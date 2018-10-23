2018-10-23T14:26:10+03:00
Политика

Интеграция республик Донбасса с Россией: в Донецке стартовал масштабный форум

Ожидается, что за дни проведения будет порядка четырех тысяч гостей
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Завершится первый день форума круглым столом на тему «История Донбасса в зеркале современности». Фото: Донецкое агентство новостейЗавершится первый день форума круглым столом на тему «История Донбасса в зеркале современности». Фото: Донецкое агентство новостей
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В Донецке открылся Международный интеграционный форум «Русский мир и Донбасс: от сотрудничества к интеграции». Он будет работать четыре дня - до 26 октября. За это время проведутся дискуссии, круглые столы, конференции по вопросам интеграции в образовательное, культурное и экономическое пространство России.

Открыли форум депутат Государственной Думы Андрей Козенко и исполняющие обязанности Донецкой и Луганской Народных Республик - Денис Пушилин и Леонид Пасечник. Всего, по данным организаторов, присутствуют около 550 человек. Ожидается, что за дни проведения будет порядка четырех тысяч гостей.

- Безусловно, проведение очередных выборов подчеркивает тот факт, что Республики состоялись как полноценные государства, - сказал Козенко на форуме. - Я бы хотел обратиться к каждому жителю Донбасса - ответственно отнестись к своему выбору. Важно поддерживать именно тех, кто не раз показал не только свою политическую позицию, но и на деле доказал, что имеет принципы, честь и готов ответственно работать ради благополучия своего народа и своей земли.

Также депутат Государственной думы отметил, что в России могут ввести «миграционную амнистию» для жителей Республик Донбасса.

- Законопроект разработан и подан, получены заключения с предложением внести некоторые корректировки, - сказал он. - Но самое главное, что более пятидесяти субъектов поддерживают эту инициативу.

Под «миграционной амнистией» подразумевается снятие ограничений на пребывание в России. По словам чиновника, этот законопроект также снимет и необходимость оформлять трудовой патент для работы.

- Думаю, в ближайшее время мы этот вопрос решим. Либо законодательно, либо решениями правительства это будет отрегулировано, - отметил Козенко.

После пленарного заседания пройдут три подиумные дискуссии на темы:

1. «Пути интеграции Донбасса в научное и образовательное пространство России»

2. «Перспективы инновационного социально-экономического развития Донбасса на пути интеграции с Россией»

3. «Сохранить и приумножить культурно-историческое наследие Русского мира в Донбассе».

Завершится первый день форума круглым столом на тему «История Донбасса в зеркале современности».

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