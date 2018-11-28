2018-11-28T08:05:03+03:00
Политика

В Донецке будет презентована книга Владимира Скобцова "Металл Сопротивления"

После Донецка издание будет представлено в городах России и ЛНР
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Издательский дом "Эдит" выпустил новую книгу стихов Владимира Скобцова "Металл Сопротивления", летопись героической борьбы народа Донбасса за свое священное право на самоопределение. ФОТО: Архив В. СкобцоваИздательский дом "Эдит" выпустил новую книгу стихов Владимира Скобцова "Металл Сопротивления", летопись героической борьбы народа Донбасса за свое священное право на самоопределение. ФОТО: Архив В. Скобцова
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Который век идёт большая война, война с Россией. Который век Россию хотят уничтожить как государство. Государство невозможно без культуры. В тёмные времена поэты выполняют функцию светских духовников.

Сегодня в один ряд с поэтами гражданской и Великой Отечественной войн, стали поэты Донбасса. Среди них ярким и безошибочным ориентиром для людей совести имя сына Донецка, Владимира Скобцова. Не зря великий поэт России, поэт, на чьих стихах выросло несколько поколений, прекрасная Юнна Мориц выделила его и очень точно назвала "легендарным Орфеем Донбасса".

Трагические и великие события вызвали небывалый взлет культуры, прежде всего - великого русского слова, за которое сражается Донбасс. В стихах Владимира Скобцова воскресла, казалось, уже навсегда утраченная, великая гражданская поэзия России.

Первая книга поэта о войне в Донбассе "Непокоренный" уже завоевала международное признание и удостоена литературной премии в России.

Издательский дом "Эдит" выпустил новую книгу стихов Владимира Скобцова "Металл Сопротивления", летопись героической борьбы народа Донбасса за свое священное право на самоопределение.

Презентация книги проходит в сердце Донецкой Народной Республики, городе-герое Донецке, затем, в рамках интеграции культурного пространства, будет проведена в городе воинской славы России, городе-герое Севастополе, других российских городах и в Луганской Народной Республике.

- На переломном этапе истории настоящая поэзия стряхивает с себя салонную пену и сшивает разорванное на куски Отечество. Рождается то слово, которое звучит в сердце народа, стих пронзительно точен, изысканно прост и понятен всем, от солдата до генерала, от рабочего до академика. При кажущейся легкости, сделать это крайне нелегко, Владимир Скобцов умеет делать это, как никто другой.

Который век идёт большая война, война с Россией. Нет народа без поэзии. Пока есть гражданская поэзия России, Россия непобедима и победа, как прежде, будет за нами, - говорит Владимир Скобцов.

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