостоянка около рынка «Путиловский»)

10. ул. Павла Поповича (возле дома №33)

Кировский район

1. ул. Кирова (возле дома №445)

2. ул. Кирова (возле дома №435)

3. ул. Кирова (возле дома №151)

4. ул. Бирюзова, 38а (возле кафе "555»)

5. ул. Державная, 37 (автостоянка)

6. ул. Коммунаров, 48 (возле магазина «Сладкоежка»)

7. ул. Петровского (возле дома №93)

8. ул. Петровского,113е (возле продовольственного магазина)

9. ул. Ляшенко (возле дома №9)

10. ул. Ляшенко, 2 (между магазинами)

11. ул. Н. Островского, 32б (площадка возле ООО «Текстильщик»)

12. ул. Н. Островского, 20а (справа от НК «Колизей»)

13. ул.Туполева,9а (между магазинами «Зоотовары» и «Косметика»)э

Купить живую ёлку в Донецке можно будет на ёлочных базарах с 10-15 декабряФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Куйбышевский район

1. ул. Куйбышева (возле дома №87)

2. ул. 60 лет СССР напротив рынка «Азотный» (возле дома №5)

3. ул. 60 лет СССР (возле дома №24)

4. ул. Церетели,6а (остановка «Автоколонна»)

5. ул. Куйбышева,202а

6. ул. Куйбышева (остановка «Словацкая»)

7. ул. Куйбышева,223/225 (район стоматологии)

8. ул. Куйбышева (в районе дома №215)

9. пр. Александра Матросова (в районе дома №1)

10. пр. Панфилова (в районе дома №67)

11. пр. Панфилова,122а (напротив ДК им. Куйбышева)

12. ул. Зуевская (район рынка)

13. ул. Лузина,9 (район бывшего кинотеатра «Аврора»)

14. ул. Воинская,36

Ленинский район

1. пересечение ул. Куприна с пр. Ленинский (возле ограждения ООО «Гефест – Маркет» и через дорогу напротив)

2. ул. Куприна (возле ДК ХХI съезда)

3. ул. Аксакова, 21 (площадка возле "ТД "Радуга")

4. пр. Ленинский, 148 (площадка перед ЦОТ «Мост»)

5. пр. Ленинский, 18 (площадка возле магазина «Норд»)

6. пр. Ленинский, 11б (гостевая автостоянка ТК Обжора»)

7. ул. Стадионная, 3д (площадка возле ТЦ «Амстор»)

8. ул. И. Ткаченко, 1б (площадка возле магазина «7 квартал»)

9. ул. И. Ткаченко (площадка возле бывшего кинотеатра «Родина»)

10. ул. Кирова, 14 (площадка возле закусочной "Айвенго")

11. ул. Кирова, 2 (летняя площадка возле закусочной "Эдем")

12. ул. Пухова (площадка перед комплексом цветочных павильонов «Бианка»)

13. ул. Пухова,31 (площадка перед кафе «Млечный путь»)

14. ул. Пилотная, 28 (территория ДП «Республиканский рынок 7/1»)

15. ул. Речная,18 (асфальтированная площадка напротив бокового входа в ДП «Республиканский рынок 7/2»)

16. ул. Куприна (возле дома №132)

Петровский район

1. пересечение улиц Петровского и Ревякина (вблизи ДП «Республиканский рынок №8/4»)

2. пл. Победы, 20 (вблизи магазина ООО «Дружба»)

3. ул. Петровского, 258 (вблизи ДП «Республиканский рынок №9/1»)

4. ул. Шуйская (вблизи торговых павильонов)

Пролетарский район

1. ул. Большая Магистральная, 29 «а» (возле ДК «Юбилейный»)

2. ул. Коммунистическая (возле дома №9)

3. ул. Волго-Донская, 7 «Б»

4. пересечение улиц Большая Магистральная и Буденновских партизан

5. ул. Раздольная, 34 «Б»

6. ул. Каширская (возле павильона ФЛП Ганбарова М.Т.)

7. ул. Щетинина, между домами №5 и №6 (территория бывшей АС Щетинина»)

8. ул. Щетинина, 20 «Б»

9. ул. Будённовских партизан (напротив санатория «Шахтерские Зори»)

10. ул. Буденновских партизан,64а

11. ул. Раздольная (восточнее дома №2Б)

Моспино

1. ул. Короленко (в районе дома №10а)