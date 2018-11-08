Взгляд из Донецка: Олимпийский бокс станет зрелищнее

СЕГОДНЯ 09:00 2018-11-08T09:00:59+03:00

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В начале ноября на конгрессе AIBA в Москве избран президент Всемирной федерации бокса. Им стал 67-летний Гафур Рахимов из Узбекистана. Об этом «КП» сообщил чемпион мира и Европы по кикбоксингу, призер чемпионата мира по боксу, заслуженный мастер спорта Роман Трошин. Он присутствовал на конгрессе в качестве почетного гостя - единственного делегата от Донецкой Народной Республики.

- Президентом Всемирной федерации бокса стал наш друг, - говорит Роман Трошин. – За него проголосовало большинство, потому что Гафур Рахимов вывел федерацию из кризиса и сейчас бокс процветает.

Рахимов исполнял обязанности президента AIBA с начала этого года. До него на этом посту 11 лет просидел Доктор Ву. Он довел Всемирную федерацию бокса до плачевного состояния, оставив много долгов.

В Москве во время конгресса AIBA Трошин жил в гостинице вместе с президентами Федераций бокса всех европейских стран.

- Бокс вне политики - это в очередной раз подтвердили делегаты из Франции, Италии и США, - рассказывает чемпион мира и Европы по кикбоксингу, призер чемпионата мира по боксу. - Зная о ситуации вокруг Донбасса, они высказали искреннюю поддержку нашей Республике.

Среди новшеств Рахимова – выступление на Олимпиадах боксеров потяжелее. Для зрелищности на ринг будут выходить лучшие бойцы не легче 52 килограммов. Еще. Лечение и реабилитацию травмированных боксеров теперь оплачивает федерация, а не страны, за которые дерется тот или иной боец.

Ассоциация национальных боксерских федераций AIBA основана в 1920 году. В ее составе 195 федераций бокса с шести континентов. Сегодня ключевые посты в исполкоме и оргкомитете Всемирной федерации бокса занимают русскоязычные боксеры из Узбекистана, Казахстана и самой России.