Дончанам станет легче получать свои пенсии на Украине

СЕГОДНЯ 18:28 2018-10-18T18:37:51+03:00

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КТО ВОРУЕТ ДЕНЬГИ ПЕНСИОНЕРОВ

- Мы отрабатываем механизм. Готовится новый порядок на основе решения суда. Проблема в том, что мы не можем платить пенсии на «оккупированных» территориях. Доступа туда нет абсолютно. Банковская система не работает, органов Пенсионного фонда там нет, мы не знаем, эти люди живы или нет, то есть связи абсолютно нет, - посетовал чиновник.

Следуя логике замминистра, деньги пенсионера из Донецка может получать кто угодно. Шамбир даже заявил о случаях, когда украинские пенсии доставались «пророссийским боевикам». Правда, не привел никаких примеров. Зато ни для кого не секрет, что на беде донецких пенсионеров наживаются разного рода посредники (одни возят пенсионеров туда-сюда, другие сводят их с чиновниками из ПФУ и собесов), а еще деньги пожилых людей присваивают украинские мошенники. Кстати, совсем недавно (смотри номер «КП» за 25 сентября) мы писали о задержании в Донецкой области целой группы таких аферистов. Между прочим, они действовали в тесном контакте с работниками Бахмутского (до переименования – Артемовского) управления ПФУ. Теми самыми, которые лишили выплат Лидию Мельникову за то, что она не прошла проверку по месту регистрации. Лишь с помощью правозащитников женщина смогла отстоять свои права в высшей судебной инстанции.

Поэтому свои сказочки про «боевиков, отбирающих пенсии у дончан» господин Шамбир пусть оставит для западного обывателя. А на Украине этому уже мало кто верит. Вызывают сомнение и слова замминистра о стремлении Минсоцполитики защитить донецких пенсионеров, чтобы их деньги не попадали в руки третьих лиц. На протяжении всей войны в этом ведомстве только и придумывали препоны для пожилых людей. А запреты, как известно, всегда создают благоприятную почву для мздоимцев и проходимцев. Вот и сейчас в правительстве решили не упразднять процедуру проверки полностью.

- Мы упростили проверки: человек может не обращаться в Пенсионный фонд или орган соцзащиты, он будет получать пенсию в Ощадбанке, который будет проводить идентификацию пенсионера и сообщать нам, – заявил Николай Шамбир. - Но в отношении тех людей, которые перемещаются на неподконтрольную территорию, мы должны контролировать есть ли они, и сами ли они получают пенсию.

Скоро мы узнаем, что украинские чиновники придумают в этот раз. Кстати, один из обсуждаемых вариантов – получение украинских пенсий на линии разграничения.

В Донецкой области уже давно планировали открыть специальные социальные офисы. В них пенсионеры с неподконтрольной украинским властям территории смогли бы получать пенсии, не пересекая при этом линию разграничения. Об этом рассказал бывший губернатор области Павел Жебривский.

- Разрабатывалась система, когда за «нулем», но до украинских пропускных пунктов должна быть сфера обслуживания пенсионеров, – сказал он. - Это обсуждалось, но решение Кабмином не было принято. Некоторые структуры сказали, что из-за проблем с безопасностью.

Этих проблем не было бы, возьми миссия ОБСЕ под контроль работу пунктов выдачи пенсий и пособий. А для охраны как раз и сгодились бы «голубые каски», на введение которых вдоль линии соприкосновения согласна Россия.

Тем временем, вопрос доступа к банковским услугам жителей ДНР и ЛНР станет темой обсуждения на заседании в ноябре координационного совета по вопросам соблюдения прав переселенцев и лиц, проживающих на временно неподконтрольной территории Украины. Этот орган создали в сентябре под покровительством Уполномоченного Верховной рады по правам человека Людмилы Денисовой. В его состав вошли представители центральных органов исполнительной власти, общественных объединений и эксперты.

Похвально стремление госпожи Денисовой, приложившей в 2014 году в должности министра социальной политики немало усилий для создания проблем пенсионерам Донбасса, теперь защищать их интересы на неподконтрольной территории. Но в ДНР и ЛНР есть свои омбудсмены. И Киев вряд ли им позволят работать с жителями оставшейся под украинским контролем территории Донецкой и Луганской областей. Но если совет при украинском омбудсмене сможет пробить правительственную стену соцзащиты, то донецкие пенсионеры будут только благодарны Людмиле Леонтьевне.