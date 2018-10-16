В Луганске сняли художественный фильм «Ополченочка» о женском танковом экипаже

СЕГОДНЯ 13:57 2018-10-16T14:03:14+03:00

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В Луганске завершились съемки первого народного художественного фильма «Ополченочка». Такое название ему дал автор идеи, сценария и одновременно оператор-постановщик Роман Разум.

В основу сценария легла история женского танкового экипажа, который принимал участие в войне на Донбассе и по-прежнему несет свой боевой пост в рядах армии.

- Нам нужен фильм, который покажет, как сегодня живут люди в наших республиках и, самое главное, как живут бойцы на передовой, - сказал мне Разум, когда только приступал к съемкам. - Мировое сообщество не слышит нас в хронике новостей, в песнях и стихах, а значит, мы должны сделать большой культурный прорыв с помощью самого сильного инструмента – кинематографа.

Роман Разум. Фото: Личный архив Романа Разума

Трудились без выходных

За спиной у команды, работавшей над созданием фильма, почти семьдесят рабочих смен. В каждой из них снималось по нескольку сцен. Первая была снята 9 мая этого года на параде Победы в Луганске. Она войдет в кинокартину и будет показана в самом финале.

- Беспрерывно заниматься съемками мы начали с июня и работали вплоть до октября, - говорит Роман. - Четыре месяца трудились без выходных.

Снимали в основном в Луганске, Стаханове и Алчевске. Снимали и в поселках, на полигонах у бригад.

Идея создать первый художественный фильм родилась у Романа после того, как он написал песню под названием «Ополченочка». После премьеры у автора появилось очень много друзей девушек-военных. Тогда его до глубины души тронула история женского танкового экипажа, после чего начала складываться идея сценария.

- Я написал набросок основных сцен, а мой друг Борис Табачник плотно занялся сценарием, - рассказывает Разум. - На первом этапе мы с ним много ездили по военным частям, полигонам и брали интервью у девушек-военных. Потом я носился со сценарием по всей Республике и по России - искал инвестиции.

Во время съёмок. Фото: Личный архив Романа Разума

Энтузиасту было трудно найти спонсоров, поэтому на каждом этапе они менялись, и проекту помогали разные люди. Основную часть затрат взяла на себя «Казачья медиагруппа». Они помогли закупить нужное оборудование и смогли оплатить все расходы по производству фильма.

- Помимо этого нам помогали представители правоохранительных органов, вооруженных сил и прочих государственных структур. Снимали танковые бои. Воссоздавали сражения на Светлодарской дуге. Без них мы бы не смогли этого сделать.

На съемки приехала Наталья Поклонская

Стать режиссером фильма Роман предложил своему другу Алексею Козлову, с которым они вместе сняли шесть художественных клипов.

- Вместе с ним мы провели большой кастинг. В нем участвовало больше пятисот человек. Это актеры Луганской и Донецкой Народных Республик и России. В общем, получилось так, что половина актеров - луганские, а вторая половина - российские и донецкие, - говорит Роман.

Изначально к фильму имела отношение вдова погибшего полевого атамана Павла Дремова - Татьяна. Планировалось, что она станет главной героиней, но Татьяна ждала ребенка и поняла, что не сможет участвовать в картине. В итоге она помогала консультациями.

Съёмка сцены с одной из главных героинь. Фото: Личный архив Романа Разума

Сам Роман снимался в роли самого себя с ансамблем «Новороссия». По сюжету, как и в жизни, они приезжают с концертом в одну из бригад, защищающих родину.

В съемках также приняла участие и депутат Государственной Думы России Наталья Поклонская, которая родом из Михайловки. Она прочла сценарий и сказала, что ее тронула история женского танкового экипажа.

- Мы предложили ей сняться в роли камео (камео – появление в эпизодической роли какой-то известной и узнаваемой личности. - Ред.). В фильме только одна сцена с ее участием, которую мы сняли с первого дубля. В ней Поклонская во время пресс-конференции комментирует ситуацию в Донбассе. Наталья Владимировна поддержала наш проект и пообещала помогать и в дальнейшем.

Получилось так, что в реальной жизни экс-прокурор Крыма дала эту пресс-конференцию непосредственно во время съемок.

«Из нас только рисуют врагов»

Автор фильма поясняет, что в кинокартине реализовано много разных идей. Самое важное - это то, что Донбасс должен быть неразрывно связан с Россией.

- Вторая линия - это героизация наших военных и командиров, погибших в боях за родной край. Мы поднимаем воинскую доблесть, отвагу и престиж службы в рядах Народной милиции. Так что одна из идей - прокачать среди молодежи уважение и любовь к военной службе, - говорит Разум.

В сюжете показывается неразрывная связь с украинским народом - именно народом, а не властью. Несколько сцен снято в Луганском украинском драматическом театре, который работает и сегодня.

Наталья Поклонсая с удовольствием приняла предложение Романа Разума (на фото справа стоит) сняться в фильме. Фото: Личный архив Романа Разума

- Украинский язык мы не затоптали так, как на Украине - русский, а продолжаем ставить на нем спектакли. Это очень яркая сцена в фильме. Когда он выйдет, думаю, в незалежной у некоторых будет просто истерика по этому поводу. Мы не уничтожаем, не отвергаем и не выбрасываем из нашей истории культурные ценности, а пытаемся их сохранить. Фильм не разжигает братоубийственную войну, а делает все возможное, чтобы украинский зритель посмотрел и понял, что из нас только рисуют врагов.

Сначала пройдут благотворительные показы

«Ополченочка» - первый художественный фильм, снятый на территории двух республик.

- Более пятидесяти лет назад в Луганске снимали эпизоды художественного фильма «Свет в окне». Поэтому я смело могу сказать, что это первый большой художественный фильм за всю историю, снятый полностью в нашем регионе.

Премьера запланирована на май следующего года - к пятилетию образования республик.

- Помимо этого мы планируем в марте следующего года выйти на фестиваль «Золотой витязь». Так что работы хватает. Сначала будут различные фестивали, закрытые показы по кинотеатрам. Проведем благотворительные показы для бригад, школьников, а потом состоится открытый показ, чтобы хоть немного компенсировать затраты.

Сумма, потраченная на фильм, не озвучивается. Самое важное, добавил Разум, это то, что из бюджета не было потрачено ни копейки.

Что сказала Наталья Поклонская на пресс-конференции во время съемок

- В 40-е наши деды и прадеды гнали отсюда фашистов, поэтому сегодня нас никто не испугает. А те, кто пытается это сделать, – не имеют ни чести, ни Родины. У нас впереди одна великая победа.

- Ваше первое впечатление от увиденного здесь?

- Сжимается сердце от того, что здесь происходит. От безумства пришедших на Украине к власти преступников. Сегодня они называют себя руководителями этой страны и убивают собственный народ. А также - чувство гордости за Донбасс и обычных, простых людей, которые здесь живут и которые встали на защиту своей Родины. Это невозможно купить и продать. Это есть в душах людей.

После съемок депутат Государственной Думы и экс-прокурор Крыма рассказала о своем отношении к кинокартине.

- Фильм мне очень понравился. Он патриотичный, о простом человеческом чувстве, о долге защищать свою Родину, историю, родной язык, предков, которые положили свою жизнь за эту землю. Поэтому я приняла приглашение и снялась в роли самой себя, - сказала Поклонская.