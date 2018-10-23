На площади Ленина вскроют капсулу времени, посланную нам молодежью из 1971 года

СЕГОДНЯ 13:25 2018-10-23T13:48:40+03:00

Дважды Герой Социалистического Труда И. И. Бридько закладывает письмо в будущее. Фото: Сборник «Династии, вовлеченные трудом»

Наши предки приурочили это событие к столетию со дня рождения Ленинского комсомола

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Площадь Ленина – одно из самых известных мест в Донецке. Там проходят грандиозные концерты, отмечаются государственные праздники. Люди назначают на площади встречи, свидания, ходят гулять с детьми. Вдобавок это историческое место. В 2014 году на площади Ленина проходили первые митинги «Русской весны». Там собирались тысячи жителей будущей Республики, восставшие против киевской хунты.

Многие знают, что рядом с памятником Ленину возвышается трехгранный стальной пилон высотой 42 метра. У его подножья под гранитными плитами находятся две капсулы времени. Над одной из них написано: «Здесь 29 октября 1971 года заложено письмо участников Всесоюзной встречи трудовых династий к молодежи страны. Вскрыть 29 октября 2018 года».

Эта капсула была заложена после I Всесоюзной встречи трудовых династий рабочего класса и колхозного крестьянства. Она проходила в Донецке.

Момент заложения капсулы времени описывается в сборнике «Династии, возвеличенные трудом», опубликованном в 1972 году. Ответственным редактором книги стал Владимир Иванович Дегтярев, первый секретарь Донецкого обкома Компартии Украины.

Под трехгранным стальным пилоном высотой 42 метра почти полвека таится обращение к нынешнему поколениюФото: Никита МАКАРЕНКОВ

«В это погожее утро главная улица Донецка была отдана комсомольскому племени. Юноши и девушки, посланцы комсомолии всех республик, прибывшие на встречу представителей трудовых династий, направлялись к площади имени В.И. Ленина. Они шли рядом с отцами, старшими братьями - своими наставниками.

У памятника В.И. Ленину застыли в почетном карауле курсанты Донецкого высшего военно-политического училища.

Над площадью разносятся песни о Ленине, о партии, песни, воскрешающие славные страницы истории Отчизны.

В одном строю – ветераны труда, молодые новаторы производства, отличники учебы, достойная смена старших поколений. У многих на груди – ордена и медали. Идут Герои Советского Союза и Герои Социалистического Труда, кавалеры ордена Ленина, полные кавалеры знаков «Шахтерская слава».

Колонна с транспарантами, флагами заполняет площадь...

...Слово предоставляется прославленному шахтеру, ученику Никиты Изотова, кавалеру ордена Ленина - А.Т. Степаненко. От имени всего комсомольского племени он зачитывает обращение к молодежи 2018 года.

Пройдут годы. На смену старшим придет молодежь. Ее дела и свершения станут новым ярким подтверждением незыблемого единства поколений, преемственности революционных и трудовых традиций советского народа.

Затем дважды Герой Социалистического Труда И.И. Бридько в сопровождении участников Всесоюзной встречи представителей трудовых династий несет капсулу с письмом к молодежи 2018 года к подножию пилона, взметнувшегося над главной площадью Донецка. Здесь замурованная под гранитной плитой капсула будет храниться полвека.

Звучит троекратный ружейный салют. К памятнику великому Ленину возлагаются цветы. По площади строевым шагом проходят курсанты Донецкого высшего военно-политического училища. Звучит «Интернационал». Участники митинга направляются в театр оперы и балета, где продолжится встреча представителей трудовых династий».

Всесоюзную встречу трудовых династий рабочего класса и колхозного крестьянства открывает А. Г. Стаханов

Капсула времени несет в себе послание потомкам. Наши предки наперед спланировали будущее вскрытие к столетию со дня рождения Ленинского комсомола. Они верили, что эта дата будет масштабно отмечаться всем Союзом.

Нам хочется ответить на это письмо. И в строчке «адресат» написать: «В мирный 1971 год». Адресант: «Из воюющего Донбасса». В тексте: «Спасибо за послание – дошло в целости и сохранности. Советского Союза уже нет – распался спустя 20 лет после заложения капсулы. В 2014-м на нашу землю пришла война, которая продолжается уже пятый год. Воюем против украинской власти, навязывающей народу Донбасса чуждые ему идеалы и ценности западного мира, призывающей забыть свою историю, отказаться от своего языка, откреститься от наших героев, перечеркнуть все советское. Гибнут люди. Дети. Верим, что скоро настанет мир!»