Рыжий краевед

СЕГОДНЯ 18:45 2018-10-16T20:03:50+03:00

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Если театр начинается с вешалки, то Донецкий республиканский краеведческий музей – с этого кота. Рыжей масти, а значит, счастливый, размером с небольшую собаку, прекрасно сложенный, с печальными мудрыми глазами, он встречает всех у входа в музей. Именно такого кота я представляла всегда, читая хрестоматийное пушкинское «Идет направо – песнь заводит, налево – сказку говорит».

Сложно подсчитать, сколько тысяч рук его ласкали, особенно детских рук и особенно в дни школьных каникул. Некоторые посетители недоумевают, не встретив Рыжего: он тут такая же достопримечательность, как каменные средневековые бабы у входа в музей. А любимый его пост – на кургане, откуда ему видна вся его территория.

Любит купаться в свете софитов

Рыжий встречает меня крепко спящим на пуфике у парадного входа. Как какого-нибудь римского императора, с двух сторон его сон охраняют средневековые рыцари. Но стоит мне только достать фотоаппарат и снять крышку с объектива, как на звук затвора, кот очень грациозно и лениво потягивается, растопыривая свои мощные лапы, запрокидывая сонную морду и подставляя живот октябрьскому солнцу, словно специально позирует, меняя позы под каждый щелчок моего фотоаппарата.

Сон Рыжего охраняют средневековые рыцари.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Мы все давно подметили – он буквально обожает прессу. Попозировать перед камерами, пройтись по красной дорожке на каком-нибудь мероприятии в музее, принять вальяжную позу, чем окончательно покорить всех вокруг – это его любимое занятие, - поясняет эту потягушечную метаморфозу кота Аня Роговская, пресс-секретарь музея.

Появился он здесь за пару лет до войны. Сидел в луже возле краеведческого музея и отчаянно мяукал, не просто мяукал, а плакал. Ему было одновременно очень одиноко, холодно и хотелось есть, а с неба сыпало нечто слякотное – то ли дождь, то ли снег, как это часто бывает в Донецке с ноября по апрель. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, не попадись он на глаза сотрудникам музея. Именно тогда началась история Рыжего.

Рыжего не смущает мой фотоаппарат, он привык к вниманию прессы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рыжий – не кличка, а позывной, как и положено на войне

- Он не Рыжик, как его иногда называют, а именно Рыжий. Можно считать это не кличкой, а позывным, как и положено военному коту, - рассказывает генеральный директор Донецкого республиканского краеведческого музея Денис Кузнецов о своем любимце. У Дениса Александровича даже фото рыжего красавца висит в кабинете. – Он не просто наша достопримечательность, а символ и талисман музея, его главный хранитель.

Генеральный директор музея Денис Кузнецов называет Рыжего боевым товарищем.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

И это не преувеличение. Рыжий не ушел в поисках более тихого места, когда летом 2014 года ВСУ начали нещадно обстреливать музей. Как не оставляет позиций боец, так и он остался верным этому дому и этим людям, даже когда в лютые холода музей стоял без единого окна, а вместо крыши было небо. И если люди хотя бы понимали, что происходит, то как объяснить происходящий шабаш коту?

Портрет Рыжего в кабинете генерального директора музея висит на видном месте.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Два изваяния.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Ты ему бочок не гладь, ранило его тогда в августе 2014 осколками стекла, - говорит Аня, заметив, как я тянусь погладить Рыжего. – Часть осколков удалили, часть – осталась. Его потом возили к ветеринару, там плечами пожали – ничего не обнаружили на снимках. Но гладить тот бок Рыжий не дает.

Украинские вояки каждый день утюжили музей. Может так хотели стереть память дончан? Фото: пресс-служба музея

Зал природы после "освобождения" украинскими войсками. Фото: 0623.com.ua

Хранитель музея очень благосклонен и дружелюбен. Не было случая, чтобы он обидел кого-то из посетителей или сотрудников. Другое дело – собаки. Не раз замечали, что Рыжий отважно выпрыгивал из-за кустов на собак, прогуливаемых владельцами на его территории. О том, кто здесь хозяин, известно давно всем окрестным котам, собакам и даже белкам. А когда перед приходом Главы Александра Захарченко на открытие нового зала явились кинологи с овчарками, и Рыжего решено было временно запереть в музейной библиотеке, то обидам его не было границ! Но сотрудники музея боялись не столько за кота, сколько за овчарок, на которых Рыжий бы непременно кинулся.

На красной дорожке вместе с прессой в ожидании начала мероприятия. Фото: пресс-служба музея

Вахтер, научный сотрудник, пиар-служба и ревизор в одном лице

- Коты – это вообще музейная тема. Они нередко живут в музеях, взять хотя бы тех же котов Эрмитажа. Вот и наш Рыжий – полноценный сотрудник, у которого свой круг обязанностей и который состоит на довольствии музея. А как же?! Он встречает и провожает работников музея, несет вахту вместе с охраной – он их верный напарник; кроме того, он ловит мышей и крыс, - перечисляет Денис Александрович. - Он любит присутствовать на мероприятиях, быть в центре внимания. К нам приезжали Владимир Корнилов, «Бурановские бабушки» и многие другие гости, чье расположение он вполне завоевал. А когда мы собирали добровольные пожертвования на восстановление музея, Рыжий лежал рядом с ящичком с деньгами, привлекая внимание наших гостей. Сейчас у нас проводится анкетирование по Гуманитарной программе воссоединения народа Донбасса, так вот Рыжий теперь несет свой пост там. Мы смеемся, что он у нас начальник отдела по привлечению посетителей и инвестиций. А вообще, он наш боевой товарищ.

Вахтер спит, служба идет. Фото: пресс-служба музея

Легендарный кот покорил политолога и журналиста Владимира Корнилова. Фото: пресс-служба музея

Когда зиму 2015 года разрушенный Украиной музей встречал без единого окна, директор распорядился заделать все дыры паробарьером – плотной пленкой, чтобы защитить здание от морозов и влаги. В помещении не было отопления, а сотрудники работали в куртках и шапках. Тогда именно Рыжий, словно неподкупный проверяющий, указывал на дефекты в выполнении работ – он забирался в здание музея через эти щели, напрочь игнорируя двери. И только когда были заделаны все дыры, а кот наконец-то вошел через двери, было понятно, что работы завершены.

Сотрудники музея заметают стекла после обстрела ВСУ. Фото: пресс-служба музея

Вот так выглядел музей летом 2014 года. Фото: пресс-служба музея

Сегодня музей полностью восстановлен и радует дончан новыми выставками.

Снимался в передаче о правилах дорожного движения

Большую часть времени, проводимом в музее, Рыжий спит и ест. А в перерывах между принятием пищи и отдыхом хвостатый музейщик охотится и обходит свои владения.

Художник-реставратор музея Александр Владимирович Кюне вдохновлен Рыжим. Фото: пресс-служба музея

- Видели бы вы его зимой! – восклицает Денис Александрович. – Он становится невероятно толстым и огненно-рыжим. А так как мы его не лишали удовольствий жизни, то в окрестностях бегает уже немало котят и молодых котов, похожих мастью на него. Несмотря на свою «брутальность», Рыжий у нас «с понятиями» – в туалет ходит только на улице, чучела в музее не трогает, мебель не дерет и ведет себя достаточно благородно.

Кстати, ранение в 2014 году у Рыжего, увы, не единственное. Через два года кот попал под машину, его протащило по дороге и, раненый, он сам дополз к музею.

- Тогда ему повредило челюсть. Мы закутали его в одеялко и срочно повезли в ветеринарную клинику, - рассказывает «главная мама» Рыжего - заведующая научно-методическим отделом музея Майя Владимировна Горшкова. – Кормили его только бульоном – жевать он не мог, и вместе выходили. Кстати, после аварии Рыжий даже стал героем передачи на телеканале «Юнион» о том, как нужно переходить дорогу. Маленькие зрители были в восторге! А потом где-то ему прокусили лапу, потребовалась госпитализация в ветклинику. Каждый день кто-то из сотрудников музея приходил его проведывать, приносил гостинцы, а ветеринары так и не смогли понять, сколько же хозяев у их пациента.

Майя Владимировна Горшкова стала настоящей "мамочкой" для Рыжего.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Меню – лучше, чем в ресторане

Майя Владимировна – тот человек, которому Рыжий позволяет себя купать, обрабатывать от блох, лечить глаза и ушки. Меню у всеобщего любимца такое, что и домашние коты позавидуют.

На своем привычном посту Рыжий встречает работников и гостей музея.

- Ест он все. В самые тяжелые времена, когда мы жили на гуманитарку, делились ею с Рыжим. Сейчас мы стараемся кормить его разнообразно – устраиваем ему мясные, рыбные дни, варим каши, печеночку, даем бульоны и витамины, а в промежутках – пакетики с «Вискас», - Майя Владимировна разворачивает принесенный мною корм, и Рыжий с аппетитом принимается за угощение. – Но он у нас такой товарищ, что ходит в соседнюю котельную, где его тоже подкармливают, а еще неплохо охотится. Так что голод ему точно не грозит.

Гостинец от "Комсомолки" Рыжий оценил.Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Рыжий с удовольствием умял принесенный ему корм, неспешно подошел к двери и красноречиво посмотрел на нас, мол, открывайте давайте. Там, посидев у камня, напоминающего яйцо динозавра, он тут же приникает к земле и начинает охоту на бабочку. Это мы можем разглагольствовать, а Рыжему еще столько нужно успеть, что времени на разговоры точно нет. А чтобы познакомиться с заслуженным котом, приходите в наш краеведческий музей, и вам откроется много всего интересного.