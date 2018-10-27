Из Нью-Йорка в Донецк: в Донбасс Опере очередная премьера

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-27T15:24:34+03:00

Опера-буффа «Аптекарь» с успехом шла на лучших сценах Вены, Лондона и Нью-Йорка, а теперь она, наконец-то, добралась и до Донецка

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Йозеф Гайдн мало известен современной публике, как автор оперы, поскольку, по большей части, он композитор, друг Моцарта, человек, создавший мелодию, которая легла в основу музыки для гимнов Германии и Австро-Венгрии. Он написал всего 24 оперы, среди которых и «Аптекарь». В далёком 1768 году эта опера была создана специально для открытия нового дворцового театра «Эстерхаза». С тех пор «Аптекарь» путешествовал по лучшим мировым сценам. Постановка с успехом была показана в Гамбурге, Вене, Дрездане, Лондоне, Амстердаме, Будапеште и, наконец, Нью-Йорке. В этом году комическая опера «Аптекарь» всё-таки добралась до Донецка.

«Аптекарь» – это опера о любви и ловкости умаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

25 октября, в театральной гостиной Донецкого государственного академического театра оперы и балета в Михайловском зале была представлена опера-буффа «Аптекарь». Это было её первое, ещё не совсем официальное появление в Донецке. Первыми зрителями стали работники театра и журналисты.

Вадим Воловчук прекрасно исполнил роль аптекаря Семпронио, который уделяет больше времени газетам, чем рецептамФото: Цесанна АНТОНЕНКО

— Мы уверены, что смешной и балагурный рассказ о любви, глупости и самовлюблённости на музыку Й. Гайдна обеспечит хорошее настроение нашим гостям, а чашка целительного отвара их альпийских трав от Аптекаря окажет «омолаживающий и тонизирующий эффект», — рассказали нам в театре.

Сюжет «Аптекаря» и правда прост и не замысловат, но от того не менее злободневен, интересен и смешон. Три мужчины, одна женщина и никакого насилия, только ловкость и изворотливость ума. В итоге, конечно же, счастливый конец. Впрочем, как показалось нам и не только нам, несмотря на то, что опера была написана так давно, она всё равно о нас, о наших переживаниях, ошибках и неискоренимой в человеке самовлюблённости.

Роль богача Вольпино великолепно исполнила лауреат Международных конкурсов Оксана НосатоваФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Сколько у нас тех, кто, читая газеты, а подчас и Интернет, считает будто уже знает всё, кто, не закончив университет, спешит работать, кто, не понимая ничего, – даёт советы? Много, очень много. Конечно, иногда талант бежит впереди образования и тогда стремления к реализации оправданы, но талантливых мало, а самоуверенных – много.

— Как будто ничего не изменилось, — вздыхали зрители, наблюдая потрясающую игру актёров.

Изворотливый и ловкий Меньоне в исполнении лауреата международного конкурса Евгения УдовинаФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Впрочем, «Аптекарь» он, всё-таки, не поучительный, а весёлый. Эта опера, во многом, бродвейская, блестящая и с перьями. Особый блеск ей придают актёры, которые не только смогли великолепно исполнить свои партии, но и продемонстрировать характеры своих героев.

Заслуженная артистка Украины Фатима Касьяненко в образе прекрасной ГрилеттыФото: Цесанна АНТОНЕНКО

Официальная премьера оперы-буффа «Аптекарь» состоится уже завтра, 28 октября, и «Комсомольская правда» очень советует вам увидеть первое официальное появление этого шедевра в Донецке. Он перебрался к нам прямиком из сияющего Нью-Йорка.