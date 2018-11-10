ВИЧ-диссиденту из Макеевки «светит» 8 лет за изнасилование

Каждый год в ДНР десятки человек, в крови которых находят вирус иммунодефицита человека, отказываются от лечения. Так называемые ВИЧ-диссиденты не верят в само существование смертельной инфекции. По их мнению, вирус иммунодефицита выдумали для выкачивания денег фармацевтические компании.

Не признавая своего ВИЧ-позитивного статуса, такие люди ставят под угрозу жизнь других. На днях уголовное дело на одного из ВИЧ-диссидентов правоохранители передали в суд.

ИНКРИМИНИРУЮТ СРАЗУ ТРИ СТАТЬИ

Житель Макеевки 19-летний Михаил состоит на учете в центре по профилактике и борьбе со СПИДом уже два года. После отказа лечиться врачи предупредили его об уголовной ответственности в случае передачи инфекции другим. Но Михаил «забыл» об этом.

В один из летних вечеров в микрорайоне Даки он встретил знакомую. 17-летняя Ирина вышла в аптеку за памперсами для сына. Малыша взяла с собой в коляске. Михаил предложил провести ее. Ирина была не против, поскольку уже смеркалось.

После похода в аптеку Михаил предложил еще немного прогуляться. Была хорошая погода и девушка согласилась. Мишу она знала давно. Он был парнем из компании, в которой еще недавно девушка проводила вечера. Миша неоднократно предлагал Ире встречаться. Но девушка каждый раз отказывала ухажеру.

Возле многоэтажки, где жила Ира, парень стал приставать к ней. А, зайдя в подъезд, изнасиловал. Это через перила заметила Иринина подруга – Марина, пришедшая отдать долг. В тот момент она стояла на третьем этаже. Марина сымитировала, что по лестнице спускаются. Услышав топот, Михаил выбежал из подъезда.

Заявление в полицию Ира написала, спустя четыре дня. Несовершеннолетняя боялась, что об изнасиловании узнают родственники. Потом одна из ее подруг - 16-летняя Аня - призналась, что у нее тоже один раз был секс с Мишей в подъезде. Правда, девушка была согласна.

- О том, что Михаил ВИЧ-позитивный, узнали в ходе следствия. Возбудили в отношении его уголовное дело по трем статьям. Две из них – подвержение опасности заражения ВИЧ-инфекцией. Ему грозит от 8 до 10 лет лишения свободы, - сообщила «КП» следователь Центрально-городского райотдела полиции Макеевки Алина Терехова.

Следователь Центрально-городского райотдела полиции Макеевки Алина ТереховаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Ира и Аня неоднократно сдавали кровь на ВИЧ. К счастью, они не заразились.

ВИЧ-СТАТУСА ЕЩЕ НЕ ЧУВСТВУЕТ

Сейчас Михаил находится на подписке о невыезде. Но не факт, что он не продолжает вступать в половые связи без презерватива. Как и раньше, парень не признает своего ВИЧ-позитивного статуса. Мол, хорошо себя чувствует…

- У подсудимого Михаила первая стадия заболевания: бессимптомное его течение, - прокомментировала «КП» заместитель главного врача по лечебной работе Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом Татьяна Горячева. – Как правило, вирус иммунодефицита проявляется через 5-8 лет после его попадания в организм.

В конце рабочего дня в центре к кабинету сдачи крови длиннющая очередь. Проверится пришли не маргиналы, а на вид вполне приличные люди.

В Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом на учете 16 тысяч человекФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Почему некоторые отрицают само существование ВИЧ/СПИДа? – спрашиваю я Татьяну Владимировну.

Татьяна Горячева рассказала, что без лекарств человек с пораженной иммунной системой проживет 15 лет, а с лекарствами – 50Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

- Кроме тех, кто полагает, что ВИЧ - выдумка воротил фармацевтического бизнеса, есть люди, состоящие в религиозных сектах. Обращаться за медицинской помощью им не разрешают пастыри.

А некоторые не верят, что заразились, ошибочно считая, что эта проблема - удел только наркоманов и женщин секс-бизнеса. На самом деле ВИЧ все чаще становится диагнозом благополучных людей и, по большому счету, никто не застрахован от него.

ПРИСОЕДИНЯЮТСЯ ДРУГИЕ ИНФЕКЦИИ

- Чем чреват отказ от лечения?

- Неизбежным летальным исходом. Чаще всего инфицированные умирают от туберкулеза. У отказавшихся от антиретровирусной терапии (препаратов, подавляющих размножение смертоносного вируса в организме. – Авт.) он тяжелее протекает и тяжелее поддается лечению. А в промышленном Донбассе более половины здоровых жителей являются носителями палочки Коха – возбудителя туберкулеза.

Пациенты, у которых ВИЧ перешел в стадию СПИДа, также умирают от поражения внутренних органов и систем, слизистых и кожи простейшими. Различные бактерии и грибы присутствуют в условно-патогенной микрофлоре каждого человека. Но при снижении иммунитета ничего не сдерживает их размножение и развиваются сопутствующие заболевания. У больных СПИДом организм не борется с ними. К примеру, если человеку с сохранным иммунитетом, заболевшему пневмонией, достаточно десяти дней антибактериальной терапии, чтобы стать на ноги, то для больного СПИДом этого будет мало. Более того – от пневмонии он может умереть.

- Достаточно ли препаратов для лечения ВИЧ-инфицированных?

- Предостаточно! Бесплатными антиретровирусными препаратами Республику снабжает Глобальный фонд по борьбе с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией. Благодаря их приему вирус не подавляет иммунитет, иммунная система восстанавливается и человек чувствует себя здоровым. Это возможно если принимать препараты, не пропуская, каждый день. Их выдаем на месяц или три месяца (в зависимости от того, насколько часто надо сдавать кровь для контроля на анализ). Пьются одна-две таблетки в сутки.

- ВИЧ-диссиденты считают, что убивает не ВИЧ, а АРВ-терапия…

- Это неправда. Без лекарств человек с пораженной иммунной системой проживет 15 лет, а с лекарствами - 50. Если же возникают побочные эффекты, бывает, снижается гемоглобин в крови и появляется головокружение, корректируем схему лечения, вплоть до назначения новых таблеток. Современные АРВ-препараты дают побочные эффекты редко и незначительные.

- А какая профилактика ВИЧ?

- Чтобы не заразиться, снизьте до минимума количество половых партнеров; при случайных контактах используйте презервативы. При «аварийной» ситуации (порвался презерватив, укололись шприцем на улице) в течение трех суток нужно обратиться в кабинет по профилактике и лечению ВИЧ/СПИДа по месту жительства для решения вопроса о назначении вам постконтактной профилактики, после которой риск заражения ВИЧ равен нулю.

СПРАВКА «КП»

На сегодня в ДНР на учете в Республиканском центре по профилактике и борьбе со СПИДом состоят 16 тысяч человек. Из них почти 10 тысяч получают антиретровирусную терапию. Некоторые лечатся с 2004 года, когда Глобальный фонд впервые выделил подавляющие ВИЧ-инфекцию препараты.

ГДЕ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ НА ВИЧ

В ДНР преобладает половой путь передачи вируса.

На ВИЧ можно провериться анонимноФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Согласно мировой статистике, только в прошлом году новыми носителями ВИЧ-инфекции стали более 1,8 миллиона человек. Тревогу врачей вызывает тот факт, что реальное количество вирусоносителей может в несколько раз превышать эти показатели.

Если раньше преобладал инъекционный путь передачи инфекции, то сейчас - половой. Третий путь - от матери к ребенку: в период беременности, во время родов и через материнское молоко.

Тест на присутствие в организме антител к ВИЧ можно сделать в лечебных учреждениях по месту жительства. Во время тестирования вас проконсультируют по всем интересующим вопросам. Свой ВИЧ-статус узнаете в среднем через неделю. Он нем врачи не сообщают родственникам и на работу.

Горячая линия Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИДом: 071 416 09 14