Неугомонный дух устроил невероятный сеанс на сцене муздрамы

СЕГОДНЯ 14:00 2018-11-02T14:25:58+03:00

В постановке сохранено время действия. Костюмы выполнены в стиле 20-30-х гг. Фото: пресс-служба драмтеатра

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1 ноября на Новой сцене Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М.М. Бровуна состоялась премьера спектакля – страшно смешной комедии по пьесе Ноэла Кауарда «Неугомонный дух», сообщает пресс-служба муздрамы. В спектакле задействованы: заслуженный артист Украины Руслан Слабунов, артисты – Алиса Суворова, Мария Молодова, Анастасия Банникова, Андрей Кочедыков, Константин Банников, Юлия Горбачева.

В основе истории лежит острокомедийная ситуация – мужчина и две женщины. Фото: пресс-служба драмтеатра

- Это уже пятая премьера нынешнего сезона. Это тонкий английский юмор замечательного драматурга Ноэла Кауарда. Его пьеса является рекордсменом по постановкам, практически на одном уровне с «Мышеловкой» Агаты Кристи. Очень удачны актерские работы, особенно хочу отметить необычный образ Константина Банникова. В этой пьесе есть определенная легкость, и потому очень хорошая энергетика идет в зрительный зал, а после спектакля остается приятное послевкусие, - сказала перед премьерой генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

Генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова сообщила, что спектакль будет выездным. Фото: пресс-служба драмтеатра

Как подчеркнула она, «Неугомонный дух» благодаря мобильным декорациям станет выездным спектаклем.

- В этой необычной комедии сочетаются мистическое и смешное, использованы спецэффекты, но главными остаются актеры. Сам автор считал, что это произведение создано именно для театра, - заметила Анна Цыбань.

Режиссер Анна Цыбань. Фото: пресс-служба драмтеатра

Отметим, что в основе истории лежит острокомедийная ситуация – мужчина и две женщины. Зрители станут участниками спиритического сеанса, на котором что-то пошло не так. В результате чего главный герой становится астральным двоеженцем: в его доме помимо нынешней супруги поселяется призрак давно умершей жены.

В постановке сохранено время действия. Костюмы выполнены в стиле 20-30-х гг. Шляпы сделаны вручную, при этом используются натуральные перья, расшивка с элементами декора также сделана вручную.

«Неугомонный дух» благодаря мобильным декорациям станет выездным спектаклем. Фото: пресс-служба драмтеатра

Наверное, ни в одном спектакле муздрамы еще не было столько приспособлений, создающих магические эффекты, сколько придумали режиссер Анна Цыбань и художник-постановщик Руслан Фадиенко. У статуи светятся глаза, поворачивается голова, падают предметы, летает стол, разбиваются вазы, самопроизвольно зажигаются свечи и камин.