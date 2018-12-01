Хлеб в Донецке подорожал, но до стоимости украинского ему еще далеко

- Ну вот, посмотрите, - Наталья Валентиновна тычет в разложенный на полках хлеб. – Эта булочка подорожала на рубль. Батон нарезной - на два. «Горчичный» - тоже на два…

Мы беседуем в супермаркете рядом с Крытым рынком в Донецке. Разговор затеяла сама пожилая дончанка, увидев, что я фотографирую хлебное изобилие. Накануне вечером прочитал в Интернете возмущенные отзывы горожан о росте цен на продукт №1 и ерничанье по этому поводу украинских сайтов. Заглянул с утра в магазин и сразу же «попал» на комментатора.

Наталья Валентиновна, излив порцию негодования, взяла булочку подешевле и отправилась дальше в поход по супермаркету.

ЭКОНОМИКОЙ НЕЛЬЗЯ КОМАНДОВАТЬ

Об ожидаемом подорожании цен не только на хлеб, но и на мясо птицы заговорили в ДНР еще в начале августе. На сайте Министерства агропромышленной политики и производства (АПП) было опубликовано сообщение о невысоком урожае пшеницы и других зерновых культур и сделан нерадостный прогноз. Буквально на следующий день тогдашний министр доходов и сборов Александр Тимофеев провел совещание с аграриями, на которое пригласил и прессу. Всесильный Ташкент сделал публичное внушение специалистам по поводу нагнетания страстей и заверил жителей, что мука и хлеб в Республике дорожать не будут. В ДНР приближались выборы, а в такой период власти всегда болезненно реагируют на разговоры о ценах на основные продукты питания. Как впрочем, и население тоже.

Аграрии же остались при своем мнении. В тот момент уменьшение урожая и увеличение затрат уже привело к росту себестоимости продукции на 30%. И дальнейшее развитие событий было понятно даже школьнику. О том, что законами экономики нельзя командовать, стало ясно буквально через несколько дней после знаменательной встречи. Сначала в Республике на 15-20% подорожала свинина.

- В полтора раза подскочила цена на комбикорм, - объясняла возмущенным покупателям реализатор на рынке Татьяна, у которой я частенько отовариваюсь.

Вслед за этим поползли вверх ценники на курятину – тоже на 15%. Ну а жители не поверили в заверения Ташкента и быстренько смели с полок магазинов муку. Кстати, не зря – цена на нее сначала выросла с 15 до 16 рублей за килограмм, а сейчас она стоит от 17 до 19-ти. Стоимость хлеба продержалась дольше всех – до конца ноября.

«ОБЕДЕННЫЙ» ОСТАЛСЯ ПО 10 РУБЛЕЙ

В минувшую пятницу прошелся по хлебным киоскам и супермаркетам. В киосках «Азовские пампухи» ценники остались прежними.

- Цена у нас больше года не менялась, – прокомментировала продавец Виктория. – И пока от руководства никаких указаний мы не получали.

В киосках на Крытом рынке торгуют продукцией разных производителей.

- Подорожал хлеб торговой марки «Урожай», еще ряд изделий, - сказала реализатор. – На остальной товар цена прежняя.

Аналогичная картина в бывших магазинах АТБ – «Первом республиканском супермаркете». В основном здесь продукция ТМ «Урожай» и «Азовские пампухи». Обратил внимание на пустые полки с социальным хлебом «Обеденным». Ценники прежние – 10 рублей за штуку. Интересуюсь у продавца-консультанта, привозят ли этот хлеб?

- Приходите к восьми часам утра, он всегда есть у нас, - пояснила девушка. – Выкладываем также днем и вечером.

В некоторых киосках цены на популярные сорта хлеба поднялись до 21 рубляФото: Анатолий ВАСИЛЬЕВ

Более грустная картина в киосках, где вся продукция от производителей, поднявших цены. Самые ходовые сорта – «Подовый», «Домашний» и «Горчичный» - идут по 21 рублю. Совсем недавно они стоили восемнадцать. А «Бородинский» подрос до 24 рублей.

Продавщица Тамара сразу предупреждает покупателей. Кто-то ворчит. Другие спокойно достают мелочь…

НЕЗАЛЕЖНАЯ ОБОГНАЛА ЕВРОПУ

Цены на хлеб в ДНР были стабильными не один год. Поэтому их рост и вызвал такой ажиотаж. Особенно среди пожилых людей, привыкших мерить свой уровень жизни стоимостью буханки. Возмущение дончан в соцсетях тут же подхватили украинские сайты. Их ерничанье насчет ДНР понятно, а «объективность» известна. Кстати, СМИ незалежной не удосужились сравнить цены на главный продукт в самопровозглашенной республике и на подконтрольной Киеву территории Донбасса.

Между прочим, волна подорожания стоимости хлеба на Украине пришлась на август. Именно тогда выяснилось, что урожай пшеницы в стране хороший, но мало качественного зерна, из которого и пекут хлеб.

В декабре ценники на хлеб в Мариуполе будут с новыми цифрами. Фото: 0629.com

В конце лета в Мариуполе, по данным сайта 0629.com, кирпичик «Формовой» подорожал c 6 до 8,65 грн (21 рубль), а социальный хлеб «Обеденный» вырос с 7 до 10 грн (24 рубля). И это цена на самые дешевые сорта. И еще не предел. К новому году мариупольцев ждет новое подорожание хлеба - в среднем на 5%. Такой прогноз сделал на своей страничке в Фейсбуке директор Украинской ассоциации поставщиков розничных сетей Алексей Дорошенко. Он обрисовал совсем нерадостную картину на Украине-житнице.

- Мы сравнили стоимость самого дешевого белого хлеба в нашей стране и некоторых странах Евросоюза, - рассказал эксперт. – В гипермаркете Литвы можно приобрести килограмм хлеба за 13,1 грн (31 рубль), в магазине Польши – по 17,8 грн (рубля), Украины – по 19,2 грн (46 рублей). При этом, вполне вероятно, что хлеб в этих странах мог быть испечен из украинского зерна. Украинские хлебопеки часто говорят, что делать дешевый социальный хлеб невыгодно. Но пример соседних стран показывает, что это может быть выгодно даже в Европе.

Дорошенко добавил, что «хлебная корзинка» на Украине за год подорожала на 35%. Даже социальный белый хлеб вырос в цене на 30%.

- По данным исследовательской компании Research & Branding Group 27% наших граждан покупают только такой хлеб из-за своих низких доходов, - заявил эксперт. - 89% покупают его время от времени, а 66% украинцев - постоянно.

КСТАТИ

Что еще стало дороже на Украине

Как известно, не хлебом единым питается человек. А цена на другие продукты питания в незалежной росла в этом году прямо «стахановскими» темпами. По данным Ассоциации поставщиков торговых сетей с 28 февраля по 1 ноября подорожали: просо - на 44%, макароны - на 34%, рис - на 17%, манка и мука - на 15%, растительное масло - на 5%, гречка - на 13% и сахар - на 3%. Цена на молоко увеличилась на 18%, на сливочное масло - на 16%, на сметана - на 7%, на сыр - на 3%. Подросла и стоимость мяса: куриного филе - на 19%, свинины - на 15%, говядины - на 11%, сала - на 7%. Взлетели цены и на овощи: на лук - на 48%, на морковь - на 47%, на капусту - на 14%, на картофель - на 8%.