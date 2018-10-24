2018-10-24T14:02:38+03:00
Политика

ДТП в Макеевке: в перевернутой маршрутке находилось 20 пассажиров, госпитализировано четверо

Стали известны подробности ДТП в Макеевке, где перевернулось маршрутное такси.
Ольга ГОРДО
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В Макеевке перевернулась маршрутка. Фото: vk.com/vmakeevkeВ Макеевке перевернулась маршрутка. Фото: vk.com/vmakeevke
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Как сообщалось ранее, сегодня примерно 11:30 в Макеевке перевернулся микроавтобус, следовавший по 111-я маршруту. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы

«Автобус ехал из Донецка в Макеевку. На перекрестке 250 лет Донбасса и улицы Патона выехал на пределы проезжей части и опрокинулся. По ощущениям наехал на какое-то препятствие».

В администрации Макеевки сообщили, что автобус уходил от столкновения и о четырех пострадавших:

«В результате ДТП с участием автобуса, следующего по маршруту № 111 «ДС Бабарина» - «АС «Южный», госпитализировано 4 человека. Автобус с 20-ю пассажирами в салоне следовал из Макеевки в Донецк. На пересечении улицы Панченко и 250-летия Донбасса, уходя от столкновения с автотранспортом, наехал на препятствие, в результате чего перевернулся на левую сторону. По информации управления здравоохранения администрации, госпитализировано 4 человека. В настоящее время проводятся мероприятия по установлению причин ДТП и эвакуация автобуса».

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