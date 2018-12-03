Донецк глазированный: падают, падают, падают, падают люди

Зима с первых же дней словно отомстила дончанам за слишком затянувшуюся теплую осень. Губатый, валивший деревья и срывавший крыши, в ночь на пятницу принес в Донецк настоящий каток в следствие ледяного дождя.

Коммунальщикам - выговор

Блестящая глазурь льда покрывала все – машины, тротуары и даже почву! Никогда бы не подумала, что даже земля, с оставшейся на ней листвой, может быть такой скользкой. А если учесть, что в выходные дни коммунальные службы отдыхают, то перемещаться по глазированному городу можно было исключительно на четвереньках.

Дончане уже создали мем о том, как посыпают дороги в Донецке. Фото: открытые источники

Дончане в соцсетях делились советами, как не растянуться на льду. От надевания шерстяных варежек и носков на обувь, приклеивания пластыря до оснащения своей обуви специальными ледоступами с шипами. По опыту знаю, что все это помогает так себе, лучший способ не поломаться это остаться дома.

Но уже в воскресенье к 10 утра кое-где у домов было реденько посыпано щебенкой и песком. Удивили некоторые донецкие предприниматели. Такого жлобства я давно не видела. Щедро засыпанный песком пятачок крыльца в собственный магазин и сплошной лед вокруг него. Как добраться к вожделенному пятачку – вопрос. Зато порадовали старички в донецких дворах. Опираясь на палочки и передвигаясь по-пингвиньи, они на совесть усыпали всю дорогу песком. Старая школа!

Падать нужно уметь

Травматологи в гололед свои дежурства уже давно окрестили «лучевыми». Я пообщалась с донецким травматологом Александром Величко о том, как не падать и как делать это правильно, если уж не повезло устоять на своих двоих.

- В медицине очень важна профилактика, важна она и в жизни. Наши донецкие оттепели и гололеды хорошо всем известны, поэтому и обувь нужно выбирать удобную, с крупной протекторной или прорезиненной подошвой, невысоким устойчивым каблуком, - говорит врач. – Без лишней надобности не выходите на улицу в темное время суток, когда не видно, где асфальт, а где коварные островки льда. Старайтесь идти там, где посыпано песком или щебнем. Не выходите на улицу в гололед в алкогольном опьянении. Это заблуждение, что пьяного бог бережет. Часто именно у таких пациентов сочетанные тяжелые травмы, ведь скорость реакции и координация движений нарушены.

Если уж дома не получилось остаться, возьмите провожатого.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Профессионально умеют падать только спортсмены, например, фигуристы, лыжники, футболисты. Нам же всем нужно у них учиться. Постарайтесь сгруппироваться, если поскользнулись. Для этого нужно немного присесть, возможно, вам даже удастся устоять на ногах за счет резкого смещения центра тяжести. Руки прижмите к бокам или груди, они станут буфером при падении.

А лучше - сидите дома!

В любом случае лучше, если удар приходится на все тело, а не на выставленную конечность, как в случае с моей знакомой.

- Одной из самых сложных травм, является перелом шейки бедра. Это случается, когда мы падаем с размаха задом. Чтобы этого не произошло, постарайтесь заваливаться набок, прижав руки к груди, - советует Александр Величко. - Не стоит удерживаться на ногах любой ценой, лучше – присядьте и падайте в таком положении, это позволит избежать травм. Не нужно думать, что сейчас вы выпачкаетесь, будете смешными или упадете прямо в грязь. Это мелочи в сравнении с переломами, вывихами и месяцами в гипсе.

Еще один совет – не прячьте руки в карманы. Они вам помогут удержать равновесие, не стесняйтесь балансировать. Идите не спеша, ступая на всю ногу, немного согнув ноги в коленях – походкой лыжника. Возможно, это будет выглядеть смешно со стороны, зато останетесь целым и невредимым.

В Донецке много склонов, с которыми в гололед не справляются даже наши усердные коммунальщики. С горки всегда ступайте боком, старайтесь, чтобы ноги не пересекались.

Все эти советы хороши, если бы падение не было столь стремительным. Мне лично еще ни разу не удалось вспомнить эти прекрасные советы во время моих не менее прекрасных полетов.

При таком падении часто ломаются лучевые кости. Не зря травматологи окрестили свои дежурства в такие дни "лучевыми". Фото: news.bigmir.net

Упал - полежи

Если вы все же упали, не спешите вставать. Оцените свое состояние. Резкая боль в конечностях – возможно вы получили ушиб, растяжение или разрыв связок, вывих или перелом. Тошнота, головокружение – говорит о сотрясении мозга. Попросите прохожих помочь вам, вызовите «Скорую помощь». Сделать это нужно, как можно раньше, так как нарастающий отек тканей с каждой минутой вызывает острую боль. Постарайтесь не беспокоить поврежденное место до приезда медиков, приложите холод, также не стоит самостоятельно выносить себе диагноз, вправлять вывихи или полагаться на мнение неспециалистов.

Напомним номера скорой медицинской помощи:

Феникс 103 или 071-303-55-71,

МТС 050-761-38-01, 066-437-18-70