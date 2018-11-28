Новогодние утренники в Донецке 2018-2019: где отпраздновать Новый Год с детьми

Многие уже задумываются, где отпраздновать Новый Год 2018-2019 с детьми и на какой утренник сводить своего ребёнка. Маленьких жителей столицы Республики никто не оставит без праздника, о чём «Комсомолке» рассказали в многочисленных арт-агентствах города.

Главное на утреннике не забыть загадать желание Деду Морозу. ФОТО: архив сайта videoaleks.ru

Остановка первая: открываем главный секрет Деда Мороза

Новый Год праздник особенный, а в Донецке он особенный вдвойне, потому что вера в чудеса и сказки нашим детям нужна больше всего. Именно поэтому 23 декабря и 5 января на стадионе «Донбасс Арена» и в ресторане «Diamond» им расскажут и раскроют главный секрет Деда Мороза. Детей в возрасте от 2 до 5 лет (утренник в 10:00), а также от 6 до 12 лет (утренник в 16:00) ждут подарки от старика в красной шубе и его внучки – Снегурочки, яркая развлекательная программа, конкурсы и настоящее новогоднее веселье.

Особенно приятным для родителей станет тот факт, что и про них организаторы праздника не забыли. Их ждёт ароматный, расслабляющий глинтвейн.

Остановка вторая: «Акуна Матата» и жизнь легка

Нет, в Савану к Симбе мы не отправились, зато наш Дедушка Мороз решил оставить Новый Год на потом и спит беспробудным сном! Разбудить его смогут детишки от 4 до 8 лет в самых больших торговых центрах Донецка «Континенте» и «ДонецкСити». Детский развлекательный центр «Акуната Матата» уже начал продажу билетов на этот весёлый, активный детский утренник, который пройдёт в «Континенте» 25 и 28 декабря, а также 3 января. А вот «ДонецкСити» будет рад приветствовать ребят 29 декабря и 5 января.

Стоимость билета: 600 рублей

На любом утреннике детей ждут интересная, весёлая развлекательная программа. ФОТО: архив "Акуна Матата"

Остановка третья: свинка на удачу

Дедушка Мороз не только раздаёт подарки, но и беспокоится о том, чтобы и у взрослых, и у детей было по-настоящему праздничное, даже сказочное настроение. Именно по этой причине прежде, чем отправиться оставлять подарки под многочисленными ёлками, он решил заглянуть в ресторан «Шафран» и проверить, как там маленькие дончане.

Детишек ждёт весёлая, праздничная программа, вкусный банкет, интересная фотозона и свинка, с которой можно сфотографироваться, покормить её и попросить у неё удачи в грядущем году.

Особенный плюсик для родителей – скидка в ресторане 20 процентов, а ждать ребятишек будут 16, 18, 19, 23, 25, 26, 29, 30 декабря 2018 года, а также 4, 5, 6 января 2019 года.

Стоимость билета: 600 рублей.

Остановка четвёртая: Дед Мороз встречает Эльзу

Для современных детей Снегурочка обрела вполне реальное, человеческое имя – Эльза. Правда, королева Эренделла совсем не внучка нашему Деду Морозу, но зато тоже с косичкой и в синем, любит холод и оживляет снеговиков. Пришло время ей и нашему мудрому старцу в красной шубе встретиться. И куда же здесь без Олафа?

Общая сказочная история этой прекрасной троицы ждёт детей 28 декабря в детской игровой комнате «Смайлик». Кроме того, детвору ждут подарки, яркие фотографии, профессиональный аквагрим или блеск-тату.

Стоимость билета: 500 рублей.

Дед Мороз, наконец-то, встретится с Эльзой и Олафом. ФОТО: архив "Акуна Матата"

Остановка пятая: русский богатырь отправляется на поиски Снегурочки

Внучка Деда Мороза потерялась и на поиски отправился…Алёша Попович! Как обычно, русский богатырь где-то заблудился, где-то споткнулся, что-то забыл – такими темпами он Снегурочку к Новому Году не найдёт и не вернёт, а без неё и праздник совсем не праздник, поэтому к секретной операции по спасению присоединяются и дети Донецка.

Место встречи: ресторан «Шато».

Юных спасателей ждут яркие фотографии, весёлая развлекательная программа, любимые персонажи, подарки и вкусности!

Стоимость билета: 500 рублей.