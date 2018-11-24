Юлия Чичерина выпустила новый клип «Пересвет»

Друг Донбасса, его чистый голос и отважное сердце – Юлия Чичерина порадовала новым клипом своих поклонников.

Клип этот настоящая ретроспектива истории Великой Руси – от нашествия татаро-монгольского ига до войны в Донбассе. Всю жизнь человечество бредет по шею в крови. Перед глазами зрителей за короткое время проносится наша история – великие русские богатыри, битва Пересвета с Челубеем, война с Наполеоном, а затем с фашистами, казненные комсомольцы и герои современной войны – Гиви, Моторола, Захарченко… И понимаешь, что придет время и наши современники станут такими же почти былинными героями для потомков.

В песне Пересвет - это собирательный исторический образ русского воина. Там есть строки: «герой, рожденный на задворках страны, расколотой на части». И ждут этих новых Пересветов – заря и битва. Потому что история это тоже Бог, но бог войны.

Куликово поле, Полтава, Бородино, Осовец, Брест, Севастополь, Сталинград перечислять можно долго, везде ковали победу простые русские Пересветы. И нам ныне живущим, нельзя забывать этого.

Автором слов новой песни стал журналист Семен Пегов, а продюсером клипа выступил друг Юли и автор многих ее песен – Сергей Бобунец.