В Донецке открылась выставка шерстяных "акварелей"

СЕГОДНЯ 12:44 2018-10-20T14:40:37+03:00

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В Донецком доме работников культуры открылась уникальная выставка. В экспозиции представлено около 60 необыкновенных полотен. На первый взгляд кажется, что это акварель. Но присмотревшись, оказывается, что каждая картина выполнена из натуральной шерсти. Поэтому и называется выставка - «Золотое руно». В такой технике в Донецкой народной республике работает единственная художница - Натали Воропаева.

- Ко мне пришло понимание, что я хочу заниматься шерстяной живописью в ноябре 2010 года. Я проснулась, захотела рисовать. Но захотела рисовать шерстью, - вспоминает мастер современного декоративно-прикладного искусства Натали Воропаева. - Побежала, купила шерсть и сделала свои первые три работы. После этого я вышла на бульвар Пушкина. У меня приобрели 2 мои картины и тем самым дали понять мне, что я могу продолжать дальше. Есть спрос.

За время своей творческой деятельности Натали Воропаева создала уже около 800 произведений. Ее работы находятся в частных коллекциях по всему миру - в России, Германии, Франции, Италии. Каждое полотно уникально, каждое наполнено добром и теплотой души мастера.

- То, что она делает с мягкой шерстью, какие возникают объемы, сюжеты - необыкновенные композиции. У нее даже в названиях это все - «Гребешок», «Бычок», «Котя», «Грустный клоун», «Парочка». Все наполнено душевным теплом и удивительно тонкой, нежной женской душой. Работы интересны и по композиции, и по технике исполнения, - говорит худрук дома работников культуры Виктория Базилевская. - Каждая картина послойно вырисовывается из заднего плана. Обычно художник прописывает что-то главное и уходит в детали. А здесь мы выходим от фонов, до каких-то дополнительных вторых планов и постепенно подходим к главному изображению. Композиция рождается как бы в 3D формате.

На выставке представлены пейзажи, портреты, натюрморты и много-много клоунов. Да и творчество Натали Воропаевой начиналось с картины «Синий клоун».

- Людям все-таки нужен позитив. А в моих клоунах именно позитив не только для детей, но и для взрослых, - говорит Натали. - Каждый день, глядя на моих клоунов, вы можете видеть, как они улыбаются, как они радуются вместе с вами, как они могут даже погрустить тихо вместе с вами. И они вас заряжают каждодневно позитивом, который я частично дарю в своей картине. Я всегда вкладываю душу, я всегда делаю свои работы в хорошем настроении, в хорошем состоянии, чтобы дальше они вас вдохновляли, вы их любили, они вас очаровывали.

Вдохновлять и очаровывать зрителей работы Натали Воропаевой будут на протяжении пяти недель. За это время художница планирует провести несколько мастер-классов, во время которых обещает поделиться секретами этого необыкновенного вида искусства.