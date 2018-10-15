2018-10-15T12:09:45+03:00
Политика

День траура в Первомайске: Погибших в результате обстрела ВСУ мать и дочь похоронят завтра

Гражданская панихида начнется в 12:00
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Настя и мама Лариса Ковтун. Фото: facebook.comНастя и мама Лариса Ковтун. Фото: facebook.com
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Исполняющий обязанности главы администрации Первомайска Сергей Афанасьев сообщил, что завтра на территории города объявлен траур.

- В связи с трагической гибелью наших сограждан – мирных жителей, проживавших в Золотом-5, чьи жизни унес преступный киевский режим, 16 октября 2018 года объявляется днем траура на территории Первомайска и административно подчиненных населенных пунктов, - заявил мэр.

В этот день на административных зданиях будут приспущены государственные флаги Республики.

- Также администрация рекомендует руководителям предприятий, организаций и учреждений 16 октября воздержаться от проведения каких-либо развлекательных и культурно-массовых мероприятий, - сказали в горадминистрации.

В день траура в городе по улице Войкова,12 состоится гражданская панихида, начало в 12.00. Похороны пройдут на кладбище поселка Михайловка.

А сегодня, с 10:00 горожане несут цветы к памятному стенду, который установили на центральной площади Первомайска.

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