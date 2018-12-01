Что известно о новом главе Правительства ДНР

Сегодня депутаты приняли постановление «О даче согласия Главе ДНР на назначение председателем Правительства ДНР Ананченко Александра Евгеньевича».

- Донецкая Народная Республика – состоявшееся государство, - обратился к депутатам Глава ДНР Денис Пушилин. - Именно поэтому одной из первых задач парламента сегодня стало утверждение кандидатуры на пост председателя Правительства ДНР. Считаю, что председателя Правительства должен согласовывать тот парламент, с которым ему и предстоит работать. Я рад, что мое решение о разделении должностей Главы и председателя Правительства нашло отклик у вас, и вы приняли вчера поправки к Конституции ДНР. Мною предлагается кандидатура на пост председателя Правительства ДНР Ананченко Александра Евгеньевича. Александр Евгеньевич проявил себя как настоящий профессионал, уже показав себя, выполняя функции председателя Совета министров. Он уже доказал делом свое соответствие должности. Отлично ориентируется в ситуации в Республике, в курсе всех проблемных моментов, в плотном контакте с министерствами. Работа уже системно выстраивается и дает положительные результаты.

Депутаты поддержали кандидатуру Александра Ананченко и дали согласие Главе ДНР на его назначение на должность председателя Правительства ДНР.

Напомним, 30 ноября Народный совет ДНР принял законы «О внесении изменений в Конституцию ДНР» и «О Правительстве ДНР», согласно которым утверждены конституционные поправки в закрепление нового порядка формирования Правительства ДНР, назначение его руководящего состава, наделение Правительства ДНР правом законодательной инициативы. В частности, Председатель Правительства ДНР назначается на должность Главой ДНР с согласия Народного совета.

Напомним, Александр Ананченко возглавил Совет министров ДНР 18 октября. О новом премьер-министре известно немного. На сайте Совмина сообщается, что Ананченко родился в 1967 году, имеет высшее образование и с 2013 года находится на территории Донецкой Народной Республики.

Известно также, что до назначения в правительство Александр Евгеньевич работал советником руководителя ЗАО «Внешторгсервис». А еще раньше – в крупных производственных структурах России.