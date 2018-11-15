2018-11-15T13:02:13+03:00
Политика

Кто из депутатов прошел в Народный совет ДНР: полный список

Общественное движение «Донецкая Республика» заняло 74 кресла, «Свободный Донбасс» - 26
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Народный совет ДНР. Фото: Наталья ОсиповаНародный совет ДНР. Фото: Наталья Осипова
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На сайте Народного совета ДНР опубликовали результат распределения мандатов между республиканскими списками кандидатов в депутаты Народного Совета Донецкой Народной Республики II созыва.

По результатам голосования, большинство кресел (74) досталось общественному движению «Донецкая Республика», остальные 26 займут парламентарии «Свободного Донбасса».

Публикуем список депутатов НС ДНР II созыва:

От общественного движения «Донецкая Республика»

От общественного движения «Свободный Донбасс»

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