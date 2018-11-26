В Италии судят украинского нацгвардейца за убийство в Донбассе фотографа Андреа Рокелле

Суд над украинским нацгвардейцем Виталием Маркивом в городе Павиа (Италия) продолжается. Солдата незалежной обвиняют в убийстве итальянского журналиста Андреа Рокелле, вблизи Славянска в 2014 году. Кроме этого, родственники погибшего фотографа потребовали от Украины полмиллиона евро моральной компенсации.

В прошедшую пятницу прошло третье слушанье по делу. На нем впервые выступили свидетели: представитель следственной группы, который был одним из тех, кто забирал тело убитого с места гибели, и открывал уголовное дело и итальянский предприниматель, владелец керамической фабрики в Славянске. Последний предоставил следствию снимки со спутника.

Нацгвардеец имеет двойное гражданство: Италии и Украины. Фото: facebook.com

Кстати, Украина яро защищает преступника. На адвокатов для Маркива министерство юстиции незалежной выделило 826 тысяч гривен (около 2 миллионов рублей).

- Украина закупила услуги итальянской юридической фирмы для защиты нацгвардейца Виталия Маркива в судебном заседании 23 ноября по делу об убийстве на Донбассе итальянского журналиста Андреа Рокелли, - говорится в тендерной документации минюстиции.

Следующее заседание состоится 30 ноября. На нем, по сообщениям итальянских СМИ, заслушают главного свидетеля – французского фотографа Уильяма Рогелона, который был в одной машине с погибшим итальянцем.

- Сколько раз они стреляли по нам из гранатомета? Не знаю, я перестал считать, когда дошел до 10-ти. Один выстрел снес дерево, другой снаряд упал рядом со мной, я был ранен, посмотрел себе на ноги, чтобы понять, есть кровотечение или нет. К счастью, я мог двигаться. Третий выстрел попал между водителем такси, Андреа и Андреем, для них обоих он оказался смертельным, - рассказывал Рогелон подробности трагического происшествия в Донбассе французской прессе в 2014 году.

СПРАВКА «КП»

29-летний нацгвардеец Виталий Маркив имеет двойное гражданство: Украины и Италии. В начале войны на Донбассе вернулся в незалежную и вступил один из украинских националистических батальонов. В конце июня 2017 года Маркива задержали в аэропорту Болоньи с подозрением в убийстве итальянского фотографа Андреа Рокелли. На момент ареста нацгвардеец был заместителем командира взвода первого батальона «Национальной гвардии».

Выдвинутые в свой адрес обвинения, украинский солдат опровергает, его адвокат считает открытое уголовное дело безосновательным. Однако родители и журналистские организации настаивают, что убийство было совершенно умышленно.