"Аида" ждет дончан в Донбасс Опере 25 ноября

Театральный мир в 2018 году отмечает 205-летие со дня рождения выдающегося итальянского композитора Джузеппе Верди. Донбасс Опера к такому значимому событию 25 ноября 2018 года приготовила зрителям изысканный подарок – оперу «Аида».

Наследие Джузеппе Верди – это кульминация в развитии итальянской музыки XIX века. Не все театры могут похвастаться наличием опер этого гениального композитора в своем репертуаре. А афишу Донбасс Оперы украшают пять его опер: «Риголетто», «Травиата», «Бал-маскарад», «Набукко» и, конечно же, «Аида».

В ноябре в рамках празднования 205-летия Верди Донбасс Опера представляет три великих оперных шедевра мастера: «Риголетто», «Травиата» и «Аида», которая завершит цикл праздничных мероприятий 25 ноября.

В основу либретто оперы «Аида» положен один из эпизодов длительной борьбы Древнего Египта с Эфиопией. Насилие, жестокость, лицемерие нашли выражение в образах жрецов. Их жертвами становятся любящие друг друга эфиопская принцесса Аида и военачальник египтян Радамес.

Сила Верди заключается в умении раскрыть через выразительную мелодию чувство, характер, ситуацию. В «Аиде» это искусство достигло новых вершин. По проникновенности, психологическому и эмоциональному богатству, пленительности мелодий центральные вокальные сцены оперы превосходят все, что было ранее создано композитором. Для «Аиды», наполненной острыми коллизиями, характерны монументальные массовые сцены, пышные шествия, танцы и гимны.

Опера "Аида" ждет дончан 25 ноября. Фото: пресс-служба Донбасс Оперы

«Аида», несмотря на любовь зрителей, редко исполняется на сценах оперных театров ввиду сложности, масштабности, которой не избежать, поскольку она заложена в музыке и сюжете. Эта опера требует особого мастерства исполнителей. Нужно, чтобы совпало все: большой профессиональный оркестр, огромный хор, пять крепких ведущих солистов и дирижер, который соберет все воедино. Поэтому театры ждут, когда все сложится. Зато потом спектакль «выстреливает», становится значимым событием и надолго запоминается как зрителям, так и исполнителям.

К слову, премьера оперы «Аида» в Донецком театре оперы и балета состоялась в 2000 году, поэтому сейчас можно говорить о «совершеннолетии» «Аиды» на сцене Донбасс Оперы. За это время многие ведущие солисты театра успели примерить на себя партии главных героев.

Осенью 2016 года театр представил этот спектакль на гастролях в России. Критики и зрители из Краснодара и Ростова-на-Дону, которые ранее не видели эту оперу, были очень удивлены, что театр смог осилить такое величественное полотно не только на своей сцене, но и привезти за 1000 км. Их восторженные отзывы еще долгое время поступали в адрес театра.

Зрительница из Краснодара Софья Кошевая, просмотрев спектакли «Бал-маскарад» и «Аида», написала: «Это первые полноценные театральные гастроли в Краснодаре. Не гала какие-нибудь или гастрольные солисты в наших спектаклях, а два полномасштабных спектакля. Сами спектакли – мировые оперные хиты, которые вряд ли скоро прозвучат еще раз в Краснодаре. «Аида» в Краснодаре звучала последний раз в 1905 году, когда открывался еще тот Зимний театр. С тех пор в лучшем случае увертюра какая-нибудь, да ария Аиды. Из «Бала-маскарада» как-то довелось слышать песенку Оскара. Ну, собственно и все. А тут декорации, артисты, хор... Верди!»

В этой масштабной опере 25 ноября главные партии исполнят прекрасные солисты театра: заслуженная артистка Украины, лауреат Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко Татьяна Плеханова – Аида; заслуженная артистка Донецкой Народной Республики Анна Максудова – Амнерис; лауреат международного конкурса Евгений Бойко – Радамес; заслуженный артист Украины Юрий Алексейчук – Рамфис; Александр Климов – Царь Египта.

Стоит также отметить, что за дирижерским пультом в этот вечер будет Сергей Дубницкий, который является солистом оперной труппы театра. Он успешно справляется с обеими задачами. На гастролях в России он дирижировал «Аиду». А на следующий день пел в «Бале-маскараде». Этому были приятно удивлены зрители в городе.

В постановке оперы «Аида» Донбасс Оперы поражает абсолютно все – огромные декорации, изображающие древний Египет, количество артистов, занятых в спектакле, а их более 150, и, конечно же, музыка великого Верди.

Учитывая звездный состав исполнителей, а также активную и плодотворную подготовку, возвращение «Аиды» на сцену Донбасс Оперы будет триумфальным.

Не пропустите возможность посмотреть оперу «Аида» – истинный бриллиант и гордость Донбасс Оперы!