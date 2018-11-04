4 Нояб. 23:27 2018-11-04T23:44:09+03:00

Юлия Чичерина сняла новый клип на передовой в Донбассе. Фото: личный архив Юлии Чичериной

Певица записала его в поселке Желобок, который находится на линии фронта в Луганской Народной Республике [видео]

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Певица Юлия Чичерина опубликовала новый клип, который она записала на передовой в Донбассе. На этот раз она отправилась в опустевший поселок Желобок, который находится на линии фронта Луганской Народной Республики. До украинских позиций рукой подать.

Песня называется «Заря и битва». Её тут же оценили жители Донбасса.

- Тревожная песня, но сильная. Сильная песня. Очень нравится – со смыслом, - пишут пользователи социальных сетей в комментариях.

На видео Чичерина поёт под многолетним дубом, побитым осколками от снарядов. Неподалёку таблички: «Осторожно! Мины!» Слушают певицу – защитники Республики.