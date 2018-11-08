В день выборов в Донецке пройдут гуляния на площади Ленина: программа мероприятий

СЕГОДНЯ 19:39 2018-11-08T20:01:26+03:00

В день выборов в Донецке пройдут гуляния на площади Ленина. Фото. dan-news.info

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В день выборов в Донецкой Народной Республике пройдет праздничный концерт звезд российской эстрады. Начнется он в 21:00 на площади Ленина в центре Донецка.

Развлекательные мероприятия на главной площади начнутся в 16:00. Сперва пройдут развлекательные интерактивы с мультипликационными героями, выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного творчества, мастер-классы по скрапбукингу, бисероплетению и вязанию из шерсти.

Также на площади Ленина организуют флеш-моб, для дончан выступят спортсмены разных видов спорта. В 17:30 всех ждёт концерт художественных коллективов Республики. В 20:00 – общественная акция «Вместе – к победе!». После – лотерея и розыгрыш ценных призов.

Закончатся праздничные мероприятия в 22:00 фейерверком.

- А комендантский час отменят? – задают вопрос дончане в социальных сетях.

Афиша

Пока что власти ответ на него не дали. Но так как официальных распоряжений об отмене комендантского часа в день выборов не поступало, стоит полагать, что домой нужно будет вернуться до 23:00.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что в Луганской Народной Республике в день выборов тоже пройдёт праздничный концерт. Культурная программа начнется на Театральной площади в 18:00 с выступлений творческих коллективов Республики. Затем на сцене выступят российские рок-групп «Декабрь» и «Смысловые галлюцинации». Это будет кульминацией вечера.

- Ещё зрители увидят яркое файер-шоу и мотофристайл в исполнении мотоклуба «Ночные волки» и команды московского байк-центра, – рассказали в министерстве культуры Республики.

В самом завершении программы луганчан ожидает праздничный фейерверк.