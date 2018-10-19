Украина выдвинула лживую комедию про войну в Донбассе на «Оскар»

СЕГОДНЯ 16:51 2018-10-19T17:00:15+03:00

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О войне на Донбассе снимается много документальных и художественных фильмов. Некоторые из них по-настоящему отражают события, происходящие в Республиках. К сожалению, есть и такие кинокартины, в которых зрителю подсовывают лживую информацию, искажая факты и историю. Один из таких фильмов был снят режиссером Сергеем Лозницей. Его название - «Донбасс». Это совместное производство компаний из Украины и ещё четырех европейских стран – Германии, Франции, Нидерланд и Румынии.

Украина потратила почти 17 миллионов гривен

Премьера «Донбасса» состоялась в мае 2018 года на международном Каннском кинофестивале в программе «Особый взгляд». 18 октября фильм «Донбасс» вышел в украинский прокат. Его увидят тысячи жителей незалежной. Многие из них примут происходящее на экране за реальность и поверят в вымысел режиссёра.

Посмотрев трейлер к фильму в интернете, жители Донбасса были поражены. Больше всего людей возмутил жанр фильма - военная трагикомедия, якобы «основанная на документальных материалах».

- Там что, совсем уже с ума сошли все? Как можно смеяться над войной, когда она идёт у вас в стране? – пишут пользователи в социальных сетях. – Это настоящий идиотизм. Лучше бы деньги, которые были потрачены на фильм, раздали пенсионерам из Донбасса вместо того, чтобы мучить их постоянными «путешествиями» через блокпосты.

Кадр из фильма. Фото: loznitsa.com

Кстати, первоначальный бюджет фильма составлял 41 миллиона 632 тысяч гривен, но к моменту основных съёмок возрос до 71 миллиона 340 тысяч. Сумма государственного участия Украины - 16 миллионов 700 тысяч гривен.

Продвигают пропаганду

Съёмки начались 8 февраля этого года в окрестностях Кривого Рога в Терновском районе Днепропетровской области. Завершились они в конце марта.

Весь сюжет - это цепочка из перетекающих из одного в другой эпизодов. Выглядят они нелепо. На одном - коррумпированный чиновник одной из Республик обворовывает больницу, на другом – ополченцы не могут понять, кто из них главный и смеются над этим. Военных, да и мирных жителей, в фильме изображают с вредными привычками и хамским видом.

Несмотря на это, по заявлениям авторов, это «наиболее честный игровой фильм о том, что сейчас происходит за линией фронта на востоке страны». Лозница говорит, что за их основу взял документальные материалы из любительских роликов в интернете, снятые на территории подконтрольной Республик Донбасса.

Сорвался показ в Москве

На пресс-конференции Каннского кинофестиваля режиссер сказал, что при создании фильма он смотрел много выпусков телепрограмм: российских, украинских и самопровозглашенных республик.

- Я нашел их захватывающими и иногда даже комичными, - сказал он.

Сергей Лозница считает Донбасс - не регионом, а криминальной основой жизни. Фото: loznitsa.com

В другом интервью режиссер сказал, что для него значит понятие Донбасс.

- Это не регион, а понятие, и это стало возможно потому, что криминальные отношения там - основа жизни, и у многих людей, живущих там, нет почвы под ногами. И это проблема, с которой любой власти в Украине придется иметь дело, а нам, ее жителям - повседневно сталкиваться, - поведал Сергей Лозница о замысле новой картины.

Кстати, в июле этого года Лозница планировал показ фильма в Москве. Однако в ночь накануне дня показа всем купившим электронные билеты была сделана рассылка об отмене показа по техническим причинам.

На Украине отмечают что «Донбасс» номинируют на «Оскар».

Кадр из фильма. Фото: скриншот

Это разжигает войну

К счастью, есть и правдивые фильмы о ситуации на Донбассе. Один из таких - «Ополченочка» - этот фильм был снят на территории Луганска, Стаханова, Алчевска – городов, где проходили ожесточенные бои. Презентация кинокартины запланирована на май следующего года – к пятилетию создания Республик.

Фильм Лозницы прокомментировал «Комсомолке» автор идеи и оператор-постановщик кинокартины «Ополченочка» Роман Разум.

- Просмотр трейлера «Донбасс» меня кинул в шок. Больше всего мне не понравилось, что я услышал ненормативную лексику. Это четко говорит о том, что фильм будет негативно влиять на молодежь, - говорит Разум. - Ничего полезного эта картина не создаст. Тот посыл, с которым они это делали, как они нас высмеивают - это говорит об их желании продолжать разжигать войну и ухудшать наши отношения.

- Это фильм можно назвать художественным?

- Художественного я в этом трейлере ничего не нашел. Это настоящая тупость. Они показывают то, как они деградируют на глазах. Они смеются над войной, сделали из этого комедию. Мое мнение такое: те люди, которые снимали этот фильм, не знают что такое война. Вряд ли они видели убитых близких, родных, детей. Поэтому им и кажется, что это все может быть смешно. Это ужасно. Они не знают правду.

Роман Разум. Фото: Личный архив Романа Разума

«Ополченочку» увидят и в Европе

- Только из государственного бюджета было потрачено почти 17 миллионов гривен.

- Это ещё раз подчеркивает, что кто-то пилит на этом деньги. Кому-то выгодно создать пропаганду и вместе с тем заработать деньги. Запустить это в прокат.

- Недавно был показ «Донбасса» в Германии. Многие люди, которые ничего не знают о войне в наших городах, посмотрели эту картину и приняли точку зрения, которая была заложена в этот фильм. Посчитали, что здесь действительно есть российские войска и всё в таком духе. Есть ли шансы у «Ополченочки» быть показанной в других странах?

- Нам бы очень хотелось, чтобы мы показали наш фильм «Ополченочка» в Европе. Я понимаю, что в этом вопросе у нас меньше возможностей, чем у Украины. Мы под санкциями и нам трудно это сделать. Они это все делают напрямую, а нам приходится искать другие дороги. Мы будем стараться сделать для этого всё, это наша основная цель. Я надеюсь и верю, что любой фильм о войне, который делают в Украине, будет очень быстро гаснуть. Вряд ли он станет киношедевром. Это быстрый выхлоп, чтобы показать людям ложь, а потом отправить его на «помойку». Правда - на нашей стороне.