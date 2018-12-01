Помогает ли Элтон Джон мальчику, которого хотел усыновить в Макеевке

Звезда многих поколений, британский музыкант и композитор сэр Элтон Джон посетил Макеевский специализированный дом ребенка 13 сентября 2009 года – хотел посмотреть, как и на что тратят его деньги. Ведь Элтон - основатель одного из крупнейших в мире фондов по борьбе со СПИДом.

Годовалому малышу помог переводчик

Певец, официально состоящий в однополом браке со своим партнером, канадским режиссером Дэвидом Фернишем, после посещения детдома заявил, что пара всегда мечтала об усыновлении ребенка. Однако образ жизни артиста, постоянные гастроли и уже немолодой возраст - 62 года - заставляли Элтона Джона задуматься о том, что это было бы несправедливо по отношению к самому ребенку.

Общаясь с журналистами в Макеевке, Элтон держал на коленях белокурого мальчика Леву, кстати, похожего на него. Малышу было 1 год и 2 месяца.

- Когда я увидел Леву, понял, что хотел бы его усыновить. Не знаю, как, но он просто украл мое сердце. Как и Дэвида, - рассказал музыкант.

- Это переводчик ему сказал, что малыш назвал Элтона папой, - вспоминает главврач интерната Виктор Гончаров. - Вот он и расчувствовался!

Директор детского дома Виктор Гончаров хранит фотографии, которые напоминают ему о маленьком Леве и о том, как его хотел усыновить Элтон ДжонФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Впрочем, Элтону не разрешили бы это усыновление. Однополый брак – главная причина. В доме ребенка нам рассказали, что у мальчика Левы была бабушка Юлия Агеева, которая не скрывала, что заберет Леву и его братика Артема.

Папа мальчиков отбывал тогда срок в Макеевской зоне строгого режима, а мама умерла от туберкулеза, она была ВИЧ-инфицирована. После смерти мамы Леву и Артема привезли из родного Мариуполя в Макеевку.

Что сделал британский сэр для Макеевки?

Элтон быстро уехал из интерната, а Лева на многие годы остался в роли «неусыновленного сына» самого короля музыки!

Но положительные моменты в этой истории есть: местные жители говорят, что перед приездом Элтона Джона не ремонтированную много лет дорогу к интернату быстро привели в порядок.

А еще музыкант выделил средства для двух первопроходцев - Людмиле Панчохе и Вере Рассохе, которые первыми в Украине взяли под опеку ВИЧ-позитивных детей.

Люда и Вера – сотрудницы интерната, и воспитывали самых первых «статусных детей». Но когда они достигли школьного возраста – их отправили в интернат для более старших детей – под Славянск. Женщины приезжали проведывать подопечных. И видели, что дети, к которым они привязались, с синяками были заточены в изолятор – единственном безопасном для них месте. Кто-то «добрый» настучал об их статусе. Если они появлялись в классе, или на улице – сверстники их били и оскорбляли.

Фотографии, напоминающие о приезде знаменитого музыканта в МакеевкуФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

И тогда женщины приняли решение взять детей под опеку. Элтон Джон, узнав об этой истории, выделил Люде и Вере деньги на жилье.

Бабушка по имени хочу!

После визита Элтона в интернате появилась настырная бабушка. В образе «мне все должны» она донимала сотрудников интерната и чиновников.

А тут еще и Элтон Джон появился – новая жертва для Агеевой.

В Мариуполь Леву и Артема перевезли еще до начала военных действий (теперь это украинская сторона). Юлия Агеева добилась опекунства. Потом и папа вернулся из зоны, начал добросовестно заниматься воспитанием детей.

Когда в Донбасс пришла война, семья переехала подальше от фронта – во Львов. Источники «Комсомолки» в органах опеки сообщили , что в этом Агеевым помог Элтон Джон, но позже в одном из интервью бабушка детей сказала, что знаменитый музыкант помощь никакую не оказал, несмотря на многочисленные просьбы.

Женщина почему-то решила, что раз сэр Элтон хотел усыновить Леву, он должен помогать ему чуть ли не всю жизнь. Годами она требовала от музыканта что-нибудь купить – то квартиру, то мобилку.

- Если у Элтона Джона есть возможность, пусть купит детям квартиру в Киеве или Мариуполе, потому что я вся в долгах, оплачиваю три квартиры. Я одна плачу и за отопление, и за все остальное. И никто мне не помогает, - сказала Юлия Дмитриевна в одном из интервью. - Он ни разу не вышел с ними на связь, несмотря на данные обещания заботиться о Леве и обеспечивать его.

Спустя девять лет мальчик встретился со своей несостоявшейся семьёй. Пообщаться с Элтоном Джоном он пришел вместе с папой (на фото справа). Фото: apostrophe.ua

Сейчас белокурому мальчику Леве Агееву десять лет. В мае этого года он всё-таки встретился со своей несостоявшейся семьёй - с 71-летним британским певцом Элтоном Джоном и Дэвидом Фернишем. Пара побывала в Украине с рабочим визитом для благотворительной акции «День с Элтоном Джоном».

Пообщаться мальчик приехал вместе со своим биологическим отцом. Но встреча была настолько мимолетной, что очередную просьбу о покупке недвижимости папа озвучить не успел.

А бабушка отказывается давать журналистам комментарии, считая, что это они виноваты в ее безденежье. Мол, нарисовали образ бабушки – вымогательницы, и музыкант в него поверил.

КСТАТИ

В 2010 году у Элтона и Дэвида все-таки появился сын Закари - его выносила суррогатная мать. А через три года эта же женщина родила им второго сына – Элайджу.

Теперь у нетрадиционной пары два сына от суррогатной матери. Фото: cosmo.ru

БЫЛ ТАКОЙ СЛУЧАЙ

В погоне за пианино

На память о посещении Макеевского дома ребенка всемирно известный музыкант подарил пианино, оставил автограф на нем и сыграл композицию из мультфильма «Король Лев».

- Детки буквально замерли. И мы стояли как заворожённые! Он действительно талант! Жаль, что прозвучала только одна песня, – делится сотрудница интерната.

Вот такой подарок был исполнен в честь маленького Левы.

Известный музыкант оставил автограф на пианино в доме ребенкаФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На следующий день именно это пианино поклонники Элтона захотели купить за баснословную на то время сумму – один миллион гривен.

Но Виктор Гончаров не поддался на уговоры – отказал. И вообще, главврач неохотно рассказывает о том визите. Столько шума тогда наделали! Нагнали массу СБУшников – все вокруг буквально выворачивали наизнанку – искали террористов. Даже Гончарова пытались не пропустить на работу – мол, кто ты такой!

Но главврач сумел прорваться, а вот автобусы с поклонниками так и остались «за бортом».

Дело в том, что многие детки очень слабые. Любая инфекция для них – почти роковая.