Патриот Донбасса Грэм Филлипс «исправил» могилу Степана Бандеры. Что ему грозит?

СЕГОДНЯ 18:49 2018-10-16T19:46:05+03:00

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Патриот Донбасса, британский журналист Грэм Филлипс, опубликовал в социальной сети видео под названием «Я исправляю могилу Степана Бандеры». На нём запечатлено, как независимый корреспондент из Великобритании срывает с могилы Бандеры в Мюнхене украинские флаги и символику запрещенной в России организации «Правый сектор». После этого Филлипс устанавливает на постаменте табличку с надписью на английском языке «Здесь похоронен украинский нацист».

Подписчики поддержали

- Молодец, Грэм, сделал правильное дело! Нечего разводить этот национализм, - написал подписчик журналиста в комментариях.

- Поступок! Так и нужно! Поддерживаем тебя! – присоединились десятки других пользователей.

Незадолго до этого, британец опубликовал другое видео, где он только подходит к могиле Бандеры. Её Филлипс называет «нацистским храмом». Там он встретил несколько мужчин из Украины, которые пришли к могиле в годовщину гибели Бандеры.

- Почему вы прославляете нациста и фашиста? - спросил журналист у мужчин.

- Это не фашист, - ответили ему.

- Вы прославляете фашизм, - не отступил Филлипс.

- Это с вашей стороны фашизм, а с нашей нет, - возразили мужчины.

- Это исторический факт. А на территории Германии прославлять фашизм запрещено.

Поклонники Бандеры занервничали, после чего ушли от могилы, отворачиваясь от камер. Грэм сопроводил их выкриками: «Позор, вы бессовестные!»

Надпись на постаменте. Фото: скриншот из видео

«По его душу придут украинские националисты»

В стороне не остались и украинские политики. Депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук начал угрожать Филлипсу расправой. Об этом он написал на своей странице в «Facebook».

- Это чудовище должно жить в постоянном страхе, потому что если за ним не придут европейские правоохранители, то по его душу придут украинские националисты, - заявил Мосийчук.

Украинский депутат добавил, что берет это дело под свой контроль, и потребовал от министерств иностранных дел Германии и Великобритании начать в отношении журналиста уголовное преследование за надругательство над могилой и государственным флагом Украины.

- Я живу в постоянной позитивности, и твои слова дают мне даже большую мотивацию продолжать работу, чтобы показать миру правду, - ответил Филипс у себя на странице.

Вернется на Донбасс

На следующий день «Комсомолка» дозвонилась Грэму, чтобы узнать подробности произошедшего.

- Как ты решил это сделать?

- Я нашел в интернете место, где находится его могила. Мне захотелось снять репортаж об этом, чтобы привлечь к этой теме больше внимания. Чтобы люди видели, кого прославляют украинские националисты. До этого я делал о Бандере документальный фильм на английском языке с русскими субтитрами и выпустил его неделю назад. Он нацист, фашист и просто зверь.

- В комментариях много людей тебя поддержали.

- Очень благодарен тем, кто меня поддержал. Я признателен таким людям. Было немало и противников, людей которых это возмутило – это те люди, которые поддерживают фашизм. Для них это сильный удар.

- Не боялся, что после этого полиция может задержать тебя, посчитав это провокацией?

- Полиция? Пусть они попробуют. Я уже еду на другое место, делать новый репортаж. Это только начало.

- Собираешься приезжать на Донбасс? Следишь за ситуацией здесь?

- Я слежу за всем, что у вас происходит. И думаю, что скоро приеду в родной и любимый Донбасс.

Напомним, Степан Бандера был убит советским агентом Богданом Сташинским 15 октября 1959 года в Мюнхене.

Продолжение темы

В связи с большим общественным резонансом и многочисленными запросами относительно действий Филипса 15 октября, генеральное консульство Украины в Мюнхене связалось с Управлением полиции Мюнхена с просьбой отреагировать на инцидент. Об этом сообщает украинские информационные сайты со ссылкой консульство Украины.

- Уже проведены необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия. В результате было открыто дело. Ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру для надлежащей правовой оценки содеянного. Генконсульство находится в контакте с мюнхенскими правоохранительными органами и держит дело на особом контроле, - цитируют журналисты заявление украинских дипломатов.

Кстати

Грэма Филлипса полицейские задерживали несколько раз. Последний случай был в августе этого года. Британские правоохранители задержали журналиста у грузинского посольства в Лондоне. Причиной стало то, что он без разрешения снимал выставку, посвященную десятилетию событий в Южной Осетии.

В марте 2016 года Филлипс был задержан в Риге. Тогда полиции не понравилось, как журналист попытался спросить участников «марша легионеров» о том, зачем они прославляют фашизм. Ему был запрещен въезд в Латвию.