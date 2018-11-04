Юлия Чичерина сняла новый клип на передовой в Донбассе
Певица Юлия Чичерина опубликовала новый клип, который она записала на передовой в Донбассе. На этот раз она отправилась в опустевший поселок Желобок, который находится на линии фронта Луганской Народной Республики. До украинских позиций рукой подать.
Песня называется «Заря и битва». Её тут же оценили жители Донбасса.
- Тревожная песня, но сильная. Сильная песня. Очень нравится – со смыслом, - пишут пользователи социальных сетей в комментариях.
На видео Чичерина поёт под многолетним дубом, побитым осколками от снарядов. Неподалёку таблички: «Осторожно! Мины!» Слушают певицу – защитники Республики.
Юлия Чичерина сняла новый клип на передовой в Донбассе.ноябрь 2018