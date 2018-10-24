Основанный на реальных событиях фильм «Донбасс. Окраина» покажут на нескольких европейских кинофестивалях

СЕГОДНЯ 17:22 2018-10-24T17:33:17+03:00

Премьера фильма «Донбасс. Окраина» состоялась вчера на кинофестивали в Риме. По словам режиссера картины, фильм получил приглашение на другие европейские кинофестивали.

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Действие фильма «Донбасс. Окраина» разворачивается в августе 2014 на окраине Донецка. В центре сюжета молодой солдат украинской армии, который отправляется в зону боевых действий в качестве водителя. Спасаясь от обстрела, Андрей оказывается в подвале жилого дома, где знакомится с разными людьми, каждый из которых мечтает только о том, чтобы все это наконец-то закончилось.

Сюжет фильма основан на реальных событиях. Образы главных героев позаимствованы у реальных людей, жителей окраин Донецка.

«Все, что происходит в фильме, основано на реальных событиях. Наш сценарист находился на Донбассе с самого начала всех событий. Он общался со многими очевидцами. И в окончательный сценарий вошли несколько реальных историй. Действие фильма происходит не сегодня, а в 2014 году, где люди просто хотят выжить», - рассказал Ринат Давлетьяров.

Премьера российской картины Рената Давлетьярова «Донбасс. Окраина» состоялась вчера, 23 октября в итальянском Дворце фестивалей. Об этом сообщает ТАСС.

По словам режиссера фильма, картина уже получила приглашения от других европейских фестивалей.

Съемки фильма проходили осенью 2017 года в Крыму под Евпаторией, в заброшенном квартале поселка Мирный. Главные роли исполнили Гела Месхи, Евгений Михеев, Сергей Холмогоров, Анна Пескова, Ульяна Курочкина и Женя Малахова. Автор сценария — Алексей Тимошкин.

Российский прокат картины запланирован на весну 2019 года. Жанр ленты — военная драма, триллер. Действие фильма происходит в августе 2014 года на окраине Донецка.

В титрах картины сказано, что она посвящена режиссеру Станиславу Говорухину (1936-2018). «Именно Станислав Говорухин подтолкнул меня к тому, чтобы я начал заниматься режиссурой, — сказал Р.Давлетьяров. — Мы дружили, я с ним советовался».