2018-11-03T11:08:17+03:00
Политика

В ДНР начинается вброс ложной информации

Пропагандисты незалежной начали с ложных указов
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Пропагандисты незалежной в ответ на выборы в ДНР, начали с ложных указовПропагандисты незалежной в ответ на выборы в ДНР, начали с ложных указовФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Скоро, 11 ноября, выборы Глав ДНР и ЛНР, а так же парламентов республик. На информационном фронте усиливаются "вбросы".

Реальной ситуацией пропагандисты незалежной не владеют, поэтому создают фэйки. Самый свежий о том, что в Интернете появилась информация в виде несуществующего Указа врио Главы ДНР от 31 октября 2018 года № 56 «О повышении заработной платы работников всех бюджетных учреждений». В нем говорится о том, что с 1 ноября 2018 года на 20% увеличится оклад работников отдельных отраслей бюджетной сферы, а именно: увеличатся тарифные ставки учителей, врачей, работников отрасли культуры, физкультуры и спорта.

Министерство финансов ДНР тут же сообщило, что подобного Указа № 56 от 31 октября 2018 года не существует.

Подлинные нормативные акты Донецкой Народной Республики, вступившие в силу, публикуются только на официальных ресурсах: официальном сайте ДНР, сайте врио Главы ДНР и сайтах министерств и ведомств Республики.

Кстати, с 1 ноября этого года произошло повышение на 10% окладов (тарифных ставок) работников отдельных отраслей бюджетной сферы.

Повышение зарплат стало возможным благодаря ряду факторов:

переформатированию фискальной системы, росту производства, появлению

новых рынков сбыта продукции, расширению промышленного сектора экономики

и, как следствие, увеличению поступлений в бюджет ДНР.

Но тут стали появляться и «следующие указы». Их цель – дестабилизировать ситуацию. Мол, вам должны платить юольше.

- Вбросы несуществующих указов призваны расшатать ситуацию в ДНР, - говорит донецкий политолог Дмитрий Кузьменко. – Перед выборами нас ждет еще более ожесточенная волна идеологической борьбы. В ход пустят совершенно невероятные провокации. Нам нужно быть бдительными, и не брать в голову то, что укропропагандисты стараются вбросить.

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