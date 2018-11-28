2018-11-28T10:52:31+03:00
Общество

Новогодние спектакли 2018-2019 в Донецке: афиша, билеты, расписание

Подробная афиша новогодних спектаклей 2018-2019 в Донецке. Мы подскажем вам, как и где выгодно купить билеты на главные театральные события
Цесанна АНТОНЕНКО
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«Комсомолка» выделила новогодние спектакли 2018-2019 в Донецке, на которые можно будет сходить, как и взрослым, так и семьям с детьми. ФОТО: социальные сети«Комсомолка» выделила новогодние спектакли 2018-2019 в Донецке, на которые можно будет сходить, как и взрослым, так и семьям с детьми. ФОТО: социальные сети
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«Комсомолка» выделила новогодние спектакли 2018-2019 в Донецке, на которые можно будет сходить, как и взрослым, так и семьям с детьми.

Главный символ Нового Года в Донбасс Опере – балет «Щелкунчик». ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Главный символ Нового Года в Донбасс Опере – балет «Щелкунчик». ФОТО: рекламный отдел Донбасс Оперы

Театр оперы и балета

Первый же спектакль, про который вспоминаешь, когда речь заходит о новогодних праздниках, – «Щелкунчик». Потрясающая музыка Чайковского, красивые костюмы и декорации, мастерство исполнителей и, конечно же, самая праздничная атмосфера из всех возможных.

Премьера «Щелкунчика» в этом году состоится 22 декабря в 15:00. Следующие представления ждут зрителей 30 и 31 декабря в тоже время.

Кроме того, «Щелкунчик» покажут 4 января в 10:30 и в 13:30; 6, 7 и 13января в 16:00.

Стоимость билетов от 150 до 350 рублей.

«Золушка», несмотря на то, что Шарль Перо никогда не указывал в какое время года разворачиваются события, тоже прочно ассоциируется с Новым Годом. Толи потому, что карета превратилась в тыкву именно в полночь, толи потому, что такие чудеса возможны только в этот сказочный праздник.

Музыкальная сказка от «Донбасс Оперы» будет приветствовать детей и их родителей 16 декабря в 11:00. Стоимость билетов: от 100 до 140 рублей.

Одна из самых новогодних сказок – «Двенадцать месяцев». Встретить все их, пусть и не у костра, а на сцене оперного театра можно 23 декабря в 10:30 и 13:30, а также 2 и 8 января в 10:30 и 13:30.

Стоимость билетов от 10 до 140 рублей.

Ну и главный символ Донецка в последние пять лет – музыкальная сказка «Стойкий оловянный солдатик», которую можно посмотреть 3 января в 10:30 и 13:30. Стоимость билетов: от 100 до 140 рублей.

Дед Мороз и Снегурочка будут встречать детей в донецком музыкально-драматическом театре. ФОТО: донецкая муздрама

Дед Мороз и Снегурочка будут встречать детей в донецком музыкально-драматическом театре. ФОТО: донецкая муздрама

Музыкально-драматический театр

Старая, всем известная сказка про непослушную девочку в красном плаще и хитрого волка обретёт новую жизнь на сцене донецкой муздрамы. Музыкальная сказка «Красная шапочка» ждёт своих зрителей 22, 23, 29 и 30 декабря в 10:00 и 15:00, а также 31 декабря в 10:00. Стоимость билета: 250 рублей

В грядущем месяце муздрама порадует своих зрителей и ещё одной интересной постановкой. Поучительную сказку «Три поросёнка» маленькие зрители смогут увидеть 22, 23, 29 и 30 декабря в 14:00. Стоимость билета: 200 рублей.

В филармонии детей и взрослых ждёт не только потрясающий концерт, но и праздничный марафон. ФОТО: социальные сети

В филармонии детей и взрослых ждёт не только потрясающий концерт, но и праздничный марафон. ФОТО: социальные сети

Донецкая филармония

Главной программой этого Нового Года в донецкой филармонии станет «Christmas songs», где будут исполнены лучшие новогодние и рождественские хиты со всего мира. Состоится это торжество музыки в самый канун любимого многими праздника – 30 декабря в 17:00. Стоимость билетов: от 80 до 200 рублей.

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